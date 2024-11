Kunnen de bankaandelen hun klim voortzetten?

Het hoofdkantoor van Banca Monte dei Paschi di Siena. 's Werelds oudste bank is dit jaar ook de best presterende in de Europese bankenindex.

De Europese banksector is volop in beweging nu in Italië de nummers twee en drie samensmelten. De banksector blinkt dit jaar uit op de beurs. Worden de bankaandelen te duur of zijn er nog altijd zaakjes te doen?

De banken prijken dit jaar helemaal bovenaan in de Europese Stoxx600-index. De sector leverde sinds Nieuwjaar een koerswinst van 20 procent op. Met de vaak royale dividenden erbij belandt het rendement op bijna 28 procent.

De hausse spruit voort uit hun fors gestegen winsten. De netto rente-inkomsten - nog altijd de bread and butter voor de meeste bankiers - zijn met 60 procent toegenomen sinds de Europese Centrale Bank (ECB) in 2022 de eerste renteverhoging doorvoerde na de pandemie. Ook de winst uit andere takken, zoals vermogensbeheer, is fors aangedikt door de hausse op de financiële markten. De banken moesten ook minder geld opzijzetten voor wanbetalers.

Bovendien waren de bankaandelen al sinds de financiële crisis van 2008 uit de gratie. Daardoor noteerden ze in historische context erg goedkoop. Ondanks een recente opwaartse herwaardering noteren de Europese banken tegen slechts één keer hun boekwaarde, en acht keer de verwachte winst van 2025.

Lagere rente, lagere winst

2025 zal het eerste jaar sinds lang zijn dat de netto rente-inkomsten voor de banken dalen. Benjamin Goy Analist Deutsche Bank

Sinds juni heeft de ECB echter al drie keer in de rente geknipt. Omdat de inflatie onder controle blijft en de Europese economie sputtert, volgen wellicht nog meer renteverlagingen. ‘Daarom zal 2025 het eerste jaar sinds lang zijn dat de netto rente-inkomsten voor de banken dalen’, waarschuwt analist Benjamin Goy van Deutsche Bank. ‘We verwachten ook meer kredietverliezen, vooral in Noord-Europa. De Zuid-Europese banken kunnen op dat vlak positief verrassen omdat hun economieën het beter doen.’

‘Het is de eerste keer in vijf jaar dat we niet positief zijn over de hele bankensector. In dit klimaat moet je selectiever zijn’, benadrukt Goy. ‘We geven de voorkeur aan gediversifieerde banken die een groot deel van hun inkomsten halen uit andere activiteiten dan kredietverlening, zoals commissies uit vermogensbeheer, verzekeringen of fusies en overnames. We kijken ook naar spelers die actief zijn in regio’s met een grotere groei. En met een significant overtollig kapitaal, waardoor ze de aandeelhouders beter kunnen belonen of overnames kunnen doen.’

In het favorietenlijstje van Deutsche Bank zitten Barclays, Eurobank, Julius Bär, Erste Group, Monte dei di Paschi en BNP Paribas .

Die laatste, waarin de Belgische overheid participeert, is met een verlies van 9 procent dit jaar een van de amper zeven dalers in de Europese bankenindex, die 48 leden telt. De kwartaalcijfers van BNP Paribas vielen tegen. Bovendien scoren alle Franse banken ondermaats door de extra taksen die de grote bedrijven moeten betalen om het begrotingsgat te dichten.

Dividenden

Een opsteker is dat de lagere rentevoeten ook gunstige effecten hebben. In de eerste plaats worden de bankdividenden aantrekkelijker tegenover obligaties. De sector biedt een dividendrendement van 6,9 procent. Samen met de inkoop van eigen aandelen belandt het rendement op meer dan 10 procent. Ten tweede wordt de omvangrijke portefeuille staatsobligaties op de balansen meer waard als de rente zakt, zodat de banken meer kredieten kunnen verschaffen.

Een extra steuntje kan er komen door de heropflakkering van een overnamegolf. Het bod van het Italiaanse UniCredit op landgenoot Banco BPM kan andere spelers ook op zoek doen gaan naar expansie.

Bank of America wijst erop dat de meeste prooien zich in het vermogensbeheer bevinden. Daar is de fragmentatie groter. De toenemende regelgeving en de druk op de kosten maken schaalgrootte cruciaal. De vermogensbeheerders noteren bovendien 15 procent goedkoper dan hun vijfjarig gemiddelde. Voor wie wil toeslaan, lijkt de timing ideaal. Dat deed BNP Paribas deze zomer door 5,1 miljard euro neer te tellen voor AXA Investment Managers.

‘Over het algemeen zal de winstgevendheid van de Europese banken gezond blijven’, denkt Goy. ‘Maar een herwaardering zien we niet verder gebeuren. De aandeelhouders zullen wel genieten van een dividendrendement van 6,5 procent, waarvoor de banken de helft van hun winst zullen uitkeren. Bovenop zien we de banken bijna 4 procent van hun aandelen inkopen.’

We twijfelen of KBC zijn kostendoelstellingen zal halen wegens de hardnekkige inflatie in Centraal-Europa en de groeiende druk van banktaksen. Raul Sinha Analist JPMorgan

Onder de analisten is de ‘top pick’ Banca Mediolanum , met louter koopadviezen. De Italiaanse instelling noteert tegen 8,7 keer de winst en biedt een dividendrendement van 7,1 procent.

En wat met het Belgische KBC ? Ruim de helft van de analisten gaat niet verder dan een ‘houden’-advies. Een ervan is Raul Sinha van de zakenbank JPMorgan: ‘KBC biedt blootstelling aan zeer winstgevende en geconcentreerde markten als België en Centraal-Europa. Maar we zien een hoger risico op wanbetalingen door de moeilijkere economische omgeving. We twijfelen ook of KBC zijn kostendoelstellingen zal halen wegens de hardnekkige inflatie in Centraal-Europa en de groeiende druk van banktaksen.’