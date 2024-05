Na pauze van maand knalt goudprijs alweer naar record

De prijs van goud is maandag in Azië naar een nieuw record van 2.450 dollar per ounce (31,1 gram) geklommen. Het vooruitzicht op een Amerikaanse renteverlaging in combinatie met een verzwakte dollar geeft de goudrally weer zuurstof.

Na een pauze van een maand is de goudprijs opnieuw aan een recordjacht begonnen. Sinds het edelmetaal na een verschroeiende jaarstart op 19 april een nieuwe recordprijs net boven 2.400 dollar aantikte, was de rally na een klim van zo'n 17 procent stilgevallen.

Voor die forse stijging werd in belangrijke mate naar de koophonger van de centrale banken in groeilanden gewezen, China op kop. Zij zijn bezig een deel van hun dollarreserves om te zetten in goud om minder afhankelijk te zijn van de dollar, inclusief een mogelijke bevriezing van dollarreserves zoals Rusland ervoer. Chinese speculanten sprongen mee op de kar, zo leert de drukke handel in goudfutures (termijncontracten) in Sjanghai de voorbije maanden.

Voor het nieuwe record wordt vooral naar de VS gewezen. Een lager dan verwacht inflatiecijfer vorige week vergroot de kans dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) eerder vroeg dan laat begint met het verlagen van haar beleidsrente. Dat moet de goudprijs boosten, want hoge rentes zijn concurrentie voor het edelmetaal omdat het zelf geen inkomsten genereert. Volgens de markt is er 65 procent kans dat de Fed in september in de rente knipt.

Ook de recente verzwakking van de dollar helpt, omdat goud in dollar verhandeld wordt. Een lagere dollarkoers maakt goud zo relatief goedkoper voor niet-dollarlanden. De Bloomberg Dollar Spot Index, die de wisselkoers van de dollar tegenover een reeks leidende munten volgt, daalde vorige week met 0,7 procent.