Het vooruitzicht van een cryptovriendelijke regering in de VS zet een turbo op bitcoin en co. Welke verwachtingen zijn realistisch, en wat is van de pot gerukt? En bewijst dit nu het gelijk van de believers, of wachten na de zeepbel de tranen? ‘De regelgevers hopen dat crypto weggaat, maar dat zal niet gebeuren. Zelfs niet na een volgende cryptowinter.’