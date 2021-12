Een grand cru dankzij een select clubje

Voor de wereldbeurzen was 2021 een topjaar, met dank aan robuuste bedrijfswinsten en gulle stimulus. Een knipperlicht is dat de beursrally meer dan ooit gedragen wordt door een kransje techgiganten. Onder het wateroppervlak woelt het.

Ook dit jaar gaapte er weer een kloof tussen de dagelijkse ervaring van een verstoorde economie en de euforie op de aandelenmarkten. Reisbeperkingen, tekorten allerhande en oplopende inflatie leken de beurzen allerminst te deren. Zowel de Amerikaanse als de Europese beurzen boekten stevige winsten, waardoor de wereldwijde beurskorf 26 procent hoger ging in euro. Alleen China viel uit de toon, een gevolg van de drastische overheidscampagne tegen grote privébedrijven en de wankelende vastgoedmarkt.

De verklaringen voor de onbekommerde sfeer onder aandelenbeleggers? De sectoren die corona bovenmaats trof, zijn typisch ondervertegenwoordigd op de beurzen. Daartegenover staat dat de pandemiewinnaars, zoals de techgiganten Amazon of Google-moeder Alphabet, extra zwaar doorwegen in de beursindexen.

Meer fundamenteel bleven de twee motoren achter de beursrally - de robuuste bedrijfswinsten en de gulle stimulus van overheden en centraal bankiers - op volle toeren draaien. Met hun stimulus vingen overheden de grootste klap van de pandemie op, zodat de gezinsinkomens grotendeels gevrijwaard bleven. Tegelijk hielden centraal bankiers de geldkraan open, wat de rente drukt en beleggers naar aandelen duwt om toch maar rendement te scoren.

Prijszetting

De bedrijven konden daarnaast keer op keer de winstverwachtingen overtreffen. Het illustreert niet alleen dat de wereldeconomie een omweg rond de pandemie vindt - zoals een hogere consumptie van goederen als lockdowns tijdelijk de dienstensector beknotten - maar ook de kracht van bedrijven met prijszettingsmacht. Ze blijken in staat de hogere kosten door te rekenen die het gevolg zijn van de ontwrichtingen door de pandemie.

Het maakt dat de bedrijven uit de Amerikaanse S&P500-aandelenindex hun winsten dit jaar met een geschatte 45 procent zullen zien toenemen, terwijl ook hun winstmarges verbeteren. Een blijvend geschenk, want de verwachting is dat veel bedrijven hun verkoopprijzen niet significant verlagen zodra de kosten van hun inputs terugvallen. Zo kunnen ze meer winst puren uit hun omzet.

-5,6 % Verlies De Chinese SCI300-index verloor dit jaar 5,6 procent in lokale munt, een gevolg van de overheidscampagen tegen bedrijfsgiganten en de wankelende vastgoedsector.

De aanhoudende winstbonanza hielp de S&P500 dit jaar aan liefst 70 slotrecords. De index won in dollartermen zo’n 28 procent, goed voor een derde bovengemiddeld winstjaar op een rij. Omgerekend naar euro - en inclusief dividenden - komt de beleggingswinst zelfs uit op een forse 39 procent (zie wereldkaart), een gevolg van de dollarstijging dit jaar.

De elektrische autobouwer Tesla werd in oktober het zesde Amerikaanse bedrijf ooit dat de magische grens van 1.000 miljard dollar beurswaarde bereikte. Apple flirt met de kaap van 3.000 miljard dollar, die het deze maand op een haar na miste. Het zou de bekroning zijn van een sterk jaar, met een koerswinst van dik 38 procent voor de iPhone-fabrikant.

Fragiel

Dat de Amerikaanse beurs andermaal de maat neemt van de Europese komt niet toevallig op het conto van een kransje techgiganten dat de rally in belangrijke mate draagt. Amper vijf aandelen - behalve Apple en Tesla ook Microsoft, Alphabet en de chipfabrikant Nvidia - nemen een derde van de jaarstijging van de S&P500 voor hun rekening. Sinds april tekent dat vijftal zelfs voor meer dan de helft van de indexstijging, becijferde het beurshuis Goldman Sachs. Het wijst op een stierenmarkt die door steeds minder locomotieven getrokken wordt. Een fragiele situatie, want tegenslag bij een of meer van die vijf kan de index een forse tik geven en een kentering in gang zetten.

Hoewel de VS aanzienlijk meer techkampioenen tellen, wisten ook in Europa techbedrijven hier en daar de beursindexen op te fleuren. De Amsterdamse beurs eindigt in het Europese koppeloton met een winst van 30,5 procent, mede dankzij de chipmachinebouwer ASML, die bijna 80 procent hoger knalde dit jaar. Frankrijk doet nog wat beter met een winst van ruim 32 procent voor de CAC40. Met dank aan een meer typisch Europees aandeel: de luxeholding LVMH, die bijna 43 procent duurder werd.

Duitsland hinkt achterop met een beurswinst van een kleine 16 procent. Oostenrijk springt eruit door 43 procent hoger te gaan. De belangrijkste reden voor die glansprestatie zijn de lokale banken Erste Group en Raiffeisen, die dankzij de forse renteverhogingen in Centraal-Europa hun inkomsten sneller zien stijgen dan de kosten.

Bel20

De Brusselse Bel20 houdt het op een jaarwinst van 22 procent, met de holding Sofina en de logistieke vastgoedgroep WDP als grootste stijgers. De Stoxx Europe 600, een korf met 600 grote Europese aandelen, wint inclusief dividenden 26 procent en tikte in november nog een record aan. Banken en tech zijn de Europese sectoren die het meest stegen, de rode lantaarn is voor de reissector.

5 bedrijven Meer dan de helft van de stijging van de S&P500-index sinds april is voor rekening van amper vijf aandelen: Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla en Nvidia.

De dominantie van een clubje sterbedrijven speelde in de kaart van de passieve belegger die investeert via een goedkope tracker die een index schaduwt, signaleert Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Indexen als de S&P500 worden voortgestuwd door een clubje toppers, zodat een belegger die actief een portefeuille samenstelt een lager rendement riskeert als enkele van die uitblinkers niet in de portefeuille zitten. ‘Bovendien speelt een zelfversterkend effect: hoe meer geld naar passieve trackers stroomt, hoe meer beleggersgeld naar de toppers in de index gaat, wat hun koersen verder stuwt’, zegt Gijsels.

De glansprestatie van sommigen verhult dat het onder het wateroppervlak woelig is. ‘De Amerikaanse techbeurs Nasdaq staat dan wel op een record, maar 65 procent van de aandelen in die index noteert met een verlies dit jaar’, signaleert Gijsels. Dat resulteert in een groeiende kloof tussen winnaars en verliezers op de beurs, een situatie die volgens de marktstrateeg niet kan blijven duren. ‘Ofwel maken de achterblijvers een inhaalbeweging, ofwel vallen de toppers terug, ofwel krijgen we een combinatie van beide.’

De aanhoudende koersstijgingen sinds de lente van 2020, toen de uitbraak van de pandemie de beurs een kortstondige dreun gaf, deden dit jaar regelmatig de alarmbellen afgaan. In mei waarschuwde de Europese Centrale Bank (ECB) voor ‘exuberantie’ in sommige markten en voor hoge aandelenwaarderingen.

Kentering

Intussen lijken beleggers wat voorzichtiger geworden te zijn. De oprukkende omikronvariant en de aangekondigde monetaire verstrakking door de Amerikaanse centrale bank - die zo de inflatie in toom hoopt te houden - leidden vanaf eind november tot een kentering. Vooral de meer risicovolle uithoeken van de markt werden daarbij getroffen, met op kop verlieslatende groeibedrijven en in de VS een groot deel van de beursintroducties die er dit jaar plaatsvonden.

De groeilanden kenden hun slechtste beursjaar sinds 2018

In dat laatste geval gaat het ook vaak om bedrijven die nog geen winst maken, maar van het uitbundige beursklimaat profiteren om via een notering geld op te halen. Dat speculatieve karakter laat zich nu voelen: twee derde van de bedrijven die dit jaar via een klassieke beursintroductie (IPO) een notering in de VS kregen, staat op verlies, becijferde de zakenkrant The Wall Street Journal. Het gemiddelde koersverlies voor alle IPO’s dit jaar bedraagt 9 procent, terwijl in november sprake was van een gemiddelde winst van 12 procent. In het verliezende kamp zitten onder meer de beleggingsapp Robinhood en de Chinese taxiapp Didi Chuxing.

Didi is een prominent slachtoffer van de campagne die de Chinese president Xi Jinping ontketende tegen private bedrijfsgiganten en hun miljardair-eigenaars. Kort na de beursnotering van Didi in New York eind juni deed de Chinese overheid de app in de ban. Ook andere Chinese techbedrijven werden de duimschroeven aangedraaid door de Communistische Partij, die het primaat van de politiek laat gelden. Met kelderende beurskoersen als gevolg. Vastgoedontwikkelaars deelden in de klappen door de pogingen van de overheid om de oververhitte vastgoedmarkt af te koelen. Dat alles resulteerde in een belabberd beursjaar voor China, waar de CSI300-index 5,6 procent prijsgaf in de lokale munt. Dankzij de stijging van de yuan is er wel nog een winst in euro.

Groeilanden

De groeilanden kenden hun slechtste beursjaar sinds 2018, wat niet zo vreemd is gezien de impact van China, het grootste lid van de groep. Bovendien hebben groeilanden een lagere vaccinatiegraad dan het Westen, terwijl overheden er ook minder diep in de buidel konden tasten voor stimulus. Dat woog op hun economische groei, hoewel de wereldwijde hausse van de grondstoffenprijzen hen als typische exporteurs van grondstoffen ten goede zou moeten komen.

Turkije viel dan weer ten prooi aan wanbeheer. President Erdogan hielp compleet onorthodox de rente lager te duwen als antwoord op de ontsporende inflatie. Ook de Braziliaanse beurs had het zwaar.