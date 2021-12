‘Een Facebook-munt is een existentiële bedreiging’...

Het financieel systeem staat voor een revolutie. Banken zijn bedreigd door efficiëntere fintechplatformen, terwijl cryptomunten op weg zijn de aard van ons geld te veranderen. ‘Centrale banken moeten zich afvragen hoe hun geld relevant blijft’, zegt de vermaarde muntexpert Eswar Prasad, die een boek uit heeft over de toekomst van ons geld.

‘sinds mijn boek verschenen is, krijg ik op cryptomuntcon­ferenties de wind van voren.’ Eswar Prasad, economie­professor aan Cornell University, zegt het met een glimlach. Helemaal nieuw kan die ervaring niet zijn, want in zijn boek ‘The Future of

Money’ verwijst hij terloops naar een ‘lange en verhitte’ discussie waarin hij met een 25-jarige bitcoinbeliever verwikkeld raakte op zo’n conferentie. Toen ging het om de vraag of de bitcoin het nieuwe goud is.

Nochtans heeft Prasad oprechte bewondering voor de bitcoin, een technologisch ‘wonder’ dat sinds zijn ontstaan in 2009 een ‘revolutionaire verandering’ in het financieel systeem heeft ingeluid, schrijft hij. De onderliggende blockchaintechnologie - waarbij een open en gedecentraliseerd netwerk van computers de transacties verwerkt en bijhoudt - slaagt erin betalingen tussen twee willekeurige partijen af te handelen zonder de noodzaak van een centraal vertrouwensorgaan zoals een bank. Dat was ook het opzet van de bitcoin, en een van de redenen waarom banken nerveus naar de toekomst kijken.

Banken moeten wel degelijk zenuwachtig zijn, argumenteert Prasad, maar niet vanwege de bitcoin. De cryptomunt schiet op meerdere vlakken tekort. Zo maakt zijn wild schommelende waarde de bitcoin ongeschikt als betaalmiddel: winkeliers zouden elke dag hun prijzen moeten aanpassen. Of de cryptomunt voldoet aan een andere functie van geld - als een oppotmiddel dat min of meer zijn waarde behoudt – is voer voor stevige discussies zoals die met de bitcoinfan die Prasad ontmoette.

De dreiging voor banken komt uit andere hoeken. In de eerste plaats van nieuwe fintechbedrijven, doorgaans pure onlinespelers die dankzij digitale technologie en data knagen aan de kernactiviteiten van banken, van kredietverlening tot betalingsverkeer.

Ook het potentieel van digitale munten werpt zijn schaduw over de sector. Wereldwijd experimenteren centrale banken met een digitale versie van hun munt als aanvulling op het cash geld dat ze verdelen, daarbij opgejaagd door oprukkende cryptomunten en de versnelde digitalisering van het betaalverkeer.

Vooral de plannen van Facebook om met Diem een eigen private ‘stablecoin’ te lanceren - een digitale munt gedekt door een achterliggende korf van vertrouwde munten als de dollar en euro - heeft de schrik erin gejaagd. Het doet bij centraal bankiers het doembeeld rijzen dat ze de controle over het geld en de economie

dreigen te verliezen.

Als Prasad het over een nakende revo­lutie heeft, doelt hij ook op de aard van geld zelf. Cash geld - munten en biljetten - kan wel eens op zijn laatste benen lopen. Dat creëert volgens hem mogelijkheden én gevaren, wat evengoed geldt voor de bredere disruptie die boven het financieel systeem hangt. Overheden en regelgevers wachten een delicate evenwichtsoefening: innovatie door de private sector kan het financieel verkeer goedkoper en toegan­kelijker maken, maar kan ook de financiële stabiliteit in gevaar brengen.

Daarbovenop zijn er maatschappelijke overwegingen: een wereld zonder cash geld bemoeilijkt zwartwerk en illegale handel, maar betekent ook het einde van volledige privacy. Prasad ziet daarin een ironie: de bitcoin ontstond vanuit het idee om pseudonieme transacties zonder inmenging van bovenaf mogelijk te maken, maar lijkt te leiden tot een wereld van digitale overheidsmunten zonder privacy voor zelfs de kleinste betalingen én met extra macht voor overheden.

U voorspelt een tijdperk van disruptie voor het financieel systeem. Waar verwacht u de grootste impact van nieuwe technologieën?

Eswar Prasad: ‘In het domein van betaalsystemen zie je dat fintechplatformen erg goedkope digitale betalingen beginnen aan te bieden, en dat op een enorme schaal. Kijk naar China, waar de private betaalsystemen Alipay en WeChat Pay (van de techgiganten Alibaba en Tencent, red.) zo efficiënt zijn dat zelfs voor de meest banale trans­acties geen cash geld of een ander betaalmiddel meer nodig is.’

‘Cryptomunten als de bitcoin hebben de belofte van een betaalmiddel niet kunnen waarmaken. Hun waarde schommelt te veel en ze zijn niet in staat grote volumes aan transacties te verwerken. Maar de nieuwe stablecoins, die hun stabiele waarde danken aan hun dekking door munten van centrale banken, beloven veel efficiënter te zijn. Vooral in grensoverschrijdende betalingen zijn enorme efficiëntiewinsten te boeken: die zijn vandaag traag, duur en moeilijk om realtime op te volgen. Nieuwe technologie kan internationale kapitaalstromen bevorderen.’

‘Fintechplatformen werpen zich daarnaast op de klassieke intermediatie tussen spaarders en ontleners, met onlinebanken en andere spelers die spaargeld verzamelen en daarmee krediet verstrekken zonder tussenkomst van traditionele banken. Ook in verzekeringen kunnen efficiëntere platformen opschudding veroorzaken. Tegelijk verbreden ze de financiële inclusie: veel meer mensen, inclusief lage inkomens, krijgen makkelijk toegang tot financiële producten en diensten.’

Banken moeten vrezen voor hun businessmodel en de ‘overdreven’ winsten die ze volgens u kunnen boeken doordat ze lang afgeschermd waren. Om welke winsten gaat het?

Prasad: ‘Het kernmetier van banken wordt bedreigd. Ze hebben twee klassieke functies. De eerste is de transformatie van kortetermijndeposito’s in langetermijnkredieten. De tweede is omgaan met asymmetrische informatie, waarbij ontleners meer over zichzelf weten dan kredietverstrekkers, die daardoor een kredietrisico lopen. Fintech pakt beide uitdagingen aan en onderscheidt zich vooral in het tweede, met betalingsplatformen die een massa informatie verzamelen over klanten die hun platform gebruiken en op basis daarvan het krediet­risico inschatten.’

‘Het gevolg is een toenemende concurrentie voor banken, die daardoor niet langer kunnen rekenen op erg winstgevende activiteiten zoals grensoverschrijdende betalingen. Een nog groter risico zijn de digitale munten van overheden, die elk van ons via een persoonlijke rekening bij de centrale bank zou kunnen aanhouden. Dat kan leiden tot een verhuis van deposito’s uit het commerciële banksysteem richting centrale bank (die in tegenstelling tot een bank niet failliet kan gaan en dus veiliger is, red.). Zeker in tijden van financiële paniek.’

Fintech rekent op big data en artificiële intelligentie om het verschil te maken, maar in welke mate is die aanpak getest als het gaat om het inschatten van kredietrisico’s van klanten?

Prasad: ‘De risicoratingmodellen zijn nog niet echt getest. Maar de resultaten uit China zijn bemoedigend. Alipay, dat veel info verzamelt (in het ecosysteem van Alibaba, red.), rapporteert verbazend lage wanbetalingsratio’s. Dat is extra opmerkelijk omdat het in tegenstelling tot banken relatief veel leent aan kleine ondernemers, wat risicovoller is. In Afrika is het plaatje troebeler: sommige fintechspelers worstelen er met wanbetalers en moeten hogere rentes aanrekenen als compensatie voor het risico.’

Eswar Prasad (56) Professor economie en handelsbeleid aan Cornell University (VS).

Van 1990 tot 2006 actief bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), onder meer als econoom en als hoofd van de divisies China en financiële studies.

‘The Future of Money’ is zijn nieuwste boek. Schreef eerder onder meer ‘The Dollar Trap’.

‘Een andere vraag is in welke mate fintech schaalbaar is. In absolute termen is fintech fors gegroeid, maar in verhouding tot het traditionele banksysteem blijft ze voorlopig erg klein. Het is te vroeg om te zeggen of fintech de banken zal vervangen of enkel meer concurrentie zal creëren. Veel hangt af van hoe de banken zullen reageren. Sommige steken een tandje bij of nemen kleinere fintechspelers over.’

‘Het valt ook af te wachten hoe succesvol fintechtoepassingen zijn in het verminderen van risico’s. In het verleden hebben we al gezien dat financiële innovatie op papier goed leek voor het beheren van risico, maar in de praktijk risico’s concentreerde in delen van het systeem.’

Is een ander risico dat het grote belang van data dreigt te leiden tot dominante fintechspelers, zoals in China?

Prasad: ‘Dat is een cruciaal punt. Zelfversterkende netwerkeffecten (waarbij een netwerk waardevoller wordt naarmate er meer gebruikers zijn, red.) kunnen ertoe leiden dat de belofte van een makkelijkere toetreding door nieuwkomers niet waar­gemaakt wordt. Alipay en WeChat Pay zijn erin geslaagd de Chinese groei en financiële inclusie een boost te geven, maar hun dominantie maakt het moeilijk voor nieuwkomers.’

Die andere financiële revolutie - digitale munten van overheden - is volgens u ‘een uitgemaakte zaak’. Waarom komen ze er?

Prasad: ‘Digitale betalingen worden snel de norm wereldwijd. Ze bieden vele voordelen tegenover cash, zoals efficiëntie en veiligheid, zodat de economie steeds meer in die richting beweegt. Centrale banken moeten zich dan de vraag stellen hoe ze hun geld relevant kunnen houden voor retailbetalingen. De meeste van hen zien de uitgifte van geld als een belangrijk onderdeel van hun job, zodat ze volgens mij zullen reageren.’

‘Meer nog, de opmars van cryptomunten - inclusief stablecoins - heeft de lont aan het vuur gestoken bij centrale banken. Normaal zijn ze erg conservatief en bewegen ze traag. Ik ben verbaasd over hoe snel vele centrale banken nu durven na te denken over fundamentele transformaties van het geld dat ze aanbieden. Elke centrale bank die met digitaal geld experimenteert, benadrukt dat het om een alternatief naast cash gaat. Maar vergis u niet: als de private en overheidssector het makkelijk maken digitale betalingen te doen, blijft het gebruik van cash niet lang duren.’

Als private betaalsystemen digitale betalingen faciliteren met ons huidige geld, zoals vandaag, hoeven centrale banken toch niet meteen te vrezen voor de blijvende rol van hun geld?

Prasad: ‘Het geld van centrale banken kan inderdaad relevant blijven als private spelers daar efficiëntere betalingen mee organiseren. Waarom zijn centrale banken dan bezig met een digitale versie van hun munten? Er zijn meerdere redenen.’

‘Minder ontwikkelde landen zien digitale overheidsmunten als een manier om de financiële inclusie te vergroten, want de private sector schiet er tekort in het aanbieden van toegang tot financiële diensten (wie geen bankrekening heeft, is al geholpen met een smartphone met daarop een portemonnee met digitaal geld voor betalingen, red.). Voor de Bahama’s, die met hun Sand Dollar als eerste land op nationaal niveau een digitale overheidsmunt hebben uitgerold, is dat de belangrijkste motivatie.’

‘In Zweden doet de private sector fantastisch werk in het aanbieden van digitale betalingen, maar daar praat de centrale bank over een eigen digitale e-krona als een vangnet voor als de private betaalinfrastructuur technische problemen of een vertrouwenscrisis meemaakt.’

‘In China is de overheid dan weer bezorgd dat de twee dominante spelers - Alipay en WeChat Pay - de concurrentie buitenhouden en zo de innovatie belemmeren. Bovendien is de overheid beducht voor de gigantische hoeveelheid informatie die het duo verzamelt over zijn klanten zonder dat ze daar zelf toegang tot heeft.’

Cyrptomunten als de bitcoin schieten volgens u tekort. Waarom hebben stablecoins wel een kans op succes?

Prasad: ‘Stablecoins zijn in principe een heel goed idee en kunnen het betalings­verkeer efficiënter maken. Maar financiële regelgevers hebben meerdere bezorgd­heden. Stablecoins worden verondersteld gedekt te zijn door achterliggende munten en liquide schuldpapier in dollar of euro, maar bij gebrek aan een specifieke toezichthouder is het niet duidelijk wie vaststelt of stablecoins effectief die reserves aanhouden. We weten ook niet hoe liquide (vlot verhandelbaar, red.) ze zullen zijn in tijden van crisis. Het gebrek aan toezicht doet ook vrezen voor hun gebruik in de financiering van illegale activiteiten.’

‘En wat als Facebook of Amazon een stablecoin lanceren? Dat zijn bedrijven met een wereldwijde aanwezigheid en diepe zakken. Een stablecoin voor betalingen in hun eigen ecosysteem kan een eerste stap zijn naar een eigen digitale munt die niet langer gedekt is door dollars of euro’s maar door hun reserves. Zo’n munt kan succesvol zijn op hun eigen platformen - die al omvangrijk zijn - maar evengoed daarbuiten. Als Facebook een eigen munt uitgeeft, is het goed mogelijk dat die meer vertrouwd wordt dan de munt van minder ontwikkelde landen waar de centrale bank worstelt met haar geloofwaardigheid. Dat is een existentiële bedreiging.’

De bitcoin faalt als betaalmiddel, maar is misschien wel het nieuwe, digitale goud?

Prasad: ‘Net als goud beroept de bitcoin zich op zijn schaarste, met een ingebouwde limiet van 21 miljoen exemplaren. De munten van centrale banken daarentegen kunnen onbeperkt bijgedrukt worden. Maar voor een econoom creëert schaarste op zich geen fundamentele waarde. Er moet ook een intrinsiek nut zijn. Zo kent goud industriële en andere toepassingen, al is de marktwaarde van goud veel hoger dan die toepassingen verantwoorden. Behalve schaarste schraagt ook het geloof van beleggers de onderliggende waarde.’

‘Van de munten van centrale banken kan je zeggen dat wij er vertrouwen in hebben omdat er een centrale bank achter staat met een overheid die belastingen kan heffen en kan eisen dat die belastingen betaald worden in de eigen munt. Zoiets ontbreekt bij een cryptomunt.’