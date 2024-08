Goldman Sachs-partner Dirk Lievens: 'Fusies en overnames komen weer op tafel'

De Belg Dirk Lievens is niet alleen een grote dealmaker bij Goldman Sachs, als partner van het mythische beurshuis denkt hij ook mee na over de strategie. Zijn de gouden tijden voorbij nu private-equityreuzen de nieuwe vedetten zijn? Drukt Parijs Londen weg als financieel centrum? Leeft de overnamemarkt op? Een gesprek in de schaduw van de Arc de Triomphe.