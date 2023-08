Zelden is de verlaging van een kredietrating voor een land zo bekritiseerd geweest als die voor de VS deze week. Zijn de zorgen van ratingbureau Fitch over de oplopende schulden en politieke dysfunctie in de VS dan volledig onterecht? ‘De overheid doet haar job wanneer het er echt toe doet’, sust Mark Zandi, hoofdeconoom van Moody’s Analytics.