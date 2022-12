Dit was week 5 van de Beursrally

Het was weer een woelige week met veel data en volatiliteit maar geen kerstrally. Deelnemers handelden volop in Mithra en Celyad kreeg een forse opdoffer.

1. Geen kerstrally

Aan het begin van de week waarschuwde Deutsche Bank-strateeg Jim Reid er al voor: kans op volatiliteit. De reden daarvoor was dat er veel economische cijfers naar buiten kwamen bij een lagere liquiditeit. En die volatiliteit hebben we gekregen.

Woensdag waren beleggers nog in hun nopjes. Toen bleek de Amerikaanse consument de moed erin te houden. De graadmeter voor het vertrouwen bij Joe Sixpack van de Conference Board klom van 101,4 naar 108,3 punten in december. Dat was veel beter dan verwacht. Amerikanen blijken optimistischer te zijn door de afnemende inflatie, waarbij vooral de gedaalde benzineprijzen ervoor zorgden dat er minder vrees was voor permanent hoge inflatie.

Daar kwamen nog eens beter dan verwachte cijfers van sneakerproducent Nike bij die daardoor fors de hoogte in schoot. Met een winst van 12 procent was dat het best presterende Beursrally-aandeel van de dag. Het bedrijf wist vorderingen te maken met het afbouwen van de stevige voorraden en krijgt het voorlopig voor elkaar dat te doen zonder al te hoge kortingen te hoeven geven.

Het gevolg was dat we iets kregen waardoor er toch weer hoop op een kerstrally ontstond, want de graadmeters gingen fors de hoogte in. Maar donderdag kwamen er weer cijfers waar de markt juist weer rentevrees van kreeg, zodat de beurzen in verkoopmodus gingen. Want het aantal eerste aanvragen tot werkloosheid bleek vorige week lager uit te vallen dan gedacht en ook de groei van de Amerikaanse economie werd voor het derde kwartaal naar boven bijgesteld.

En dat laatste zorgde weer voor angst bij beleggers voor een langer streng blijvende Amerikaanse centrale bank (Fed). En hogere rentes zijn over het algemeen niet goed voor de beurzen en zeker niet voor techaandelen. Daardoor leverde de techbeurs Nasdaq dit jaar al een derde in.

2. Mithra

Farmabedrijf Mithra kwam dinsdag met een Europese deal voor de commercialisering van Donesta, een middel tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Dat zorgde eerst voor optimisme bij beleggers, maar al snel drukten ze de verkoopknoppen in zodat het aandeel meer dan 11 procent lager dook.

Het probleem: er is nog geen deal op de cruciale, want bijzonder lucratieve, Amerikaanse markt. Daarom knipte KBC Securities-analist zijn verwachte opbrengst van 400 miljoen euro wereldwijd stevig bij naar 150 miljoen euro, waardoor het koersdoel een duik nam.

Deelnemers van de Beursrally probeerden een slaatje uit de forse koersschommelingen te slaan. Zowel op dinsdag als op woensdag was Mithra zowel het meest verkochte als gekochte aandeel in de competitie.

3. Celyad

Hoewel de beurzen woensdag dus even in kerstrallymodus leken, profiteerde Celyad daar totaal niet van. Het aandeel donderde bijna 40 procent lager. De reden: de specialist in stamceltherapieën voor kankeronderzoek zet ook het laatste onderzoek stop.

Celyad moest in oktober al de stekker uit zijn meest beloftevolle onderzoek trekken. Sindsdien was CYAD-211, een kandidaat-behandeling voor patiënten die lijden aan multipel myeloom (een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg), de enige 'overlever' in Mont-Saint-Guibert.