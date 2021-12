Het jaar van de memeaandelen: een film zonder happy end

Revolterende kleine beleggers tekenden dit jaar voor vuurwerk met hun georkestreerde raids op speculatieve memeaandelen. ‘Het is een geweldig verhaal, maar geen revolutie. De winst stroomt nog altijd naar de diepste zakken.’

2021 was het jaar waarin jonge beleggers falende bedrijven als GameStop en AMC de stratosfeer in joegen en zich op de radar van verbouwereerde hedgefondsen en doorgewinterde journalisten plaatsten. Een van zijn zonen deed bij Spencer Jakab, die bij de zakenkrant The Wall Street Journal de financiële markten volgt, een belletje afgaan.

‘Ik had al gehoord van het Reddit-chatforum WallStreetBets, maar zag het als iets wat op de achtergrond speelde en geen aandacht verdiende’, zegt Jakab. ‘Tot mijn zoon vroeg of ik iets over GameStop schreef. Waarom zou ik? Dat was toch een kapseizende videogameketen? Maar toen hij zei dat een vriend van hem GameStop had gekocht en onder geen beding zijn aandelen zou verkopen, wist ik dat er iets bijzonders gaande was.’

Een hallucinante week volgde waarin een leger retailbeleggers elkaar via sociale media opjutte om machtige hedgefondsen op de knieën te dwingen. De fondsen hadden massaal gespeculeerd op een koersdaling van GameStop door het aandeel te shorten, maar zagen hun verliezen oplopen toen de Reddit-beleggers - zo genoemd naar hun favoriete overlegkanaal - het aandeel de hoogte injoegen. Het hedgefonds Melvin Capital, dat een miljardenverlies incasseerde en eind januari door Wall Street gered moest worden, was de kop van Jut.

Klinkt als een filmscenario over David versus Goliath? De filmrechten zijn al verkocht. Ben Mezrich, die eerder het boek schreef dat de basis vormde voor de Facebook-film ‘The Social Network’, had amper enkele weken na de GameStop-saga al een deal met een Hollywoodstudio op zak. Zijn haastig geschreven boek kwam dit najaar uit, een panklaar verhaal over een oorlog tussen Wall Street-haaien en zogezegde ‘retaillosers die vanuit hun zetel boze memes versturen’. Die virale memes - zoals foto’s met een grappig opschrift - zijn een geliefd instrument van de Reddit-belegger.

De rol van David gaat naar Keith Gill, alias ‘Roaring Kitty’ of ‘DeepFuckingValue’, een gamefanaat die vanuit zijn kelder via YouTube-filmpjes en Reddit-posts een schare volgers wist te overtuigen een turbo op de GameStop-koers te zetten. Met verbazend succes: Gills initiële belegging van 53.000 dollar was op een bepaald moment bijna 50 miljoen dollar waard.

Franse Revolutie

In de Hollywoodvertelling van Mezrich is sprake van een heuse ‘millennialversie van de Franse Revolutie’, gestuwd door een ideologische afkeer voor Wall Street- huizen die alles naar hun hand weten te zetten. Als Reddit-beleggers geld moeten verliezen om de gehate ‘Wall Street fucks’ een hak te zetten, zoals een van hen postte, dan is dat maar zo. Dat het er soms racistisch en antisemitisch aan toe gaat in de chatfora, hoort blijkbaar bij het revolutionaire vuur.

Jakab, die volgende maand een boek over de Reddit-revolte publiceert, gaat niet mee in Mezrichs rooskleurige verhaal van een populistische beleggersbeweging. ‘Het is zeker revolutionair dat amateurbeleggers de professionals aanpakken en verslaan’, zegt hij. ‘Dankzij technologie zoals de beleggingsapp Robinhood kunnen kleine traders met nog geen 100 dollar in de markt stappen. Tel daarbij de kracht van de sociale media, en retailbeleggers kunnen grote golven in de markt veroorzaken. Als dat op regelmatige basis blijft gebeuren, maakt dat grote huizen kwetsbaar voor onlinebewegingen.’

‘Maar revolutionair betekent nog niet dat hier sprake is van een revolutie’, nuanceert Jakab, wiens boek niet toevallig ‘The Revolution That Wasn’t’ heet. ‘Als je aandachtiger kijkt, is dit een variatie op een fenomeen waarover ik vaker heb geschreven: als retailbeleggers te zelfverzekerd worden, loopt het slecht af. Onervaren beleggers die elkaar nu online vinden en geloven dat ze Wall Street in de luren kunnen leggen, houden zichzelf voor de gek. Het is eigen aan een stierenmarkt met aanhoudende koersstijgingen zoals de voorbije jaren. Mensen willen dan geen waarschuwingen horen.’

Ook andere waarnemers wijzen op de euforie van kleine beleggers als een typisch signaal van naderend beursonheil. ‘Een kenmerk van stierenmarkten is dat retailbeleggers te laat op de trein springen’, zei Ruchir Sharma, hoofdstrateeg van Morgan Stanley Investment Management, onlangs in de Britse zakenkrant Financial Times. In juni kochten kleine beleggers netto voor bijna 28 miljard dollar Amerikaanse aandelen en trackers, fondsen die een index schaduwen. Dat is nog meer dan in de waanzinnige maand januari, leren cijfers van Vanda Research.

Tegelijk kiezen de insiders - het bedrijfsmanagement - eieren voor hun geld door dit jaar massaal aandelen te verzilveren. ‘Insiders hebben de neiging tegen de piek te verkopen’, benadrukte Sharma het contrast met de kleine beleggers. ‘Als de markt zou instorten, zal de vaststelling dat prominente CEO’s op tijd hun risico afbouwden nog meer de woede opwekken van beleggers die dat niet deden.’ Het leidt tot een politiek ontvlambare situatie, aldus Sharma, met overheden en centraal bankiers - wier massale stimulus mee de financiële markten aanvuurt - die een storm van kritiek riskeren zodra de markt omslaat.

‘Bovendien dreigen jonge beleggers gedesillusioneerd te raken over de aandelenmarkten’, zegt Jakab, terwijl degelijke beleggingen - ver weg van speculatieve rommel - volgens hem een welkome pensioenspaarpot kunnen helpen opbouwen. Alleen overheerst nu een gokmentaliteit bij de Reddit-beleggers, met yolo - ‘you only live once’ - als geliefde leuze om al hun spaargeld te investeren in één aandeel waarover ze een grappige meme hebben zien passeren.

Jakab voert dat terug naar de emoties die de Reddit-revolte aansturen. ‘Er speelt een mix van drijfveren. Een groot deel doet mee in de hoop snel winst te maken. Er is ook een nihilistische minderheid die het niet kan schelen of ze geld verliest. Die beleggers zijn uit op destructie, vanuit een afkeer voor een systeem dat hen in de steek laat. Ze zien de ongelijkheid toenemen, worstelen met dure studieleningen en kunnen in de VS slechts op een beperkt sociaal vangnet terugvallen. Ze stellen vast dat het moeilijk is een aanzienlijk bedrag bijeen te sparen, waardoor ze risico’s nemen om een vermogen te verwerven, via cryptomunten of memeaandelen’, zegt Jakab.

De memegekte begint barsten te vertonen. De jongste weken staan memeaandelen onder druk, samen met andere speculatieve uithoeken van de markt. De oprukkende omikronvariant van het coronavirus en de geplande monetaire verstrakking door de Amerikaanse centrale bank - die met een bang oog naar de oplopende inflatie kijkt - veroorzaken nervositeit op de financiële markten. Risicovolle activa zijn daarvan het eerste slachtoffer. Dat neemt niet weg dat memestocks als GameStop en AMC nog altijd op een indrukwekkende jaarwinst staan van respectievelijk 800 procent en 1.300 procent, al noteren beide vandaag meer dan de helft onder hun piek van eerder dit jaar.

Publiek hedgefonds

Het helpt niet dat de shorters opnieuw hun vizier durven te richten op de memeaandelen, nadat ze zich in januari lelijk verbrand hadden aan de ‘short squeeze’ die het Reddit-legioen wist te organiseren. Een shorter speculeert op een koersdaling door een aandeel te lenen, het meteen te verkopen en het later hopelijk goedkoper terug te kopen. Maar als de koers genadeloos de hoogte wordt ingejaagd, zien shorters zich gedwongen hun oplopende verlies te beperken door het aandeel terug te kopen voor het nog duurder wordt. Het resultaat is een spiraal, want met hun aankopen stuwen ze de aandelenkoers verder omhoog, waardoor almaar meer shorters in de problemen komen.

‘Na de GameStop-squeeze zetten veel shorters begin dit jaar een stap terug om de nieuwe situatie te evalueren, maar sinds het derde kwartaal richten ze weer hun pijlen op populaire memeaandelen’, zegt Ivan Cosovic, de oprichter van Breakout Point. De posities van shortsellers waren de aanvankelijke focus van zijn databedrijf. Eind 2020 breidde hij die uit naar het monitoren van populaire retailaandelen door te screenen wat leeft op sociale media zoals Reddit en Twitter.

Breakout Point is een van de spelers die tools aanbiedt om het Reddit-leger in de gaten te houden. ‘Terwijl retailbeleggers voordien als irrelevant werden beschouwd, hebben ze vandaag dankzij Robinhood en sociale media een kritische massa bereikt. Je kan hen zien als een publiek hedgefonds dat miljarden beheert en waarvan je de activiteiten in realtime kan volgen’, zegt Cosovic. Professionele beleggers kunnen die inzichten gebruiken om mee te surfen op de golven die memebeleggers veroorzaken, maar evengoed om zich in te dekken tegen een nieuwe short squeeze. ‘Niemand wil de volgende Melvin Capital zijn’, zegt Cosovic.

Breakout Point volgt daarvoor de ‘narratieven’ die de Reddit-beleggers bezighouden. Short squeezes blijven een populair onderwerp, al hoeden hedgefondsen zich ervoor nog eens in het mes te lopen door massaal in één, relatief klein aandeel short te gaan: dat vormt een al te aantrekkelijk doelwit voor het retailleger. Andere narratieven die de revue passeren, zijn cryptomunten, beursintroducties, bouwers van elektrische auto’s, gekelderde aandelen, vaccinaandelen en aandelen die te maken hebben met non-fungible tokens (NFT’s), digitale objecten die geënt zijn op de blockchaintechnologie.

Blijvende aantrekkingskracht

‘Er worden heel wat ideeën opgeworpen, maar slechts enkele blijven plakken’, omschrijft Cosovic de uitdaging. Jakab verwijst naar de gevaarlijke, blijvende aantrekkingskracht van de short squeeze. ‘Het idee leeft dat de magie van de short squeeze herhaald kan worden met andere aandelen, wat impliceert dat de Reddit- beleggers hun dure aandelen niet mogen verkopen als ze succes willen hebben. Maar als er echt veel geld te verdienen zou zijn met short squeezes, zouden de hedgefondsen dat al lang achterhaald hebben. Een short squeeze blijft mogelijk, maar het zal niet zomaar een kopie zijn van die bij GameStop’, zegt Jakab.

Hij maakt een sombere eindbalans. ‘De grens tussen beleggen en gokken is almaar vager geworden. Door de nieuwe technologie is het makkelijker dan ooit om veel geld te verliezen. Dat is jammer, want dankzij een innovatie als trackers is het tegelijk goedkoper en makkelijker dan ooit om met een druk op de knop in de hele aandelenmarkt te beleggen.’ De zelfverklaarde democratisering die Robinhood met zijn toegankelijke app en commissievrije transacties wil brengen, krijgt zo een donker randje.

Volgens Jakab is de enige echte bonanza van de zogezegde revolutie voor Wall Street weggelegd, dat profiteert van de fouten van onervaren retailbeleggers en de wilde koersschommelingen die ze veroorzaken. Daarbij profiteren niet alleen spelers als Robinhood en de marktmaker Citadel Securities, dat mee de orderstroom van Robinhood uitvoert, van de toestroom van nieuwe beleggers. ‘De managers van sommige memebedrijven hebben de loterij gewonnen. Hoewel ze verlieslatende bedrijven runnen, vallen hen plots miljoenen dollars in de schoot’, zegt Jakab.

Een straf voorbeeld is Adam Aron, de CEO van AMC. De cinemaketen flirtte vorig jaar met het bankroet en is samen met GameStop zowat het populairste aandeel bij het Reddit-legioen. Dankzij een koersstijging van 1.900 procent sinds het jaarbegin kon Aron in november voor 25 miljoen dollar AMC-aandelen verzilveren. Wat later cashte hij nog eens voor een kleine 10 miljoen dollar aandelen, best zuur voor de overtuigde memebelegger die weigert winst te nemen en intussen de koers ziet dalen door Arons forse verkopen.

Ook het bedrijf zelf profiteerde van de onverhoopte koersboost door eerder dit jaar kapitaal bij te tanken via de uitgifte van nieuwe aandelen, al was het zo eerlijk te waarschuwen dat kopers hun volledige inleg kunnen verliezen. Geen nood: alle aandelen waren in een dag de deur uit.