In de schaduw van het recente beurstumult kenden ook de farma-aandelen die inzetten op afslankmedicijnen de nodige schommelingen. Niemand twijfelt aan het gigantische marktpotentieel, wel of er een knus duopolie dan wel een moordende concurrentieslag in de maak is. Met handigere pillen en de bestrijding van alzheimer als extra wapens.