Grote crypto-spelers zoals Binance zeggen dat meer transparantie nodig is en beloven te bewijzen dat ze stevig staan, nadat crypto-beurs FTX vorige vrijdag bescherming tegen schuldeisers moest vragen. Binance werpt zich daarbij op als 'lender of last resort' voor gezonde cryptobedrijven die dreigen mee gesleurd te worden in de val van FTX.