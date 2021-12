Wie zijn de volgende exitkandidaten op de beurs?

De beleggingsbladen werkten hun lijstje van mogelijke beursexits bij na het bod op Resilux. Ze tippen Jensen, Econocom en Roularta. 'Wie hogere rentes vreest, haast zich mogelijk om nog een deal te sluiten.'

De volgende delisting op de Brusselse beurs staat in de steigers. De ondernemer Pascal Vanhalst wil Resilux kopen tegen 235 euro per aandeel. Hij heeft de steun van de oprichtersfamilie De Cuyper: die biedt haar aandeel van 57,51 procent in de Belgische petflessenmaker aan. De beleggingsbladen noemen de biedprijs over het algemeen fair. 'Hij ligt onder de waarde van 375 euro per aandeel die we als mikpunt binnen drie à vijf jaar hadden ingeschat, maar redelijk is hij wel', schrijft Mister Market Magazine.

Dat de overname doorgaat, lijkt zo goed als zeker. 'De overname is onderworpen aan de goedkeuringen in het kader van concentratiecontrole, maar dat lijkt ons eerder een verplicht nummer', zegt Kristoff Van Houte, de uitgever van Kroffinvest.

Allicht krijgen Resilux-beleggers rond maart hun geld. Het aandeel kan nu al verkocht worden op de beurs tegen 226 euro. Maar dat is bijna 4 procent onder de biedprijs. Bovendien zijn bij een inbrenging geen transactiekosten verschuldigd. De meeste beursbladen raden hun lezers aan de aandelen bij te houden om de 'laatste centen nog binnen te halen'.

Omgekeerd zullen beleggers die hun spaargeld aan het werk willen zetten naar Resilux lonken om een rendement voor kosten van 4 procent te halen in zo'n vier maanden, of een jaarreturn van 12 procent. Uiteraard is dat niet zonder risico. De kansen op een geslaagde overname zijn bijzonder groot, maar nooit 100 procent. Er is een heel kleine kans op een groot verlies.

De Belegger denkt dat nog overnamepogingen volgen. 'Wie hogere rentes vreest, haast zich mogelijk om nog een deal te sluiten. De vraag naar rendabele bestemmingen blijft groot.' Het weekblad wijst erop dat door de daling van de euro bedrijven in Europa aantrekkelijker worden voor Amerikaanse kopers. Eind 2012 bood het Amerikaanse Liberty 35 euro per aandeel voor Telenet (nu minder dan 32 euro).

Jensen

Op de delistinglijst van De Belegger staan bedrijven met een referentieaandeelhouder die mogelijk het nut van een beursnotering in twijfel trekt. 'Jensen is een internationale nichespeler in wasserijsystemen met een Deense referentieaandeelhouder (54%). Je kan je afvragen wat het op de Brusselse beurs doet', schrijft De Belegger. Het weekblad heeft ook twijfels bij het nut van de beursnotering van de loodverwerker Campine . 'Campine wordt al voor 72 procent gecontroleerd door het Duitse F.W. Hempel.'

Je kan je afvragen wat Jensen nog op de Brusselse beurs zit te doen. De Belegger

Kroffinvest schuift de IT-dienstverlener Econocom naar voren. 'We hebben daar geen concrete aanwijzingen voor, maar het bedrijf blijft maar eigen aandelen inkopen en vernietigen, waardoor de greep van grootaandeelhouder Jean-Louis Bouchard stijgt. Als ik het goed voor heb, is de man bijna 80 en op die leeftijd ga je al eens nadenken over een pensioen', klinkt het.

Roularta

Bart Goemaere van Beurstips tipte afgelopen week Roularta, de mediagroep die rond 16 euro noteert en onder meer 50 procent bezit van De Tijd-uitgever Mediafin. 'Ik heb een koersdoel berekend van minstens 30 euro en dat koersdoel houdt rekening met een overnamebod. Dat bod kan alleen van de familie De Nolf komen.'

De familie De Nolf kan een bod op Roularta financieren zonder bij de banken aan te kloppen.

Ook De Belegger noemt Roularta een delistingkandidaat. 'Na de verkoop van het 50 procentbelang in Vlaamse Media Maatschappij (VTM) zit de groep op 7 euro cash per aandeel. De familie bezit al 71 procent en 11,4 procent zit bij Roularta zelf.'