Medtech kan boostershot aan uw portefeuille geven

De medische technologie maakt gigantische sprongen voorwaarts. Hoe kunt u als belegger van die innovaties profiteren?

Wie onze reeks ‘De meetbare mens’ heeft gelezen, beseft dat de technologie de grenzen van de medische wetenschap razendsnel verlegt. Wat vroeger sciencefiction was, wordt in toenemende mate werkelijkheid. Al moeten we ook nederig blijven, want tegen veel ziektes, veroudering of heel wat verwoestende virussen zijn we nog niet opgewassen.

Voor beleggers is gezondheid een van de meest stabiele en recessiebestendige sectoren. Als je ook de hogere groei van techbedrijven wil, kom je bij de medische technologie terecht. Medtechbedrijven zetten gemiddeld een hogere omzetgroei neer dan de traditionele farmaspelers die medicijnen ontwikkelen.

Experts verwachten dat het momentum voor medtech gunstig blijft. Volgens de marktonderzoeker BCC Research zal de sector gemiddeld 5,6 procent per jaar groeien tot een omzet van 800 miljard dollar (710 miljard euro) in 2025. De groei komt van verschillende fronten. In de eerste plaats veroudert de bevolking snel, waardoor meer medische zorg nodig is. Volgens de Wereldbank is 9 procent van de aardbewoners ouder dan 65. Tegen 2050 zal dat ruim verdubbelen. Het aantal 80-plussers zal verdrievoudigen tot 425 miljoen.

Daarnaast neemt het aantal chronische zieken toe. Vooral diabetes rukt door onze vaak ongezonde levenswijze op. Tegen 2050 zullen er meer dan 29 miljoen chronische suikerzieken zijn, 165 procent meer dan bij de eeuwwisseling. Als de trends doorzetten, zal een op de drie volwassen Amerikanen aan diabetes lijden, tegenover een op de tien nu. Daarnaast zijn er almaar meer ziektes die vroeger dodelijk waren beter te behandelen. Zelfs sommige kankers zijn chronisch geworden.

Ook de rijker wordende bevolking in de groeilanden is een motor van groei. Hoe hoger het inkomen, hoe meer iemand aan gezondheid uitgeeft. Dat geldt zowel voor individuen als voor de overheden.

De forse groei, de innovatiekracht en de weerbaarheid van de sector komen ook tot uiting op de beurs. De voorbije jaren lag het rendement in de medtechsector hoger dan gemiddeld. Wie gespreid in de sector wil investeren, kan terecht bij de tracker iShares U.S. Medical Devices , die ook op Euronext Amsterdam noteert en een Europees paspoort heeft. De tracker leverde sinds begin 2011 576 procent op, ruim dubbel zoveel als de MSCI World Index inclusief dividenden. Dit jaar hinkt de tracker iets achterop met een klim van 16 procent, tegenover 22 procent voor de S&P500-index.

Chiptekort

Voor de groei en weerbaarheid moet u stevig in de buidel tasten. De sector is duur. De Medical Devices-tracker noteert tegen 37,6 keer de winst en 5,6 keer de boekwaarde van de onderliggende bedrijven. Het dividendrendement is met 0,6 procent karig. De S&P500, die je ook al niet goedkoop kunt noemen, noteert tegen 25 keer zijn winst, 4,4 keer de boekwaarde en biedt met 1,4 procent een dubbel zo hoog dividendrendement.

De grootste posities in de tracker zijn de Amerikaanse mastodonten in de sector. Het zwaargewicht is Thermo Fisher . Het bedrijf produceert machines voor genetische wetenschap, analyse- en diagnosetoestellen en laboproducten. Het nummer twee is Abbott Laboratories , dat door covid gouden zaken doet. Elke maand rollen er meer dan 100 miljoen coronatests van de band. Daarna volgen Danaher, Medtronic en Intuitive Surgical.

‘Medtech is duur gewaardeerd’, zegt Liesbeth Van Rompay, beheerder van het fonds KBC Medical Technologies . ‘Zeker omdat je weet dat enkele problemen die op de omzet wegen nog even kunnen duren. De grootste impact vormt het uitstel van medische ingrepen door corona. Daarnaast zal het tekort aan chips en elektronische componenten in de toeleveringsketen in de eerste helft van 2022 de verkoopcijfers drukken. Een ander risico is het personeelstekort waarmee ziekenhuizen kampen. Door corona vallen werknemers uit, waardoor er minder ingrepen gebeuren. Ten slotte zien de ziekenhuizen de kosten oplopen, wat op de investeringen kan wegen. Voor de pure farmaspelers is de waardering tegenover de brede markt wel nog aantrekkelijk. De korting is groter dan het historisch gemiddelde.’

Medtech is duur gewaardeerd. Liesbeth Van Rompay, beheerder KBC Medical Technologies

Het KBC-fonds haalde van Nieuwjaar tot midden november een rendement van 20 procent. ‘Selectief zijn is meer dan ooit nodig’, zegt Van Rompay. ‘De pandemie leidde tot een tweedeling in de sector. Door corona stelden veel ziekenhuizen investeringen in andere zorg uit. Niet-essentiële ingrepen moesten of moeten nog altijd wachten. Bedrijven actief in dat uitstelbare segment hebben het moeilijker. Het gaat om cosmetische ingrepen, orthopedische chirurgie zoals aan de heup en de knie, en zelfs oogcorrecties. De veilige havens zijn die waar ingrepen niet of veel minder lang uitgesteld kunnen worden, zoals cardiologie, oncologie, incontinentie of dialyse.’

Van Rompay belegt met haar fonds zowel in pure medische technologie als in dienstenleveranciers voor de gezondheidszorg, zoals verzekeraars en ziekenhuisuitbaters. In het segment van medische apparatuur zijn de belangrijkste overwogen posities de oogspecialist Alcon, het Japanse Olympus (chirurgische camera’s), Align Technology (apparatuur voor tandheelkunde), Boston Scientific (cardiologie en endoscopie) en de bestrijder van diabetes DexCom .

Die laatste is een van de snelst groeiende bedrijven in de sector. De voorbije twee jaar verviervoudigde de koers. DexCom maakt apparatuur om glucose continu te monitoren via een sensor op het lichaam. De informatie wordt via de smartphone doorgestuurd naar een centraal systeem dat aangeeft wanneer de patiënt insuline nodig heeft. Die insuline kan zelfs via een pompje in het lichaam geïnjecteerd worden. Dat vermijdt de pijnlijke vingerprik om via het bloed de suikerwaardes te meten. Wie DexCom koopt, moet wel beseffen dat hij tegen 210 keer de winst zich zowat het duurste aandeel uit de sector aanschaft. Maar in pandemietijden en als specialist in een chronische aandoening zien velen DexCom nog als een veilige haven.

Draagbare apparaten, monitors vanop afstand of mobiele diagnosetools zijn gamechangers. Ines Duarte da Silva

‘De connectiviteit met het internet en de ontwikkeling van gezondheidsapps is het spannendste deel van de innovaties in de medische technologie’, zegt analiste Ines Duarte da Silva van de vermogensbeheerder Schroders. ‘Daardoor kunnen mensen hun gezondheid zelf managen. Die preventie bespaart miljoenen in de gezondheidszorg. Draagbare apparaten, monitors vanop afstand of mobiele diagnosetools zijn gamechangers. De connectiviteit maakt ook telegeneeskunde haalbaar. Er zijn apps die patiënten met dokters laten communiceren zonder fysiek contact. Ze zijn essentieel in de pandemie. Ze laten ook het verzamelen van big data toe, die de innovaties nog versnellen.’

Een van de bedrijven die zich daarin specialiseren, is Veeva Systems . De Amerikaanse onderneming, opgericht door ex-Salesforce-topman Peter Gassner, gebruikt cloudcomputing om data te verzamelen die farmabedrijven helpen om geneesmiddelen te ontwikkelen. Het verzorgt ook het risicomanagement om aan de strenge regelgeving van de farmawaakhond FDA te voldoen. De omzet groeit dit jaar een derde, de winst met 16 procent. ‘Het aandeel is tegen 81 keer de winst niet goedkoop, maar de diensten worden een must-have voor alle medicijnontwikkelaars’, oordeelt het beurshuis Charles Schwab.

Clouddata en het gebruik van superkrachtige chips zijn ook de motor van Illumina . De machines van het erg winstgevende bedrijf kunnen DNA-sequenties snel ontrafelen. Op basis daarvan ontwikkelen andere bedrijven individuele kankerbehandelingen, medicijnen tegen zeldzame ziektes, tests en diagnoses. Via de machines van Illumina werd het genoom van het Covid-19-virus razendsnel ontcijferd, wat de basis legde voor de vaccins. Illumina verdient vooral geld met reagentia en andere benodigdheden die voor zijn machines nodig zijn. Zoals printerfabrikanten vooral winst maken op de inkt.

Telegeneeskunde

De leidende speler in telegeneeskunde is TelaDoc Health. Via de cloudsystemen van het miljardenbedrijf kunnen dokters realtime met hun patiënten communiceren, diagnoses stellen en voorstellen voor de behandeling krijgen. In veel gevallen bevraagt eerst een robot de patiënt. Die kan bijvoorbeeld een bloeddrukmeter - die een koerier thuis levert - bestellen om een betere diagnose te kunnen stellen. Steeds meer bedrijven gebruiken TelaDoc als deel van hun gezondheidsplan voor de werknemers. Het aandeel halveerde dit jaar evenwel na een spurt met 120 procent vorig jaar, omdat veel beleggers Teladoc hadden gekocht als ideale ‘Covid-play’. Het bedrijf is nog verlieslatend.

In Europa zijn de farmareuzen vaak grote producenten van medische apparatuur. Het nummer een is Novartis, dat in tal van domeinen actief is. Meer gespecialiseerde spelers zijn Fresenius in nierdialyse of Coloplast in wondheling. Siemens Healthineers is sterk in beeldvorming en diagnoseapparatuur. Door de overname van Varian is het een concurrent van het Waalse IBA in protontherapie geworden. Bij de groten kampt Philips met het meeste problemen. De ademhalingstoestellen van het Nederlandse bedrijf lieten schadelijke stoffen vrij. Dure herroepingsacties en schadeclaims wegen op de koers.

Brusselse beurs

Ook in Brussel noteren bedrijven die met medische technologie hun centen verdienen. Bij de grootste twee is de gezondheidssector echter niet de belangrijkste inkomstenbron. Agfa-Gevaert telt vier divisies, waarvan twee medische. Radiologie tekent voor 26 procent van de omzet, medische informatica voor 13 procent. Beide takken zijn goed voor driekwart van de bedrijfskasstroom, terwijl ze slechts 39 procent van de omzet vertegenwoordigen. Wie Agfa koopt, moet echter ook de zwak presterende drukkers- en chemiedivisies erbij nemen.

‘Agfa navigeerde goed door een moeilijk derde kwartaal’, zegt Guy Sips, analist van KBC Securities. ‘De omzet steeg door prijsverhogingen, maar de hoge inflatie woog op de marges. De komende kwartalen zullen de duurdere grondstoffen nog meer impact hebben. Agfa verhoogt zijn prijzen, maar dat is met vertraging.’ Hij raadt aan de aandelen op te bouwen.

Bij Barco vertegenwoordigt de medische beeldvorming 36 procent van de omzet. Omdat de winstmarge er ruim dubbel zo hoog ligt als die van de twee andere afdelingen, Entertainment en Enterprise, is de medische beeldtechnologie goed voor 57 procent van de brutobedrijfswinst. Door de forse prijsstijgingen van componenten brokkelde de winstmarge van de divisie echter af van 16 naar 12 procent.

Barco is trouwens meer dan beeldschermen. Het digitaliseert operatiekamers. En met het Demetra-apparaat kunnen huidchirurgen een diagnose stellen en de best passende behandeling voorstellen. Barco lanceerde dat platform pas eind vorig jaar in de VS.

Als belegging heeft Barco een stap teruggezet. Het was een groeiverhaal, nu zijn we terug bij een gezondmakingsoperatie. Marc Hesselink ING-analist

‘De covidcrisis maakte duidelijk dat Barco’s organisatie te complex was, waardoor het bedrijf zware klappen kreeg’, stelt ING-analist Marc Hesselink. ‘De twee nieuwe CEO’s, Charles Beauduin en Ann Steegen, zullen Barco op termijn sterker maken. Maar als belegging heeft Barco een stap teruggezet. Het was een groeiverhaal, nu zijn we terug bij een gezondmakingsoperatie. Barco denkt dat het tot 2023 kan duren voor de brutobedrijfswinstmarge terugkeert naar 14 à 17 procent.’ De analist hanteert een lauw ‘houden’-advies voor Barco.

Het Waalse IBA is de wereldleider in protontherapie om kankertumoren doeltreffender te bestralen dan met gewone radiotherapie. Na een zwakke periode komt de verkoop weer op gang, al zijn analisten het oneens over de richting van het aandeel. Door de onzekerheid wegens de pandemie geeft IBA geen prognoses, maar met 91 miljoen euro in de kassa is de balans stevig als cement.

Kleinere aandelen

Bij de kleinere aandelen geniet Nyxoah van de meeste koopadviezen. De vijf beurshuizen die de specialist in slaapstoornissen opvolgen, geven unisono een koopadvies. Zijn Genio-systeem tegen slaapapneu wordt dit jaar in Europa uitgerold, in de VS zit het nog in een testfase. Het aandeel noteert nog altijd rond zijn introductieprijs van 17 euro van vorig jaar.

Net als Nyxoah kreeg ook MDxHealth dit jaar een tweede notering op de Amerikaanse beurs Nasdaq. Het Luikse bedrijf maakt tests om prostaat- en blaaskanker te diagnosticeren. De verkoop kreeg een klap door de pandemie en herstelt met een slakkengang. Door de Nasdaq-beursgang kwam er 45 miljoen dollar binnen, wat het bedrijf tot eind 2023 veiligstelt. Voorlopig zijn er weinig koerstriggers. Een goedkeuring van de prostaatkankertest SelectMDx door de Amerikaanse ziekteverzekering kan daarin verandering brengen.

Sequana Medical ontwikkelt pompjes om vocht uit het lichaam te halen. De analisten zijn enthousiast, de markt minder. Door de uitval van testpatiënten en het tekort aan elektronische componenten hebben de studies vertraging opgelopen. Midden volgend jaar dreigt een tekort aan cash.