Beursrally-panellid Cédric Proost: 'Omikron biedt juist een koopkans'

Deze week ging ik in de Beursrally van 50 naar 20 procent cash, zegt Cédric Proost, panellid bij de Beursrally.

Met Bo Van Spilbeeck, Charlotte Van Brabander, Zwangere Guy en ik hebben we evenveel diversificatie in ons Beursrally-panel als een goede beleggingsportefeuille moet hebben. Een heel goed signaal.

Ik heb het geluk gehad dat ik vroeg in contact kwam met beleggen via de financiële studentenvereniging Capitant, die ik leerde kennen tijdens mijn studies toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ik hoop door mijn plaatsje in het panel ook andere jongeren te inspireren zelf de stap te zetten. Heel wat jongeren hebben interesse in het onderwerp, maar weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Dat zien we bij Capitant ook. Onze beleggingsevents kennen telkens een talrijke opkomst met mensen uit heel verschillende richtingen.

De Beursrally is de ideale test om zonder risico je eerste stappen als belegger te zetten. Toen ik zo’n drie jaar geleden mijn eerste stappen zette, deed ik dat ook met virtuele beleggingsportefeuilles op verschillende applicaties.

Interessante periode

Deze periode is voor de Beursrally geweldig interessant. In een bullmarket is het gemakkelijk mooie rendementen te behalen. Pas als er veel volatiliteit en onrust is in de markt, is het moeilijk je te onderscheiden en je portefeuille stand te laten houden. Momenteel gooien de omikronvariant en de vrees voor de stijgende inflatie roet in het eten, maar belangrijk is te beseffen dat dat schommelingen geeft op korte termijn.

Elke voorgaande variant heeft hetzelfde effect gehad. En als je de beurzen over 2020 en 2021 bekijkt, kun je nog altijd spreken over een zeer mooie stijging, ondanks corona en de lockdowns. Laat dat dus geen reden zijn om niet te beginnen met beleggen. Angst en volatiliteit kunnen integendeel kansen creëren.

Inflatie

Bovendien kan de stijgende inflatie een voordeel betekenen voor de beurzen omdat geld op je spaarrekening aanhouden nog oninteressanter wordt. Deze week steeg de Belgische inflatie naar een piek van 5,64 procent. Vergelijk met de rente op het spaarboekje, en je weet: there is no alternative!

Mijn strategie bestaat uit twee componenten. Enerzijds zoveel mogelijk spreiding opbouwen met aandelen uit verschillende sectoren. Aangezien veel aankopen doen veel geld kost, heb ik twee holdings gekocht om eenvoudig een snelle spreiding te bekomen. Enerzijds kocht ik de Belgische holding GBL, anderzijds de Amerikaanse holding van Warren Buffet, Berkshire Hathaway. Verder heb ik een mix van Europese en Amerikaanse aandelen aangevuld met Alibaba.

Bijgekocht

Het tweede deel van mijn strategie is cash achter de hand houden. De eerste twee weken van de Beursrally waren niet bepaald sterke beursweken. Dan is het lastig al je geld aan de start meteen uit te geven zoals Bo Van Spilbeeck vorige week zei. Ik heb er daarom voor gekozen in de eerste week 50 procent cash aan te houden. Met de recente dalingen heb ik meteen stevig bijgekocht, waardoor ik nu op 20 procent cash sta. Als de beurzen nog verder dalen, kan ik daar nog op inspelen.

Ik hoop dat ik op het einde van de Beursrally de vruchten mag plukken van de strategie van bijkopen doorheen de dip. Ik kijk al uit naar wat de volgende weken brengen.