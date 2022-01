Beursrally week 7: Scoren met oude economie

De sectorrotatie was deze week in volle gang. Sommige deelnemers van de Beursrally hebben daar ten volle van geprofiteerd.

Het was ons het weekje wel voor de Beursrally. Want de oude economie liet stevig van zich horen. Ondanks de snelle opmars van de omikronvariant spurtten die aandelen deze week stevig vooruit. Dat is opvallend want juist aandelen in de oude economie hebben normaliter meer last van negatief pandemienieuws dan de hippe technologieaandelen.

Op dit ogenblik blijft de thesis overeind dat er met omikron een grote ontkoppeling is tussen het aantal besmettingen en het aantal slachtoffers. Jim Reid Strateeg Deutsche Bank

Maar dat heeft ermee te maken dat de beleggers niet echt wakker liggen van de omikronvariant. In zijn altijd lezenswaardige ochtendbrief 'Early Morning Reid' legt Deutsche Bank-hoofdstrateeg Jim Reid - die zelf eind vorig jaar positief testte en intussen hersteld is - uit waarom dat zo is.

'Het Verenigd Koninkrijk rapporteerde dinsdag 219.000 besmettingen, Frankrijk 272.000 en de Verenigde Staten 1,08 miljoen. Ook al zijn die cijfers alarmerend, het is evengoed indrukwekkend dat waar cijfers beschikbaar zijn er nauwelijks een toename is van het aantal patiënten die beademingstoestellen nodig hebben en ook het aantal ziekenhuisopnames ver onder de piek blijft.' Reid besluit: 'Op dit ogenblik blijft de thesis overeind dat er met omikron een grote ontkoppeling is tussen het aantal besmettingen en het aantal slachtoffers.'

Airbus en Air France-KLM

Een deelnemer als Georges_EGKL - die deze week op de tweede plek in het klassement staat - heeft volop van die opwaartse beweging in heropeningsaandelen geprofiteerd. Zo heeft hij een winst van 17,2 procent behaald op met het aandeel Airbus , dat last heeft van de coronapandemie door de afname van het internationale luchtverkeer. Hetzelfde geldt voor de winst van 13 procent die deze deelnemer behaalde met het kopen van de vliegtuigmaatschappij Air France-KLM .

Technologie in de ramsj

Waar je deze week zeker niet in moest zitten, was technologie. Dat heeft alles te maken met de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) die woensdag naar buiten kwamen. Die schetsten een beeld van een strenger wordende Fed.

Veel leden van het rentecomité denken dat de economie dicht bij een maximale werkgelegenheid zit, een doelstelling van de centrale bank. Dat wekt de suggestie dat op de afbouw van het stimulusprogramma in maart snel een renteverhoging kan volgen.

Het gevolg was dat de Amerikaanse tienjaarsrente stevig hoger schoot en dat is slecht nieuws voor techaandelen. De hogere rente verlaagt de huidige waarde van toekomstige winsten en juist bij techbedrijven zijn toekomstige winsten het meest van belang voor de waardering.

De technologiebeurs Nasdaq verloor daardoor sinds maandag 4,7 procent.