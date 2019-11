Hoeveel geld ze bij Novartis al hebben weggegooid aan Belgische en Nederlandse farceurs die beweren een geneesmiddel tegen een zeldzame ziekte te hebben uitgevonden, valt niet meer te berekenen. Miljarden euro’s. In een gespecialiseerde rubriek van de zakenkrant De Tijd werd Novartis ‘een vereniging van anonieme gokverslaafden uit Zwitserland’ genoemd.

De indruk ontstaat dat ze daar in Basel hun investeringen laten afhangen van een koekoeksklok. Komt het vogelke naar buiten en roept het één keer: ‘Koekoek!’, dan doen ze het. Roept het twee keer: ‘Koekoek!’, dan doen ze het ook. Komt het vogelke niet naar buiten, dan is het mechanisme kennelijk defect en gaan ze in de klokkenwinkel op de hoek een andere koekoekconsult kopen.

Het gebeurde eerder met de patentrechten en de waardeloos gebleken voorraad Jetrea, de wonderbaarlijke oogdruppels van Thrombogenics. Vorige maand was het prijs met het fameuze anti-eczeemmiddel Mor106 van Galapagos. Dat had, daar gaan we weer, alleen nog het fiat van de bevoegde overheidsdienst nodig om galapalactische winsten op te leveren. De bevoegde overheidsdienst schakelt dan een wetenschapper in die wél een universitair getuigschrift heeft behaald, en vijf minuten later ligt het kwakzalvermiddel in de vuilnisemmer. Daarna schrijft de boekhouder van Novartis zuchtend honderden miljoenen euro’s verlies bij aan de kostenzijde, en hoopt hij op een evenwaardig fiscaal voordeel aan de batenkant. En nu zijn er ook nog problemen met het roemrijke Zolgensma, beter bekend als het Baby-Piamedicijn van 1,9 miljoen euro per spuitje. Om dat in de huisapotheek te kunnen uitstallen kocht Novartis vorig jaar producent AveXis voor 8,7 miljard dollar! Nu zit het ermee in de miserie.

Er waren al geruchten over fraude met testresultaten, een van de redenen waarom Zolgensma in Europa niet is toegelaten. In de VS is het dat wel, maar enkel voor kinderen onder twee jaar. De Food and Drug Administration, in de farmacologie de laatste barrière tussen woekerwinst en faillissement, heeft experimenten met hogere dosissen op kinderen ouder dan twee jaar stilgelegd. Bij proeven op apen zijn neveneffecten opgetreden in de vorm van ontstekingen in het zenuwstelsel. ‘Maar bij mensen werden die bijverschijnselen niet vastgesteld’, voorkwam een Novartis-woordvoerder mogelijke ongerustheid op de beurs.

‘Wablieft?’ roept een niet-ingewijde dan, nadat hij weer op de stoel is geklommen waar hij zonet is afgevallen. Typische reactie van een leek, die niet begrijpt dat een dier nu eenmaal anders in elkaar steekt dan een mens, zeker qua zenuwstelsel. Het is niet omdat een aap sterft van een pilleke, dat een mens dat ook doet. Controleer het zelf met Baygon tegen vliegende insecten: vliegske dood, menske leeft. Toch als u de juiste kant op spuit. Wij kennen paardenrenstallen waar een nieuwe remedie tegen kolieken eerst op de grooms wordt uitgeprobeerd, vooraleer er een dure Arabier mee te injecteren.