De zomer van de kwantumwinst

Nooit eerder in de Belgische beursgeschiedenis zagen bedrijven hun winst sterker stijgen. Een sterke revival na corona verhult uitdagingen voor de rest van het jaar. Volgt op een tropische cijferzomer een koelere herfst?

Voor we ons betoog starten, een kanttekening. De ‘bottom line’ of het onderste lijntje van de resultatenrekening is het enige cijfer waarmee we elk aandeel over alle sectoren kunnen vergelijken, of het nu om een holding, een industrieel of een financieel bedrijf gaat. Die nettowinst of groepswinst heeft tekortkomingen: de impact van uitzonderlijke elementen zoals eenmalige afschrijvingen of meerwaarden kan het plaatje vertekenen. Maar als we de bluts met de buil nemen, krijgen we via een vergelijking van de groepswinst een aardig beeld van hoe de Belgische beursbedrijven hun grote coronarevival beleefden. En of ze die beleefden.

De dubbele tot driecijferige groeipercentages op de bovenste maar vooral op de onderste resultatenlijn spreken tot de verbeelding (zie tabel). Een gemiddeld Bel20-bedrijf zag zijn nettowinst in het tweede kwartaal met 87 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de coronaschade die vorig jaar gemiddeld 58 procent van de winst wegvrat voor een aanzienlijk deel goedgemaakt. Vooral middelgrote bedrijven tonen hun veerkracht. Wanneer je Brusselse mid- en smallcaps meetelt, is de winstgroei nog spectaculairder: + 160 procent.

De ramingen van analisten zijn al een jaar te conservatief. De kracht van het economisch herstel heeft ook hen in snelheid genomen. Patrick Casselman Analist BNP Paribas Fortis

Prijszettingsmacht

Voor een winstsprong die in de buurt komt, moeten we terugkeren naar het tweede kwartaal van 2010. Toen herpakten bedrijven zich na de klap van de financiële crisis en rapporteerden Belgische beursbedrijven in doorsnee een winstverdubbeling. ‘Het voorbije cijferseizoen was een unicum’, zegt Siegfried Top, aandelenstrateeg van KBC Asset Management. ‘Het tweede kwartaal van 2020 was door de bijna-lockdowns zo beroerd dat de resultaten dankzij de erg lage vergelijkingsbasis schitterend uitvallen.’

Maar het is niet alleen een kwestie van een gunstig ijkpunt. De hogere economische activiteit na het coronavirus liet een stijging van de verkopen toe, wat in combinatie met doorgevoerde kostenverlagingen leidde tot een buitengewone winststijging. ‘Door corona zijn bedrijven versneld in hun kosten gaan snijden, bijvoorbeeld dankzij het vele thuiswerk’, zegt Patrick Casselman, aandelenanalist bij BNP Paribas Fortis. ‘Die operationele hefboom werd nog krachtiger door een sterke prijszettingsmacht. Veel bedrijven hebben hun prijzen kunnen verhogen. Dat compenseerde eventuele lagere of stabiele volumes.’

Vooral industriebedrijven toonden zich op dat vlak heer en meester. Hoe cyclischer het bedrijf, hoe hoger de winstsprong. Materialen- en chemiebedrijven als Aperam, Solvay, Umicore en Bekaert zagen hun nettowinst bijna verviervoudigen dankzij de heropening van de economie die gepaard ging met stevige knelpunten in de aanvoerketen. ‘Door schaarstes in bepaalde grondstoffen en basismaterialen speelt de concurrentie in die sectoren niet zoals dat normaal het geval is’, zegt Casselman. ‘Het winnen van marktaandeel verdween naar het achterplan waardoor promoties of prijsverlagingen overbodig waren en bedrijven hun hogere kosten vlot konden doorrekenen.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Hogere marges

Een licht gestegen omzet in combinatie met een fors hogere winst uit zich in sterke margeverbeteringen. ‘De marges zijn dé grote positieve verrassing dit seizoen’, zegt Casselman. Een gemiddeld Bel20-bedrijf haalde eind juni een brutomarge van 18 procent. ‘Een record’, aldus de analist. Een typevoorbeeld is Agfa-Gevaert. Na enkele jaren ‘achtervolgen’ kon de Mortselse printspecialist weer de stuurknuppel in handen nemen. Hij kon dit jaar al tot twee keer de prijzen voor zijn printplaten verhogen, een product dat nochtans met dalende volumes kampt. Die hogere prijzen deden de omzet met meer dan 10 procent toenemen, en de winst met 60 procent. Een krachttoer die bij beleggers slechts een bescheiden applaus opleverde. Agfa steeg amper na zijn rapport.

‘Die makke reacties zijn typerend voor het cijferseizoen’, zegt Casselman. ‘Vaak reageerden beleggers erg koel of in uitgesteld relais.’ Bpost was het schrijnendste voorbeeld. Het postbedrijf rapporteerde een sterker dan verwachte winstgroei en trok zijn winstprognose voor het volledige jaar op. Maar het sloot op de dag van de publicatie 7 procent lager nadat topman Dirk Tirez tijdens een analistencall gewaarschuwd had dat hij het opgeveerde briefvolume door vaccinuitnodigingen weer ziet verzwakken tot een jaar-op-jaarkrimp van 10 procent.

Andere bedrijven reageerden dan weer met uitstel. KBC, Bekaert, Melexis en Umicore zagen hun koers pas enkele dagen na een schitterend rapport opveren.

Met een winst van ruim 20 procent voor de Bel20 dit jaar liepen beleggers dan ook aardig vooruit op de sterke cijfers. De waardering van een gemiddeld Bel20-bedrijf is nu 20 keer de winst. ‘Daarnaast groeit het besef dat de aanhoudende kraptes in de aanvoerketen meer en meer pijn gaan doen’, zegt Top. ‘Een bedrijf dat nu een container uit China wil laten komen, betaalt makkelijk vijf keer meer dan een jaar geleden. Dat gaat wegen op je outlook, zeker in sectoren waar je die kosten niet zo makkelijk aan klanten doorrekent. Dan denk ik aan de voeding, de distributie en sommige nutsbedrijven.’

Ontsporende inflatie

Aan de prijsverhogingen ligt een dieperliggende dreiging ten grondslag: een ontsporende inflatie. ‘Dat zien wij als de grootste potentiële schaduw voor beleggers in de tweede jaarhelft’, zegt Top. ‘Als de inflatie verder oploopt, kan dat marktverstorende effecten hebben.’ De Verenigde Staten zijn daarvan een voorbode. Daar bedroeg de inflatie in juli 5,3 procent. De stijgende levensduurte en een krappere arbeidsmarkt werken er loonsverhogingen in de hand. In juni stegen de lonen er met 3,6 procent: 2 procentpunten minder dan de inflatie, maar het hoogste stijgingspercentage sinds 2009.

‘We zien ook in Europa dat prijsstijgingen vanuit de industrie de dienstensector aansteken. Als bedrijven hun hogere kosten niet meer doorgerekend krijgen en de lonen stijgen, dan weegt dat automatisch op de marges’, zegt Top.

AB InBev worstelde nu al stevig met de opgelopen kosten. De bierreus klaagde over hogere grondstoffenprijzen maar ook over duurdere diensten als transport en marketing. Daardoor is het grootste beursbedrijf van Brussel een van de zeldzame voorbeelden die onder de verwachting scoorden. ‘Het vet is van de soep’, zegt Top. ‘In de rest van het boekjaar zullen die hogere kosten breder doorwegen en moeten we ons niet meer aan uitzinnige rapporten verwachten.’

Een reeks recente economische barometers ondersteunt dat. In grote economieën als de VS en Duitsland sputtert het ondernemersvertrouwen stilaan door de toegenomen zorgen over een krappe keten die kosteninflatie creëert. De jongste metingen vielen onder de verwachting van economen en tonen niet meer de hoerastemming van voor de zomer. ‘We zitten duidelijk op een piek- niveau’, zegt Top. ‘Maar zelfs met iets lagere dan deze historisch hoge marges blijft de setting voor beleggers erg gunstig’, nuanceert Casselman.

Glas halfvol

Heel wat Brusselse bedrijven zien het glas halfvol ondanks de kosteninflatie. Bij Solvay verhoogde CEO Ilham Kadri dankzij een sterk vraagherstel haar winstverwachting voor het volledige jaar. Ook Bekaert, Aperam en Umicore, dat meesurft op een hausse van de metaalprijzen, trokken hun verwachtingen op. In meer defensieve sectoren als vastgoed waren er ook positivo’s. Shurgard verdubbelt zijn beoogde groei in huurinkomsten dit jaar dankzij driftiger verhuisgedrag. WDP tilde zijn winstverwachting op dankzij de aanhoudende boom van e-commerce en de bijbehorende magazijnen.

Bij andere bedrijven blijft de onzekerheid te groot om vooruit te blikken. De proton- therapiespecialist IBA gaf uitzonderlijk geen prognose. Ook Ter Beke durfde niet vooruit te blikken omdat de schommelingen in de grondstoffenprijzen het plaatje vertroebelen. Kinepolis geeft nooit prognoses maar kijkt allicht met enige angst naar de oprukkende deltavariant en de opkomende pasjescultuur na een beloftevolle start van de zomer.

Een extra opsteker voor beleggers is een herneming van de dividenden. Het stevige winstherstel maakt dat bedrijven weer ruimte zien om cash uit te keren aan aandeelhouders nadat een rist bedrijven vorig jaar hun dividend verlaagd of geschrapt had. Volgens het Britse beurshuis Janus Henderson steeg het wereldwijde bedrag aan uitgekeerde dividenden in het tweede kwartaal met een kwart tot 471 miljard dollar. ‘De herneming is veel sterker en sneller dan we ooit konden vermoeden’, zegt portfoliomanager Jane Shoemaker.

In Brussel volgen bedrijven die trend nog niet. De uitbetalingen stegen in het tweede kwartaal met 2 procent. Dat heeft veel te maken met het zwaargewicht AB InBev, dat zijn slotdividend stabiel hield. KBC keerde voorlopig nog maar een gedeeltelijk dividend uit door de beperkingen die de Europese Centrale Bank oplegt, terwijl GBL en Proximus in het tweede kwartaal zelfs minder uitkeerden dan vorig jaar.

De beeldserverspecialist EVS tekende voor de grootste dividendverrassing in het afgelopen resultatenseizoen. Een vervijfvoudiging van de nettowinst resulteert in een herneming van het dividend met een uitkering van 1 euro bruto over 2021. Datzelfde dividend stelt een sterk opverend Roularta opnieuw in het vooruitzicht na een karig coronajaar. Dat leverde instant applaus op bij beleggers: EVS en Roularta waren bij de grootste seizoenswinnaars met een koerswinst van respectievelijk 6,5 en 7,5 procent op de dag van hun resultaten.

Analistenlat

Hoe laag de vergelijkingslat met 2020 ook lag, de analistenlat lag allerminst laag. Analisten hadden gradueel hun winstverwachtingen verhoogd op basis van het sterke economische herstel en de bemoedigende signalen die de bedrijven gaven. Toch bleek het analistenkorps opnieuw veel pessimistischer dan de realiteit. Een Bel20-bedrijf sprong over de door analisten vooropgezette winstlat met gemiddeld 20 procent, een record. ‘In precoronajaren is dat eerder 5 à 6 procent’, zegt Top.

Dat wordt nu bijgebeend na de publicaties. ‘Nooit eerder waren er meer upgrades van winstverwachtingen en koopadviezen’, zegt Top. ‘Al ongeveer een jaar zijn de ramingen van analisten te conservatief’, beaamt Casselman. ‘De kracht van het economisch herstel heeft ook hen in snelheid genomen.’

Voor de tweede jaarhelft voorspellen analisten een gemiddelde winstgroei van 43 en 35 procent in het derde en vierde kwartaal, gesteund door het enorme Europese herstelfonds en een hogere vaccinatiegraad. De sterke bedrijfsresultaten tilden de Europese Stoxx 600-index naar een record in augustus in zijn langste ongeslagen winstreeks in 15 jaar. Die recordniveaus aanhouden is niet zonder uitdagingen. Beleggers tobben over het risico dat hogere inflatie kan leiden tot een verkrapping van het extreem soepele beleid van de centrale banken, vooral in de Verenigde Staten. Ook het maandenlange harde optreden van China tegen een reeks techbedrijven baart beleggers zorgen.

Dichter bij huis houden ze rekening met een patstelling in de grootste economie van de eurozone, nu de Duitsers voor het eerst in 16 jaar een verkiezing zonder Angela Merkel trotseren.