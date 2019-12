WK straf pleiten

Twee data moet u aanstippen in uw agenda. De eerste ís wellicht al rood omcirkeld: volgende week zaterdag, 21 december, zit bij uw krant ‘Het jaar van de Kaaiman’, de minst slechte columns van Kaaiman en de beste Faudt Nieuwsen van Jan Nelis. We brengen uw dank over aan Fernand Huts, die ook dit jaar de kosten op zich neemt en de baten aan u laat. Hij investeert ook fors in zijn eigen bedrijven, schreef De Tijd, wat meer zal opbrengen.

De tweede datum is dinsdag 14 januari. Dan begint voor het hof van assisen in Gent het proces over de gifmoord op Tine Nys, in april 2010. De verdediging spreekt verdoezelend over ‘euthanasie’, maar de drie zusters van het slachtoffer betwisten dat de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld waren.

Het zijn delicate zaken die best in alle discretie worden behandeld, maar dat is in dit geval niet meer mogelijk. Tegenover elkaar in de gerechtsarena staan namelijk de top van de televisieadvocaten en de top van de rechtbankadvocaten. Uit de eerste categorie voor de verdediging: Jef Vermassen en meester Van Steenbrugge. Uit de tweede voor de aanklaagsters: Fernand Keuleneer en Joris Van Cauter. Enkel te vergelijken met het dubbelspel in de Davis-Cupfinale.

Nu hebben meesters Keuleneer en Van Cauter vroeger weleens de justitiepaleisvloer aangeveegd met meester Van Steenbrugge. Denken we aan Operatie Kelk: kerk en bisschoppen zijn nog altijd niet veroordeeld, de paus huppelt nog steeds vrolijk rond in Rome, en monseigneur Vangheluwe sluipt genoeglijk door de duistere gangen van het verborgene.

Maar dat was vóór de intrede van de nieuwe senior legal counsel in de associatie ‘Van Steenbrugge Advocaten’, die sindsdien ook de onmogelijkste processen glansrijk heeft gewonnen. En vermits de legal counsel indertijd zelf de euthanasiewet door de strot van de katholieken heeft geramd, is zijn expertise ook hier goud waard.

De artsen die betrokken waren bij het einde van mevrouw Nys werden eerst niet vervolgd, maar zijn nu toch voor assisen gedaagd. Omdat René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde, druk heeft uitgeoefend op het openbaar ministerie, zo beweerde op de preliminaire zitting meester Van Steenbrugge. Hij wil dan ook broeder Stockman onder ede in de getuigenbank onderwerpen aan een kruisverhoor. Waarna meester Keuleneer, hulpvaardig als steeds, hem aanraadde tevens de paus als getuige op te roepen. Hij heeft zijn adres nog van de vorige keer.

Wij kunnen niet wachten tot dat proces begint. Ook al om te zien hoe de samenwerking bij de verdediging verloopt. Een rechter heeft ons ooit het verschil tussen Jef Vermassen en meester Van Steenbrugge uitgelegd: ‘Zodra ze met hun pretentieuze grijns de rechtszaal binnenstappen, heeft hun cliënt vijf jaar aan zijn been. Bij alle argumenten die Vermassen daarna aanhaalt, gaat er een jaar af. Bij alle argumenten die Van Steenbrugge aanhaalt, komt er een jaar bij.’