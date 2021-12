Duurzaam beleggen rekent op artificiële intelligentie

Taalanalyse van nieuwsberichten moet rekening houden met de context. 'Wind' en 'turbine' zijn goed in het geval van groene energie, maar niet als het artikel over hinder voor vliegtuigen gaat.

Artificiële intelligentie moet de zwakke plekken van duurzaam beleggen helpen aan te pakken. Fondsbeheerders van Invesco laten zich leiden door taalanalyse van de nieuwsstroom over duurzaamheid. Maar ook dan blijft het moeilijk te ontsnappen aan menselijke subjectiviteit.

Het begon als een positief idee. Wat als we ‘natural language processing’ (NLP) - waarbij computers teksten analyseren en leren te begrijpen - nu eens inzetten bij het opvolgen van beleggingen in bedrijven die voor een groene energietransitie gaan? Vervolgens kwam er een negatievere insteek: het spotten van controverses over bedrijven die gebruikmaken van moderne slavenarbeid in hun aanvoerketens en die dus te mijden zijn.

In beide gevallen hadden de datagedreven ‘quant’-specialisten van de fondsbeheerder Invesco een aangepast woordenboek nodig om de berichtenstroom te analyseren. Hetzij voor woorden die je graag wil zien, zoals ‘duurzame energie’, of voor woorden die je liever niet wil zien, zoals ‘mensenrechtenschendingen’.

Artificiële intelligentie doet zo haar intrede in duurzaam beleggen. Eerder werd ze al ingezet om te achterhalen hoe positief en zelfverzekerd een CEO klinkt als hij de bedrijfsresultaten toelicht aan analisten. Volgens Erhard Radatz, fondsbeheerder met een focus op kwantitatieve strategieën bij Invesco, kan NLP helpen duurzaam beleggen - ESG in jargon - geloofwaardiger te maken.

Welke handicaps van duurzaam beleggen moet computergestuurde taalanalyse (NLP) helpen weg te werken?

Erhard Radatz: ‘Het eerste probleem zijn de grote verschillen tussen de duurzaamheidsrankings die gespecialiseerde ratingbureaus publiceren. Ze gebruiken verschillende methodologieën, verschillende databronnen... Welke ranking van bedrijven moet je dan gebruiken? De tweede uitdaging is het tijdig oppikken van controverses over genoteerde bedrijven. Er was een issue over moderne slavernij bij een Europese kledingketen, maar we stelden vast dat de meeste ESG-ratingbureaus dat niet oppikten. Het duurde weken voor ze de nieuwsstroom daarover in een opinie hadden omgezet. Dat is rijkelijk laat voor een belegger.’

‘NLP moet een systematische aanpak mogelijk maken door de nieuwsstroom te screenen voor een fondsportefeuille die al gauw honderden aandelen kan tellen. Als mens kan je dat niet bijhouden. Je moet daartoe in de eerste plaats een woordenboek samenstellen met woorden die het programma hoort op te pikken. Dat klinkt makkelijker dan het is, want je moet ook de woorden hebben die aanleunen bij relevante woorden én rekening houden met de context. ‘Wind’ en ‘turbine’ zijn goed in het geval van duurzame energie, maar niet als het artikel over hinder voor vliegtuigen gaat.’

‘Het programma stelt eerst het woordenboek samen door op zoek te gaan naar relevante woorden in de academische papers en andere publicaties die we het voeden. Daarmee gaat het dan aan de slag om nieuwsberichten te screenen en te signaleren welke bedrijven interessant kunnen zijn.’

Hoe bepaalt u of het programma werkt?

Radatz: ‘Een test is nagaan of het programma de bedrijven identificeert die in de publieke ESG-beleggingsindexen zitten. Overigens zijn veel van die indexen samengesteld op basis van fundamentele analyse of - iets oneerbiediger - buikgevoel, niet met een systematische aanpak zoals NLP. De vraag is dan of we er de juiste bedrijven uithalen en of we nieuwe spelers weten te identificeren. Voor het fonds rond energietransitie dat we lanceerden, hield de selectie alvast steek.’

‘Als het programma een bepaald aandeel uit een ESG-index niet selecteerde, waren daar goede redenen voor. Neem nu Tesla: de elektrischeautobouwer doet het juiste ding, maar de manier waarop is twijfelachtig. Denk aan de bedenkelijke bestuursstijl van Elon Musk of aan de lokale milieu-impact van zijn fabrieken.’

Tesla is het perfecte voorbeeld van de onenigheid over subjectieve duurzaamheidsrankings. Dat jullie programma het bedrijf er uitfiltert, is toch een gevolg van menselijke, subjectieve input? Artificiële intelligentie lijkt in dat opzicht geen oplossing te bieden.

Radatz: ‘Er is altijd menselijk toezicht nodig. Het ESG-principe ‘richt geen significante schade aan’ moet een vertaling krijgen naar wat je daaronder verstaat. Sommige fundamentele beslissingen over het programmadesign kan je niet zomaar automatiseren. Er blijft nood aan menselijke interventies.’

Hoe gaat het programma om met ‘greenwashing’, waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn?

Radatz: ‘We stellen vast dat als er meer nieuws is over een bedrijf en een specifiek topic, het programma dat oppikt en het bedrijf ook in de richting van het topic evolueert. Als het louter om oppervlakkige bedrijfscommunicatie gaat, blijkt de media dat niet op te pikken. De media spelen hier hun rol van factchecker en presteren dus beter dan wat soms gedacht wordt.’

Zijn mediaberichten de belangrijkste bronnen?

Radatz: ‘Het programma screent dagelijks berichten van kwaliteitsmedia, inclusief vertalingen naar het Engels om een bias van Angelsaksische media te vermijden. Berichten op sociale netwerken zoals Twitter volgen we niet: die zijn te onbetrouwbaar.’

‘Voor de aanvankelijke training van het programma doen we een beroep op onder meer academische papers. Voor een onderwerp beleggingswaardig is, wordt het besproken in zulke papers. Ook sectorrapporten van beurshuizen kunnen interessant zijn. Elk kwartaal hertrainen we het programma om nieuwe ontwikkelingen op te pikken, zoals waterstof of misschien kernfusie, die nog geen volwaardige sectoren zijn en dus geen eigen indexen hebben.’

Vreest u niet dat bedrijven hun communicatie zullen aanpassen als ze weten dat computers meeluisteren?

Radatz: ‘Het risico op manipulatie bestaat altijd als je terugvalt op data, zeker in de financiële sector, waar grote bedragen op het spel staan. We weten dat kapitaalmarkten reageren op het feit dat ze geobserveerd worden. Daarom volgen we dit voortdurend op, bijvoorbeeld door te focussen op zaken die moeilijker manipuleerbaar zijn. Ik denk aan een voorkeur voor het gesproken woord - tijdens analistencalls met de CEO bijvoorbeeld - in plaats van het geschreven woord. Dat eerste is moeilijker te trainen.’

Op welke ESG-thema’s wilt u nog taalanalyse loslaten, en welke zijn lastig?