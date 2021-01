Zoek de broker die bij u past

Veel beleggers laten zich in hun zoektocht naar een onlinebroker vooral leiden door de prijs. Maar hou ook rekening met de dienstverlening die sterk kan variëren.

Een van de opmerkelijke gevolgen van corona is een verhoogde interesse in beleggen. De onlinebrokers kijken terug op een succesrijk 2020 met veel extra klanten en transacties.

Onlinebrokers zijn al ruim 20 jaar actief in ons land. Ze hebben de verdienste beleggen democratischer te hebben gemaakt. Een voorbeeld: koopt u bij een klassieke (groot)bank Belgische aandelen, dan is een tarief van 25 euro niet ongewoon. Bij een order van 1.000 euro op Euronext Brussel, ziet u 2,5 procent van het bedrag opgaan in kosten, los van de beurstaks van 0,35 procent.

Bij de onlinebrokers die we hierna bespreken, liggen de tarieven een stuk lager (zie tabel) en is - in tegenstelling tot bij grootbanken - geen sprake van jaarlijkse vaste kosten zoals een bewaarloon. Ze bieden allemaal handel aan op de Euronext-beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs en op de Wall Street-beurzen New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq. Bij elke broker hebt u de keuze tussen aandelen of trackers (beursgenoteerde fondsen die vaak een beursindex schaduwen). Meestal is ook een selectie van actief beheerde fondsen beschikbaar. Bolero, waarmee we aftrappen, is een uitzondering.

Bolero - ‘Voor de informatievreter’

Bolero onderscheidt zich met een lawine aan Nederlandstalige informatie en research voor de belegger. De onlinebroker van KBC maakt handig gebruik van de analistenteams van KBC Securities voor Beneluxaandelen en van KBC Asset Management voor internationale aandelen. Een redactie vertaalt hun rapporten in begrijpelijke lectuur voor een breed publiek. Ook zijn er talrijke educatieve seminaries. In de app komt u de nieuwsberichten van De Tijd tegen over aandelen die in uw portefeuille zitten. En er is internationaal nieuws.

De link met KBC heeft nog meer gevolgen. U kunt met deze broker het gemakkelijkst inschrijven op beursintroducties of op obligatie-uitgiftes. Het is de enige broker waar u online een order kunt doorvoeren voor een bedrijf op de Euronext Expert Market, zoals Etex of Aliaxis, zij het tegen een minimumprijs van 30 euro. En wegens de voetafdruk van KBC kunt u online ook een Tsjechisch, Hongaars of Pools aandeel kopen.

Een Bolero-klant komt veel adviezen van KBC Securities tegen. In de detailfiche van elk aandeel kan de klant ook de analistenconsensus raadplegen. Sowieso is het nooit goed slaafs adviezen te volgen, het is des te interessanter de argumentatie van de analist uit te vlooien.

Bolero is de enige onlinebroker in onze selectie die kosten aanrekent voor de inning van buitenlandse dividenden.

Degiro - ‘Voor de koopjesjager’

Degiro is anno 2021 wat Keytrade was in 1998 en Binck in 2004: de goedkoopste voor Belgische aandelen. Wie een groot belang aan kosten hecht, zit er goed. De van oorsprong Nederlandse broker rekent wel een negatieve rente aan bij een cashpositie vanaf 2.500 euro. Bij een grote cashpositie is het beter tijdelijk geld terug te storten naar de Belgische correspondentiebank. Dat verloopt vlot, maar het is weinig handig voor wie snel in en uit de markt wil stappen.

Degiro houdt Belgische beurstaks in en Belgische roerende voorheffing op de dividenden van Belgische aandelen. Wie bij Degiro alleen in Belgische aandelen belegt of in Amerikaanse groeibedrijven die geen dividend uitkeren, hoeft zich fiscaal geen zorgen te maken. Het is wel raadzaam de afhoudingen goed na te kijken, want er durven foutjes in te sluipen.

Uiteraard moet u de buitenlandse rekening eenmalig aangeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) en jaarlijks samen met de dividenden van buitenlandse aandelen opnemen in de belastingaangifte. De rekeningen werden recent verhuisd naar Duitsland door de overname van Degiro door Flatex.

Het ontbreken van handel in Amerikaanse opties is het grootste gebrek in de dienstverlening. Vooral omdat Amerikaanse opties het populairst zijn bij optieliefhebbers.

BinckBank - ‘Voor de (gratis) dienstverlening’

BinckBank is een Nederlandse speler die recent is overgenomen door het Deense Saxo. Het blijft wel als bijkantoor onder de Nederlandse banklicentie werken. Wie niet de administratieve rompslomp wil die gepaard gaat met een buitenlandse rekening, is het goedkoopst af bij BinckBank. Een groot Brussels beursorder (> 7.500 euro) kost zowat de helft minder dan bij Bolero of Keytrade.

Wie niet de administratieve rompslomp wil die gepaard gaat met een buitenlandse rekening, is het goedkoopst af bij BinckBank.

De broker rekent geen kosten aan voor bijkomende dienstverlening. Een aandeelhouder van de pretparkengroep Compagnie des Alpes krijgt gratis en op eenvoudig verzoek de tickets voor het pretpark waarop hij recht heeft. Ook het tarief voor uitgaande transfers is lager dan bij andere brokers. De recente invoering van een negatieve rente van 0,5 procent voor cash vanaf 25.000 euro is wel een nadeel voor wie graag aan markttiming doet met grotere bedragen.

Het platform is uitgebreid en gebruiksvriendelijk. Wie een aandeel oproept in de app en de gsm kantelt, krijgt een koersgrafiek te zien waarop u technische analyse kunt toepassen. In de loop van 2021 migreert het BinckBank-platform naar dat van Saxo. BinckBank-klanten hebben toegang tot Nederlandstalig beursnieuws in telexvorm, maar in vergelijking met Bolero is er minder informatie. Recent deed BinckBank een extra inspanning met een dagelijkse ochtendnieuwsbrief verzorgd door het weekblad De Belegger. Na de migratie krijgen de klanten ook toegang tot Saxo-research.

Keytrade Bank - ‘Voor uw kinderen’

Wie graag in aandelen voor zijn kinderen investeert, doet dat het gemakkelijkst bij Keytrade Bank. U kunt bij de onlinebroker eenvoudig een zicht-, spaar- en effectenrekening openen op naam van uw kind. Beide ouders krijgen een volmacht om de rekening te beheren. U kunt vrij aandelen kopen of verkopen en kunt het geld overschrijven naar een andere rekening. Het enige wat u moet doen, is via een pop-up bevestigen dat u ‘als een goede huisvader’ handelt.

Het platform van Keytrade Bank mist enkele handige features in vergelijking met dat van andere brokers.

Beleggen voor de kinderen is in België niet zo eenvoudig en niet vrij van risico. Wie zou beslissen om het bijeengespaarde geld op een pamperrekening na 15 jaar op de beurs te beleggen, riskeert in theorie later door zijn kind gedagvaard te worden, mocht iets mislopen. Jaarlijks een stukje van het nieuwjaarsgeld rechtstreeks - en zonder de omweg langs het risicovrije spaarboekje - in aandelen stoppen is geen probleem.

Keytrade mag dan een ‘kindvriendelijk’ platform hebben, we vinden dat het enkele handige features mist in vergelijking met dat van andere brokers. Zo is een beursorder wijzigen niet mogelijk. U moet het order annuleren en daarna opnieuw invoeren. Het lijkt een detail, maar voor een actieve belegger is dat vervelend. Keytrade Bank draait niet alleen om beurshandel. U kunt er ook een lening afsluiten en een kredietkaart bestellen. Bij het uitvoeren van een overschrijving krijgt u een kleine vergoeding.

MeDirect - ‘Voor de fondsenbelegger’

MeDirect noemt zichzelf de ‘fondsenbank’. U kunt kiezen uit fondsen van 60 fondsenhuizen en ze in een periodiek beleggingsplan stoppen. Op enkele uitzonderingen na rekent MeDirect geen instapkosten aan. Aandelen kopen via MeDirect kan ook. Maar dat dat niet de focus van de bank is, zal een actievere belegger snel merken. MeDirect biedt geen realtime koersen aan (ook niet tegen extra kosten) en het is niet mogelijk stoplossorders (waarbij het order wordt uitgevoerd als het aandeel onder een bepaald niveau zakt) een langere geldigheid te geven dan één dag. Deze broker is interessant voor wie tuk is op fondsen, en maar sporadisch een aandeel koopt.

Lynx - ‘Voor de actieve (optie)belegger’

Lynx is niet de meest toegankelijke broker. Het hanteert als enige een minimumdrempel. Pas als u 3.000 euro overschrijft, kunt u een rekening openen. Lynx kent ook als enige een ‘inactiviteitsfee’. Als de waarde van de portefeuille lager is dan 1.000 dollar, rekent Lynx 1 dollar per maand aan als u geen enkele transactie uitvoert. Lynx richt zich dus op de actieve belegger.

3.000 euro Lynx hanteert als enige broker een minimumdrempel. Pas als u 3.000 euro overschrijft, kunt u een rekening openen.

Klanten kunnen gebruikmaken van twee mogelijke platformen: een vereenvoudigde versie waarin het gebruiksgemak centraal staat, en een downloadbare versie waarvoor zelfs een geoefend belegger wat studiewerk moet verrichten. ‘Beleg zoals de professional met 60 verschillende ordertypes’, klinkt het bij Lynx.

Lynx heeft een Nederlandstalige klantendienst - in tegenstelling tot Degiro heeft het een Belgisch bijkantoor - maar ook hier krijgt u een buitenlandse rekening. Die is door de brexit recent verhuisd van het VK naar Ierland en moet u jaarlijks aangeven in de belastingaangifte en eenmalig aan het CAP. Lynx rekent net als Degiro en BinckBank een negatieve rente aan, maar wel pas vanaf 100.000 euro cash.

Wie graag exotisch belegt, zit goed bij Lynx. U kunt online transacties uitvoeren op de beurzen van Mexico, de Baltische staten, Australië, Japan, Singapore, Hongkong en zelfs China (via Hongkong Connect). Maar klanten van Lynx beleggen vooral in derivaten (zoals opties en futures). Die zijn naar eigen zeggen goed voor de helft van de volumes op Lynx.

Nog meer brokers

Enkele brokers hebben we niet besproken. Deutsche Bank biedt een platform aan tegen tarieven die lager liggen dan die bij de grootbanken. Het bewaarloon is geplafonneerd.

Easybroker en Mexem zijn onlinebrokers die, net als Lynx, gebruikmaken van het handelsplatform van het Amerikaanse Interactive Brokers. Mexem pakt uit met opvallend lage tarieven en valt onder de Cypriotische toezichthouder.

Wie bij de (soms) gratis Nederlandse broker Bux belegt, staat zelf in voor de afhouding en regelmatige overschrijving van de beurstaks. Wie dat niet - of niet correct - doet, riskeert een fiscale vervolging. ‘Als alles volgens plan verloopt, bieden we een automatische afhouding van de beurstaks aan voor de zomer en hopelijk vroeger’, zegt oprichter Nick Bortot.

Schermvullende weergave Keytrade Bank is sinds 1998 actief als onlinebroker. ©lieven van assche