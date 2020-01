Vriend van Iran

Kijk niet verbaasd op als Hassan Rouhani komend weekend hartelijk wordt ontvangen op het Witte Huis. Of als Melania in Teheran een kinderziekenhuis gaat bezoeken, terwijl 5 kilometer verderop Donald Trump en Ali Khamenei gezellig keuvelend een expositie van Wim Delvoye binnenwandelen.

De brokstukken van de neergeschoten Oekraïense Boeing lagen nog te smeulen in hun as, toen Trump in Washington de pers al had bijeengeroepen om met aandrang te vragen geen heisa te maken over dit tragische geval van pech. Een samenloop van tegenslagen, dat was het geweest. ‘Het had ons ook kunnen overkomen’, zuchtte de president, die andermaal de waarheid sprak want het was de Amerikanen inderdaad al overkomen.

Het scheelde geen haar of hij had zijn diepe medeleven betuigd aan de regering in Teheran, die zo wreed door het noodlot was getroffen. En het lag op zijn tong om het einde van de economische sancties tegen Iran af te kondigen en onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen beide bevriende naties in het vooruitzicht te stellen. Het is niet uitgesloten dat Amerikaanse fysici hun Perzische collega’s zullen helpen bij de productie van verrijkt uranium. En hopelijk ook bij het besturen van hun luchtafweergeschut.

Het scenario is eerder opgevoerd met Kim Jong-Un. Eerst dreigt Trump de vijanden van Amerika af, en scheldt hen uit voor al wat lelijk is. Daarna gaat hij bij hen op de koffie en verklaart nooit betere vrienden te hebben gehad. En alle betweters in de zelfverklaarde kwaliteitsmedia maar woedend van de toren blazen: wat een oen, wat een dwaas, wat een losbol. Terwijl ze op de campagnebureaus van de Republikeinen niet genoeg rekenmachines hebben om alle nieuwe kiezers te tellen.

Met het fnuiken van de antiregimebetogingen in Teheran, wat volgens perswijsneuzen het gevolg zou zijn van de onbezonnen aanslag op generaal Soleimani, viel het ook nogal mee, afgaande op de beelden van de afgelopen dagen. Wat ze in Iran beter beseffen dan in de westerse media is dat Benjamin Netanyahu Trump nog een wederdienst verschuldigd is voor het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. En voor het erkennen van de geannexeerde gebieden. Eén telefoontje van het Pentagon en de Israëli’s schieten alle Iraanse nucleaire sites in puin. Ze hebben het eerder gedemonstreerd in Irak en Syrië, en in Iran zelf maakten ze in 2009 met een uitgekookte cyberaanval de kerninstallaties van Natanz onklaar. Tussendoor liquideerden technici van de Mossad enkele Iraanse kerngeleerden. De Israëlische regering zal niet lang aarzelen dat over te doen als Amerika het vraagt. Maar ook de verhuis van die ambassade was natuurlijk weer een gigantische stommiteit van Trump.