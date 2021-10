Laat het noorderlicht over uw portefeuille schijnen

De beursgang van de autobouwer Volvo in Stockholm zet de Scandinavische beurzen op de kaart. Investeren in het Hoge Noorden blijkt lucratief. Hoe kunt u in Scandinavië beleggen en wat zijn de interessante aandelen in de regio?

Fjorden, Vikingen, het noorderlicht, elanden, husky’s, Lego en IKEA. Scandinavië roept veel beelden op, maar een bestemming voor beleggers is daar bij de Belgen niet bij. Zweedse, Deense, Noorse, Finse of IJslandse aandelen zijn niet populair, blijkt uit de lijstjes van de internetbrokers. Ook de Belgische vermogensbeheerders bieden nauwelijks fondsen uit Noord-Europa aan.

Onterecht, want Scandinavië is een walhalla voor beleggers. De beurzen uit Noord-Europa kloppen al decennia de markten op het oude continent. Sinds 2010 bracht de MSCI Nordic Index 304 procent op, inclusief de geherinvesteerde dividenden. Dat is bijna het dubbele van het rendement dat u met de brede Europese Stoxx600-index haalde. Ook de MSCI World Index (+264%) moet onderdoen.

De kleine Scandinavische economieën hebben alles in huis om de bedrijven te laten bloeien: een hoogopgeleide en productieve bevolking, innovatiekracht, een bedrijfsvriendelijke politiek, solide overheidsfinanciën, een stabiel juridisch kader, veiligheid en een makkelijke toegang tot kapitaal. De beurzen zijn er samengebracht in Nasdaq Nordic. Alleen de Noorse beurs hoort bij Euronext. Bij de meeste brokers liggen de kosten om in Scandinavische aandelen te handelen wat hoger dan die op Euronext.

De Scandinavische landen scoren zeer hoog op alle welvaartsparameters van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Op de ranglijst van de Wereldbank die het gemak meet om zaken te doen prijkt Denemarken op de vierde plaats, Noorwegen op negen en Zweden op tien. Scandinavië is bovendien de wereldtop in duurzaamheid, wat de bedrijven een concurrentieel voordeel geeft.

De Scandinavische beurzen zijn terecht duurder dan die in de rest van Europa. Thomas Brenier Beheerder Norden SRI Fund bij Lazard Frères Gestion

Noord-Europa pakt ook de coronacrisis goed aan. In Zweden lagen eind vorige week 25 coronapatiënten op intensieve zorg. Dat is tien keer minder dan in België, dat amper 1 miljoen inwoners meer telt. ‘De Scandinavische landen hebben de pandemie goed doorstaan. Dat speelt mee waarom hun beurzen het de voorbije 18 maanden beter deden dan de rest van Europa’, zegt Thomas Brenier, beheerder van het Norden SRI Fund bij Lazard Frères Gestion. ‘Dankzij het snel sluiten van de grenzen, goed opgevolgde maatregelen en een hoge vaccinatiegraad hebben ze weinig last van de pandemie. In 2020 zakte het bruto binnenlands product van de Scandinavische landen met 2,5 à 3 procent. Dat is slechts de helft van de gemiddelde terugval in Europa. Zweden kende zelfs helemaal geen lockdown. De binnenlandse economie bleef goed draaien. Onder meer de bankaandelen deden het daarom beter dan in continentaal Europa.’

Scandinavië boomt ook door zijn impressionant ecosysteem voor start-ups. De regio telt 27 unicorns, onlangs opgerichte private bedrijven met een waarde boven 1 miljard dollar. Dat is veel voor een regio met amper 27,4 miljoen inwoners. Alleen Silicon Valley in Californië, de thuishaven van Apple, Amazon en Facebook, telt meer unicorns per inwoner. In de Global Innovation Index van de Verenigde Naties staat Zweden op de tweede plaats na Zwitserland. Ook Denemarken en Finland staan in de top tien. België is slechts een middenmotor in innovatie. Wij moeten Noorwegen, IJsland en al onze buurlanden laten voorgaan.

Noord-Europa heeft een van de best uitgebouwde systemen voor de financiering van kmo’s. Er zijn honderden durfkapitaalverschaffers, private-equityhuizen (die in niet-genoteerde bedrijven investeren) en holdings. Bovendien speelt ook de beurs een belangrijke rol als financieringsinstrument. Sinds september 2020 maakten ruim 200 bedrijven hun debuut op een Scandinavische beurs.

700 aandelen

Wie wil beleggen in Scandinavië kan terecht bij bijna 700 genoteerde bedrijven op de eerste, gereglementeerde markt en nog enkele honderden op minder gereglementeerde segmenten. De goliath van de regio is Stockholm. Zweden heeft een sterk industrieel weefsel. In Stockholm noteren veel makers van industriële apparatuur, banken, holdings en farmabedrijven. Het Noorse Oslo is de thuishaven van veel olie- en visbedrijven en de scheepvaart. Finland is een van de meest beboste landen ter wereld, wat zich uit in enkele bosbouw- en papierbedrijven op de beurs van Helsinki. In IJsland is de exploitatie van de zee het hoofdthema. Denemarken is een allegaartje, met de insulinereus Novo Nordisk als het nummer een.

Schermvullende weergave

Wie investeert in Scandinavië loopt een muntrisico. Alleen Finland gebruikt de euro. De Noorse kroon kan wispelturig uit de hoek komen. Bij de start van de coronacrisis kreeg de munt een uppercut van 20 procent. Dit jaar steeg de kroon 8 procent, in het zog van de piekende olieprijs. Olie en gas zijn goed voor de helft van de Noorse export. ‘Over de munten maak ik me weinig zorgen’, zegt Brenier. ‘De Zweedse kroon had last toen de Riksbank experimenteerde met een negatieve rente, maar dat is voorbij. De munt is gestabiliseerd.’ De Deense kroon is verbonden met de euro. De IJslandse kroon is de voorbije jaren relatief stabiel, al bengelt die nog de helft onder zijn record uit 2000.

De makkelijkste manier om in Scandinavië te beleggen is via een tracker of een fonds. Spelers als Amundi en XTrackers bieden Exchange Traded Funds (ETF’s) aan op de MSCI Nordic Index. iShares heeft landentrackers. ‘De MSCI Nordic Index noteert tegen 23 keer zijn verwachte winst voor de volgende twaalf maanden. Dat is duurder dan de minder dan 20 voor de rest van Europa’, zegt Brenier. ‘Maar dat is terecht en al 15 jaar zo. De waardering ligt meer in de lijn van Wall Street, omdat Scandinavische bedrijven net zoals de Amerikaanse een hogere groei neerzetten. Voor 2021 verwachten we een winstgroei van 15 procent.’

12,6% De farmagroep Novo Nordisk is een zwaargewicht in de MSCI Nordic Index met een weging van 12,6 procent.

De Wallenbergs

Een andere manier om gediversifieerd in Scandinavische aandelen te beleggen is het kopen van een holding. De beurs van Stockholm is een broedplaats voor investeringsmaatschappijen. Er noteert een dozijn goed gerunde familiale holdings waarmee u met één muisklik belegt in het kruim van de Scandinavische markten.

De grootste is Investor van de familie Wallenberg. Die klopt al ruim een eeuw de markt. Met een kostenpercentage van amper 0,11 procent is Investor goedkoper gerund dan een tracker of een fonds. Het gros van de investeringen zit in de industrie, waardoor het aandeel cyclischer is dan veel andere holdings. Investor weet de ups en downs van de economische cycli echter met verve te doorstaan. Dit jaar genoot het van de sectorshift van groei- naar cyclische aandelen. Sinds Nieuwjaar steeg Investor een derde, tegenover een kwart voor de OMX-index.

Genoteerde Zweedse bedrijven maken twee derde van de portefeuille uit. Dat heeft te maken met de historiek van de holding. In 1856 stichtte André Oscar Wallenberg de Stockholm Enskilda Bank. In de jaren 1870 brak een zware recessie in Zweden uit. Veel bedrijven konden hun leningen niet aflossen en Wallenberg stemde ermee in de leningen om te zetten in aandelen. De bank werd daardoor een belangrijke aandeelhouder in het kruim van het Zweedse bedrijfsleven. Later mochten banken van de wetgever geen grote belangen meer in andere bedrijven aanhouden. De deelnemingen werden in 1916 afgesplitst in Investor.

De belangrijkste participaties zijn de compressorenmaker Atlas Copco, het engineeringbedrijf ABB, de farmareus AstraZeneca en Skandinaviska Eskilda Banken. De tak Patricia Industries is goed voor 21 procent van de intrinsieke waarde en investeert in niet-genoteerde bedrijven zoals Mölnlycke HealthCare. De genoteerde private-equityspecialist EQT is goed voor 13 procent van de portefeuille. EQT is met een klim van 114 procent dit jaar een van de sterren van de beurs. De uitdrukkelijke bedoeling van Investor is een rustig stijgend dividend uit te keren.

Met Kinnevik zit u in de nieuwe economie van digitale consumentendiensten.

Ook Industrivärden werd opgericht om de industriële belangen van een bank in onder te brengen, in dit geval Svenska Handelsbanken. Het engineeringbedrijf Sandvik en de vrachtwagenbouwer Volvo zijn de belangrijkste participaties. De familie Lundberg zwaait er de plak. Die trekt ook aan de touwtjes bij de holdings Indutrade, waarin veel machinebouwers zitten, en Lundbergforetagen, met veel vastgoed.

Van journalist tot kasteelheer

Nog een megaholding is Latour van de 83-jarige kasteelheer Gustaf Douglas. Hij controleert onder meer de beveiligingsfirma Securitas en ’s werelds grootste slotenmaker Assa Abloy. In drie jaar is het aandeel verdrievoudigd. Douglas begon zijn carrière als journalist en werd hoofdredacteur en eigenaar van twee van Zwedens grootste kranten, Dagen Nyheter en Expressen. In 1980 zei hij de journalistiek vaarwel. Vier jaar later richtte hij Latour op.

Met Kinnevik zit u in de nieuwe economie van digitale consumentendiensten. De holding was lang de grootste aandeelhouder van de Duitse onlinereus Zalando, maar deelde die aandelen in februari uit aan haar aandeelhouders. Kinnevik trok dit voorjaar de Britse superbelegger James Anderson als voorzitter aan. Anderson maakte naam bij de beheerder Baillie Gifford als vroege gelover in bedrijven die tot supersterren uitgroeiden, zoals Tesla, Amazon en Netflix. Hij heeft een rechtstreekse lijn met toplui als Elon Musk en Jeff Bezos.

Andere holdings die vooral in small- en midcaps beleggen, zijn Öresund, Creades, Ratos, Svolder, Traction, Lifco of Bure.

Wie liever rechtstreeks in individuele bedrijven investeert, heeft keuze te over. In de vijf Scandinavische landen noteren ruim 300 ondernemingen met een beurswaarde boven 1 miljard euro. De grootste is AstraZeneca . Velen beschouwen de farmareus als een Brits bedrijf. De hoofdzetel ligt in Cambridge. Het aandeel maakt deel uit van de OMX30-index, maar zit niet in de MSCI Nordic Index.

In die graadmeter is Novo Nordisk het zwaargewicht. ‘De specialist in insuline heeft een weging van 12,6 procent in de MSCI Nordic en is ook de grootste positie in ons fonds’, zegt Thomas Brenier van Lazard. ‘Het is een fantastisch farmabedrijf, dat als eerste ter wereld het probleem van zware obesitas aanpakt. De koers steeg dit jaar 60 procent omdat het nieuwe obesitasmiddel van het bedrijf een enorm succes is in de VS. Door die klim is het aandeel wat te duur geworden.’

‘Dat geldt ook voor het andere zwaargewicht in de index, DSV. We hebben de specialist in transport en logistiek niet in ons fonds wegens een dubbel risico: DSV is tegen 30 keer de winst peperduur en we denken dat de winst nu piekt door de torenhoge vrachttarieven.’

Kartonnen dozen

Brenier apprecieert het minder bekende Valmet , een Finse machinemaker voor de pulp- en papierindustrie en de op een na grootste positie in zijn fonds. ‘De klanten investeren volop. De vraag groeit door de groene omschakeling van plastic naar kartonnen verpakkingen, de boomende e-commerce met zijn pakjes en de opmars van verpakkingen in de groeimarkten. Bovendien is Valmet actief in een duopolie. De enige concurrent is een Oostenrijks bedrijf. Ten slotte is het aandeel tegen 15 keer de winst goedkoop. Een goede keuze van individuele aandelen is nodig. De waardering van de beurzen is opgelopen, waardoor je voorzichtiger moet zijn.’

Vooral de galopperende inflatie en de dreiging van hogere rentevoeten kunnen roet in het eten gooien. ‘Zweden heeft meer dan eender welk land geprofiteerd van de globalisatie- en desinflatietrein’, zegt Hernik Unell, de hoofdstrateeg van Nordea. ‘De inflatiedreiging is groter dan de markt inschat. Vooral de Zweedse vastgoedbedrijven lopen gevaar. Zij hebben een significant deel van hun leningen gefinancierd met variabele rentevoeten.’