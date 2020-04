XXste boete

Dit is toch niet langer te verdragen? Er zijn mensen die de schouders ophalen bij oprispingen over de politiestaat van Pieter De Crem en Carl Decaluwé: ‘Niet overdrijven, zo erg is het niet, en het is voor ieders goed.’ Laat het voorval uit Boortmeerbeek hen leren dat het wél zo erg is. Baert is schepen voor Open VLD, die in die streek nog sterk staat. Des te pijnlijker om vast te stellen dat de minderheidsregering die de grondwet en de rechtsstaat heeft afgeschaft en een virolo-terreurbewind heeft ingevoerd, uitgerekend door zijn partijgenoten gedomineerd wordt. Wij begrijpen niet dat daar in Open VLD geen opstand tegen komt, en dat er buiten Open VLD geen revolutie tegen losbarst begrijpen we nog minder. Waar zit in vredesnaam de oppositie?