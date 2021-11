Bo Van Spilbeeck, Zwangere Guy en Robinhoods kruisen de degens in de Beursrally

Maandag begint de vijfde editie van de Beursrally, de beleggerswedstrijd van De Tijd.

‘Beleggingservaring? De enige beleggingservaring die ik heb, is het beleggen van mijn boterham ’s ochtends’, zegt Zwangere Guy, de Brusselse rapper en een van de panelleden die we in deze editie van de Beursrally op de voet volgen. ‘Maar ik ga er wel alles aan doen om te winnen.’ That’s the spirit.

Lees Meer Hoe speel ik de Beursrally?

Wie zich inschrijft voor de Beursrally krijgt 52.000 virtuele euro’s om te beleggen in aandelen of fondsen. Zoals ons panellid Guy laat zien is deze wedstrijd zeker niet alleen bedoeld voor ervaren beleggers. Integendeel, het is een kans voor niet-beleggers om veilig te experimenteren met beleggen op de beurs.

De Beursrally is een transparant spel: van de tienduizenden deelnemers kan je de portefeuille op elk moment raadplegen. Zo ook van onze vier panelleden: Zwangere Guy dus, VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck en twee jonge beleggers of Robinhoods: Charlotte Van Brabander en Cédric Proost. Van Brabander is een pokerspeelster en heeft met Slim Sparen een eigen beleggingsblog. Proost studeert Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) en is voorzitter van de studentenbeleggingsclub Capitant Antwerpen.

Ervaring

Schermvullende weergave Bo van Spilbeeck ©Wouter Van Vooren

De Robinhoods hebben ondanks hun leeftijd best al enkele jaren beleggingservaring op de teller. Zij staan tegenover BV’s met weinig tot geen ervaring. ‘Ik ben zelf niet actief op de beurs, maar ik volg de financiële actualiteit wel’, zegt Van Spilbeeck bij aankomst op Tour&Taxis, waar we de panelleden samenbrengen. Zwangere Guy, die in extremis naar Parijs moet voor een concert, spreken we digitaal. Van Spilbeeck: ‘Via mijn bank investeer ik in fondsen en laat ik mij begeleiden. De Beursrally is een mooie gelegenheid om bij te leren en waarom niet ook zelf te gaan beleggen. Misschien kan ik zo op kosten besparen. Mijn kinderen hebben economische studies gedaan en zijn samen met vrienden wel geïnteresseerd in beleggen. Ik zal hen zeker tips vragen. Op onze redactie moet ik misschien raad vragen aan onze financieel expert Paul D’Hoore of aan collega Faroek Özgünes.’ Özgunes nam deel aan de eerste editie van de Beursrally.

Ik ben niet actief op de beurs. De Beursrally is een mooie gelegenheid om bij te leren en waarom niet ook zelf te gaan beleggen. Bo Van Spilbeeck

‘Ik doe eigenlijk alleen aan pensioensparen’, zegt Zwangere Guy. ‘Mijn vader zei altijd: je moet niet teren op de staat want die gaat je niet helpen. Dat lijkt me een goede mindset. Maar ik ken de wereld van beleggen niet en wantrouw het banksysteem. Toen ik bouwvakker was, keek mijn bank nauwelijks naar me om. Toen ik meer geld begon te verdienen, zocht ze wel veel contact. Dat wantrouw ik een beetje.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Van Brabander begon met beleggen in 2019. ‘Ik had toen net mijn appartement verkocht, waardoor ik ineens wat geld had. Via de bank ben ik in enkele fondsen en dividendaandelen gestapt. Tijdens de coronadip kreeg ik van de bank het advies een deel te verkopen. Dat heb ik ook gedaan. Achteraf gezien was dat niet echt een goed advies. Toen ben ik zelf begonnen met beleggen, ook om kosten te besparen. Zeker op lange termijn bepalen die een belangrijk deel van je rendement.’

‘Ik heb veel boeken gelezen en cursussen gevolgd. Uiteindelijk heb ik besloten al die informatie te delen via mijn blog en via een beleggingscursus die ik geef. Ik wil met Slim Sparen niet-beleggers sensibiliseren, want in tijden van inflatie en nulrente moet je wel beleggen om een vermogen op te bouwen. Ik wil meer financiële educatie voor iedereen.’

Cédric Proost Student TEW.

21 jaar.

Drie jaar actief op de beurs.

Startportefeuille: Alibaba, BlackRock, Sofina.

Proost begon met beleggen na een brief van de bank. ‘Mijn ouders hadden op een speciale rekening geld voor mij gespaard dat ik zou krijgen als ik 18 jaar was. Een paar weken daarvoor kreeg ik een brief waarin stond dat ik 1,50 euro rente kreeg. Het bizarre was dat de kosten van de brief 2,50 euro waren, waardoor mijn vermogen dus eigenlijk minder waard was geworden. Toen ben ik op zoek gegaan naar alternatieven voor sparen. Via de bank ben ik gaan beleggen in fondsen. Ik vond het altijd heel boeiend om te zien waarin ze beleggen. Uiteindelijk kwam ik in aanraking met Capitant.’

Proost begon vorig jaar een portefeuille op te bouwen nadat hij eerder met virtueel geld had belegd via enkele apps. ‘Toen kwam in maart de coronacrisis, waardoor alle aandelen stevig lager gingen. Bij een andere beleggingsclub, waar ik vergaderde met mensen die veel meer ervaring hadden, zeiden die: ‘Dit is een kans die je maar weinig zal krijgen in je leven, nu is het moment om te kopen.’ Dat heb ik gedaan. Het heeft me geen windeieren gelegd.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Strategie

De panelleden hebben al een strategie uitgedacht. Zwangere Guy: ‘Drie letters van het woord strategie zitten in mijn naam, dus ik heb altijd een plan. Ik begin bij wat ik ken: ik overweeg aandelen te kopen in mijn platenlabel, Universal Music Group (UMG). Veel risico neem ik niet. Dat is gokken en dat staat wat mij betreft gelijk aan verliezen. Ook al is het virtueel, je moet nooit wild gaan doen met geld.’

Ook al is het virtueel, je moet nooit wild gaan doen met geld. Zwangere Guy

‘Naast UMG ga ik beleggen in vastgoed. Het liefst koop ik een bedrijf dat in Brussels vastgoed gespecialiseerd is, want daar sta ik het dichtste bij. Ik zie hier gewoon hoe de prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. Daarbij heb ik ook een emotionele binding met vastgoed. Ik heb nog niet zo lang geleden een appartement gekocht. Ik ben de eerste in mijn familie met een eigen woning. Daar ben ik heel trots op.’

Zoals we de jongste weken merken is de coronacrisis allesbehalve voorbij. Dat betekent ook dat de zegetocht van tech nog niet voorbij is. Charlotte Van Brabander

Van Brabander zoekt haar heil liever in technologieaandelen. ‘Daar zit ik nu ook voor een belangrijk deel in belegd en ik denk dat die aandelen voort gaan stijgen. Zoals we de jongste weken merken, is de coronacrisis allesbehalve voorbij. Dat betekent ook dat de zegetocht van tech nog niet voorbij is. Die sector profiteert enorm van de digitaliseringsboost die volgt uit de beperkende maatregelen.’

Proost kijkt ook naar aandelen in de e-commerce. ‘Deze sector profiteerde vol in de coronacrisis, doordat mensen veel meer online shopten. Dergelijke aandelen gaan het ook in de komende weken goed doen.’

Ik vrees dat de pandemie nog niet voorbij is. Daarom ga ik voor e-commerceaandelen. Cédric Proost

Ook Van Spilbeeck lijkt verleid te worden door tech. ‘Maar ik wil ook naar andere logische zaken kijken. Zo ga ik na of er geen bedrijven zijn die bijvoorbeeld spuiten maken waarmee de vaccins toegediend worden. Daarnaast let ik goed op koersdalingen door nieuwe besmettingsgolven. Dat zijn goede koopmomenten.’

Bo Van Spilbeeck VTM-journaliste.

62 jaar.

Belegt al ruim 30 jaar in fondsen, geen ervaring met individuele aandelen.

Vermoedelijke startportefeuille: ASML, Intel, Ferarri, LVMH, Walt Disney.

In tegenstelling tot de risicomijdende Zwangere Guy willen de drie niet-rappers meer risico te nemen in het spel. ‘Het is maar tien weken en je speelt om te winnen. Dan kan je niet beleggen zoals je zou doen in de echte wereld. Je moet meer risico durven te pakken’, klinkt het in koor.

Wel of niet duurzaam?

Ook over duurzaam beleggen - een heet hangijzer op de markten - zijn de meningen verdeeld. Terwijl Van Spilbeeck, Van Brabander en Proost er relatief weinig aandacht aan willen besteden, vindt Zwangere Guy het juist heel belangrijk. ‘Ik wil winnen, maar wel onder mijn voorwaarden. Een daarvan is duurzaamheid. We moeten groen investeren. Dat is waar we heen gaan, maar het is ook wat we nodig hebben. Voor mij is dat logisch. Kijk naar de dieselprijzen die de pan uitrijzen. We moeten overgaan op elektrische auto’s.’

Daarom is Zwangere Guy gecharmeerd door het aandeel Tesla. ‘Tesla is een bedrijf van de toekomst. Wat de onderneming doet, is de richting die we uit moeten. Bovendien is Elon Musk een autist. Daar moet je altijd op inzetten.’

Charlotte Van Brabander Pokerspeelster en blogger.

31 jaar.

Twee jaar actief op de beurs.

Vermoedelijke startportefeuille: iets met tech.

Proost kijkt kritisch naar duurzaam beleggen. ‘Ik krijg almaar meer de idee dat duurzaamheid, kortweg ESG, vooral heel erg gehypet wordt. Ik twijfel ook aan die duurzaamheidslabels. Hoe duurzaam zijn bedrijven die aan die voorwaarden voldoen effectief?’

‘Natuurlijk zijn er bedrijven waar ik radicaal tegen ben, zoals de tabaksindustrie, maar verder besteed ik daar niet zoveel aandacht aan’, zegt Van Brabander. ‘Uiteindelijk ga ik ervan uit dat alle bedrijven in de toekomst aan dezelfde standaarden moeten voldoen. Ik ben dus eerder rendementsgericht.’

In de werkelijke wereld zou Van Spilbeeck wel naar ESG kijken, maar niet tijdens de wedstrijd. ‘Ik vind het moeilijk te beslissen waar je wel of niet in moet zitten. Moet je een bedrijf al uitsluiten omdat een bepaalde divisie ook materialen maakt voor gevechtsvliegtuigen?’

Dicht bij huis of niet?

Zwangere Guy Echte naam: Gorik van Oudheusden.

Rapper.

33 jaar.

Beurservaring: alleen crypto.

Startportefeuille: focus op duurzaamheid en vastgoed.

De deelnemers aan de Beursrally kunnen kiezen voor aandelen op de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs of Wall Street. ‘Ik ga me vooral focussen op de VS’, zegt Van Brabander. Proost sluit zich daarbij aan. ‘Zeker een aandeel als Alibaba heeft een serieuze correctie gehad en kan weleens herstellen.’

Als het om de VS gaat, is ook Van Spilbeeck van de partij. ‘De groei is daar sneller en groter. Al beleg ik in het echte leven liever in België of Europa. Ook omdat je te maken hebt met wisselkoersrisico’s als je buiten Europa belegt.’

Ook daar is Zwangere Guy een heel andere mening toegedaan. ‘Ik heb helemaal genoeg van die focus op de VS. Mensen kennen nog niet eens de naam van hun eigen ministers, maar ze weten allemaal wie de president van de VS is. We moeten juist superdichtbij denken, ook bij beleggen. Wij moeten investeren in lokale groene en vooruitstrevende projecten. We hebben prachtige bedrijven in Europa zoals ASML, waar we ons aan kunnen optrekken.’