Zet hem op de 10!

Zondag is het voor u erop of eronder, Coucke: niet winnen op Oostende en play-off 1 is weg. Nadat RSC Anderlecht na uw eerste volledige seizoen als voorzitter voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal heeft gemist, dreigt het nu voor het eerst in de geschiedenis in play-off 2 te verzeilen. Zoals hier na twee speeldagen voorspeld.

Luister Coucke, beter dan wie ook zult gij beseffen dat alle prognoses, aanmerkingen en raadgevingen die ge in deze rubriek al die tijd gratis hebt gekregen akelig correct waren. Laten we er daarom nog een in herinnering brengen. Na zeven wedstrijden stond hier letterlijk: ‘Stel Kompany niet meer op.’ De feiten zijn ook negen duels later zonneklaar: mét Kompany heeft Anderlecht geen enkele match gewonnen, zónder Kompany heeft Anderlecht geen enkele match verloren. Dat is duidelijk, nee?

Nu hebben we die raad intussen genuanceerd door een geniale tactische vondst onzerzijds: stel hem op, maar in het middenveld, op de 10. Niemand heeft schrik van het middenveld van Anderlecht. Dat zal wel veranderen als er plots iemand staat die wél een bal kan controleren, wél een precieze pas kan geven, en wél een goal kan maken, met hoofd én voeten.

Er is nog een andere reden. Elk jaar ligt hij een maand of acht in de lappenmand na weer een verrekking of een scheur. Die blessures loop je op door plotse overbelasting, bijvoorbeeld als er een snelle spits in je rug duikt en je een scherpe spurt moet inzetten om hem terug te halen. Afgesloten met een drieste tackle waarbij alle spieren en pezen in je benen uiteenknappen. Dat risico loop je niet op de 10, daar bepaal je je eigen tempo. Zoeft er een hazewind je voorbij, laat hem lopen, hij is voor de stofzuigers achter je.

Dus als Kompany morgen zou heroptreden, wat te vroeg is maar goed, zet hem dan in de voorste punt van de driehoek. En indien ge play-off 1 wilt halen, sommigen twijfelen daaraan, moet ge nu aandachtig luisteren. Het grootste probleem van dit Anderlecht is dat al die jonge zogezegde toptalenten zwaar overschat worden. Amuzu, Doku, Dewaele, Sardella, Kayembe, Saelemaekers en zelfs Verschaeren zijn niet zo goed als overdrijvers beweren. Ge hebt twee toppers in wording: Marco Kana en Sambi Lokonga. Welnu, eind december begint de wintermercato, het is dus nu dat ge moet handelen.

We hebben het al tien keer uitgeschreeuwd: koop twee backs. Ge hebt ze niet, zoek ze in de Duitse of Franse tweede klasse, in Italië of Engeland of in Buiten-Mongolië, en geef er geld aan uit. Al wie tot nu rechts- of linksachter stond, is zowel defensief als offensief te zwak. Stop ook met dat zoveelste dwaze idee van Kompany om de linksback bij balbezit naar het centrum te laten knijpen. Dat is zogenaamd weer een slimmigheid van Pep Guardiola, maar het heeft geen zin: ze lopen elkaar in het midden voor de voeten en bij balverlies ligt uw flank open.

Nog een tip? Haal Christian Benteke weg bij Crystal Palace. Huur hem en betaal zijn salaris. Ze zullen daar blij zijn dat ze van hem verlost zijn, en hijzelf zal absoluut willen spelen, en moeten scoren, of hij mag niet mee naar het EK.