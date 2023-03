JPMorgan: 'Het nieuwe renteklimaat heeft sommigen in snelheid gepakt'

Op zijn jaarlijkse persmoment in Londen kreeg de Amerikaanse vermogensbeheerder JPMorgan Asset Management heel wat vragen over de malaise in de bankensector. 'De situatie is niet vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008.'

‘Soms gaat een decennium voorbij waarin niets lijkt te gebeuren en soms zijn er weken waarin een heel decennium voorbijkomt.’ Dat laatste gebeurde volgens hoofdstrateeg John Bilton van JPMorgan Asset Management (JPAM) de jongste weken op de financiële markten.

De vermogenstak van JPMorgan had het moment van zijn jaarlijkse Europese persmoment deze week in Londen niet beter kunnen kiezen. Het omvallen van drie Amerikaanse banken en de acute reddingsoperatie voor de Zwitserse systeembank Credit Suisse veroorzaakte niet alleen turbulentie op de beurzen, er rezen ook opnieuw vragen over de stabiliteit van de bankensector en het wereldwijde financiële systeem. Zijn dan geen lessen getrokken uit 2008?

2.500 miljard Beheerd vermogen De Amerikaanse vermogensbeheerder JPMorgan Asset Management heeft zo'n 2.500 miljard dollar onder beheer.

Bankencrisis 2.0

Toch wel, klinkt het bij JPAM. De Amerikaanse vermogensbeheerder houdt het hoofd koel te midden van de bankenellende. ‘Het kan geen kwaad even een stap achteruit te zetten en de situatie in historisch perspectief te bekijken’, zegt JPAM-strateeg Myles Bradshaw. Hij vindt de malaise in de bankensector vandaag niet vergelijkbaar met de situatie in 2008. ‘Toen hadden we te maken met een ongeziene vastgoedbubbel, waarbij banken in hun zoektocht naar rendement leningen gaven aan mensen die die realistisch gezien nooit konden terugbetalen.’

Die rommelkredieten raakten, meestal in de vorm derivaten, massaal verspreid bij banken in heel de wereld. Zo dramatisch is de situatie volgens Bradshaw vandaag niet, omdat de problemen minder wijdverspreid zijn. Zo was Credit Suisse al jaren een notoire schandaalbank en blonk Silicon Valley Bank uit in de totale afwezigheid van risicobeheer. De techbank vond het niet nodig zich in te dekken tegen stijgende rentes.

‘Vergeet ook niet dat de renteverhogingen van de centrale banken het voorbije anderhalf jaar in een extreem hoog tempo zijn doorgevoerd’, zegt Fiona Harris, een investeringsspecialiste bij JPAM. 'Die evolutie heeft sommigen in snelheid gepakt.' Het was onvermijdelijk dat dat pijnlijke gevolgen zou hebben.

Goedkoop

Fundamenteel is Harris positief gestemd over de bankensector, om verschillende redenen.‘Ten eerste zijn de kapitaalbuffers die banken in de VS en in Europa vandaag aanhouden veel ruimer dan 15 jaar geleden’, zegt de analiste. Bovendien moeten beleggers volgens Harris beseffen dat de financiële sector aantrekkelijk gewaardeerd is. ‘We zeiden vorig jaar al dat heel wat banken in Europa en de VS goedkoop op de beurs noteerden. Wel, vandaag zijn ze nog goedkoper.’

Ze noemt geen namen, maar vindt het opvallend dat heel wat gezonde, sterk gekapitaliseerde en zeer winstgevende banken gewaardeerd worden op een bedrag

onder de eigen boekwaarde.

Harris heeft een voorkeur voor grote banken, omdat die profiteren van de vrees voor ongelukken bij de kleinere spelers. Die leidt tot een toestroom aan deposito’s.

Omdat financiële instellingen werken met een financiële hefboom, blijft er altijd een inherent risico. Als het vertrouwen van spaarders verdwijnt en deposito’s massaal weggetrokken worden, komt zelfs de best gerunde en meest risicoaverse bank in de problemen. ‘Tot slot kan ook strengere regelgeving druk zetten op de uitkering van dividenden of de terugkoop van eigen aandelen.’

Opportuniteit

Voor wie een wat langere horizon heeft, biedt het huidige beursklimaat volgens JPAM een interessante instapkans voor het uitbouwen van een diverse portefeuille. ‘De werkloosheid in Europa en de VS is historisch laag, waardoor consumenten blijven spenderen, obligaties zijn na jaren van ultralage rentes opnieuw interessant geworden en overheden staan klaar met miljardeninvesteringen om de transitie naar een koolstofvrije economie te maken.’

‘Wie herinnert zich nog de doemscenario’s die vorig uitgesproken werden over de Europese economie, toen het continent in allerijl op zoek moest naar alternatieven voor Russisch gas?’, zegt JPAM-analist Malcolm Smith. ‘De waarheid is dat we er nu veel beter aan toe zijn dan we toen hadden durven denken.’

75% marktaandeel Europese bedrijven domineren de wereldmarkt voor de installatie van windenergie en hebben zo'n 75 procent van de wereldmarkt in handen.

De vermogensbeheerders van JPAM onderstrepen dat Europa goed gepositioneerd is om de economische vruchten van de klimaattransitie te plukken. Zo wordt wereldwijd sterk geïnvesteerd in het optrekken van de productiecapaciteit van windenergie, een markt die gedomineerd wordt door Europese bedrijven. Zij hebben zo’n 75 procent van de wereldmarkt in handen. Ook in Brussel noteert met DEME een wereldspeler op het vlak van offshorewindenergie.

Dividenden

In een wereld van hoge rentes en inflatie worden ‘reële inkomsten' belangrijker. JPAM hield op zijn Europese media-event een warm pleidooi voor aandelen die een duurzaam dividend opleveren. ‘Bedrijven die een aantrekkelijk en duurzaam dividend uitbetalen, leveren historisch gezien het hoogste rendement op.’

