Vrouwen buiten

Sinds wij gisteren onthulden dat de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën twaalf mannen telt en geen enkele vrouw, staat onze mailbox roodgloeiend. Normaal is de boosheid van mailers tegen ons gericht, nu tegen de onbeschaamdheid van die Hoge Raad. ‘Dat zijn dan de kerels die beursgenoteerde bedrijven verplichten een derde vrouwen in hun raad van bestuur op te nemen’, foeterde een entrepreneur die wij niet bij naam zullen noemen, maar die als womanizer een bloedhekel heeft aan mannen die roepen dat wijven niet zoveel complimenten moeten maken. Toegegeven, die cryptische omschrijving vergt enige inleving van de lezer, maar ze staat er nu eenmaal, we kunnen ze bezwaarlijk schrappen.

En zeggen dat kort geleden nog een storm van protest opstak toen Steven Vanackere de voor een vrouw voorziene plaats in het directiecomité van de Nationale Bank cadeau kreeg. Temeer daar hij met zijn gebrekkige financiële kennis de stoel innam van Marcia De Wachter, de bekwaamste directeur van de hele Bank. Ze geeft nu lessen in mindfulwelness en probeert via de occulte technieken der psychodynamica uit het onderbewuste allerlei trauma’s naar boven te spitten die beter beneden zouden blijven. Hadden ze dat maar aan Vanackere toevertrouwd: twee minuten met hem en alle andere trauma’s zijn onbetekenend. Dat de Nationale Bank de Hoge Raad van Financiën beter zou opslokken, is een mening die Kaaiman al lang koestert maar in het openbaar nooit durfde te verkondigen. Wel, het is eruit nu.

Die Hoge Raad moet of hertekend, of afgeschaft worden. Er zijn twee afdelingen: de afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid, bestaande uit tien mannen en twee vrouwen, en de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit, twaalf mannen en nul vrouwen. Die twee staan onder het voorzitterschap van de minister van Financiën, ook een man, en dan nog Alexander De Croo. De Hoge Raad telt dus 25 leden, van wie twee vrouwen! Er is nog de Studiecommissie voor de Vergrijzing: zes leden, drie vrouwen van wie twee ontslagnemend.

Dat kan toch niet? Bij een overheidsinstelling! Zo een schande vind je niet eens in Saoedi-Arabië of in het Vaticaan. Wat is dat hier voor een apenland? Over de fascinatie van De Croo voor vrouwen wordt veel geroddeld, maar die begeestering blijkt dan toch niet uit zijn Hoge Raad. Wat belet de PVDA en het Vlaams Belang daar in het parlement gezamenlijk een amendement tegen in te dienen, zoals ze met zoveel succes hebben gedaan voor de verloning van het verplegend personeel? Daarmee hebben die twee populistische partijen, die als het van Karel De Gucht afhing alle twee werden verboden, veel meer gedaan voor verplegers en verpleegsterkes dan de katholieke hopman Zelfbediening W. Beke. Die probeert alleen hun loon te verlagen om het zijne te kunnen verhogen. Waar zitten al die vrouwen in de Kamer? Kom op, zeg, grijp in! De bisschoppenconferentie telt meer vrouwen dan de Hoge Raad. Straks heeft de Jeff nog gelijk.