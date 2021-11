Fondsbeheerder Andrew Dalrymple: ‘Hou grote groeiers lang genoeg bij’

Andrew Dalrymple: 'Melexis is het enige Belgische aandeel in onze portefeuille.'

Beleggers focussen te weinig op de sterkste groeiers van de beurs, en houden die ook vaak niet lang genoeg bij. Nochtans maken die aandelen het verschil, zegt de fondsbeheerder Andrew Dalrymple.

Andrew Dalrymple is medestichter van Aubrey Capital Management, een investeringsboetiek in het Schotse Edinburgh die voor een derde eigendom is van het Belgische TreeTop Asset Management. Hij focust op disruptieve groeibedrijven in sectoren waar de consument centraal staat. Chinese tech- en consumptiebedrijven maakten tot voor kort een aanzienlijk deel van de portefeuille uit. Door de forse correctie ervan worden ze weer interessant, zegt Dalrymple.

Voor die bij het grote publiek bekend waren investeerde u in Chinese reuzen als de internetgroep Tencent en de maaltijdbezorger Meituan. De strengere Chinese regels hebben die aandelen tientallen procenten doen verliezen. Vindt u ze nog altijd interessant?

Andrew Dalrymple: ‘Beleggen in China was erg lastig dit jaar. Peking wil de welvaart beter verdelen, waardoor bedrijven als Meituan hogere lonen moeten betalen en meer concurrentie moeten toelaten. Naast de strengere regulering wogen de problemen bij de vastgoedreus Evergrande op de markt. Gelukkig hebben we onze blootstelling aan China snel teruggebracht van 25 naar 8 procent. We hebben bijvoorbeeld onze e-learningaandelen nog met winst kunnen verkopen. Die zijn nu zo goed als niets meer waard omdat de sector geen winst meer mag maken.’

Door de correctie is de waardering van Chinese techbedrijven opnieuw interessant. Andrew Dalrymple Fondsbeheerder Aubrey Capital

‘Door de correctie is de waardering van Chinese techbedrijven opnieuw interessant. We zijn nog altijd fan van Tencent, dat zich hoe langer hoe meer op het buitenland richt. Maar van Chinese bedrijven uit de industrie, het vastgoed, het transport en de banken blijven we ver weg. Dat zijn vaak slecht gerunde ondernemingen.’

Vreest u stagflatie, de combinatie van een hoge inflatie maar lage groei?

Dalrymple: ‘Nee. De prijsstijgingen die we nu zien, zijn niet het gevolg van een tekort aan grondstoffen, maar van problemen in de aanvoerketen. Dat is tijdelijk. Ook de psychologie speelt een rol. Mensen, zelfs traders, laten zich te veel opjutten. Zo werden de files aan de Britse tankstations veroorzaakt door de grote krantenkoppen erover. Een klein lokaal probleem werd daardoor een groot probleem want plots stond iedereen tegelijk aan de pomp. Zoals met het toiletpapier bij de start van de pandemie. Ik merk wel dat sommige bedrijven misbruik maken van de situatie om extra winst te maken, door bijvoorbeeld voorraden achter te houden.'

Andrew Dalrymple Medestichter en investeringsdirecteur van Aubrey Capital Management. 1,4 miljard euro onder beheer. Beheert het Global Conviction Fund (prestatie dit jaar: +14%). In België zitten de replica’s van Aubrey in het aanbod van TreeTop Asset Management. Werkte zeven jaar in Hongkong bij James Capel en UBS Warburg.

Uw Global Conviction Fund telt slechts een 35-tal aandelen. Is dat niet weinig om wereldwijd te beleggen?

Dalrymple: ‘Nee, dat is het gevolg van onze strategie. We concentreren ons op bedrijven waarin we geloven en die fors groeien. We mikken op disruptieve ondernemingen die hun winst minstens 15 procent per jaar zien groeien en minstens 15 procent rendement op hun eigen vermogen realiseren. We focussen daarbij op midcaps. Die kunnen makkelijker verveelvoudigen dan de multinationals. Voor je portefeuille is het belangrijker dat een aandeel pakweg 400 procent stijgt dan dat er eentje dat 100 procent verliest. Dat laatste hebben we nog nooit meegemaakt. Je mag die supergroeiers ook niet te snel verkopen, een fout die veel particuliere beleggers maken. Het gevolg van onze geconcentreerde strategie is dat we vaak afwijken van de MSCI World Index. Het is niet onze bedoeling een index te volgen.’

U jaagt vooral in de VS en Zuidoost-Azië. Hoe komt dat?

Dalrymple: ‘Daar zit de grootste groei. Amerikanen zijn harde werkers, zeer veerkrachtig en ongelofelijk innovatief. Veel meer dan in Europa. In Zuidoost-Azië groeit de middenklasse, en die wil hetzelfde wat wij als vanzelfsprekend ervaren: goede voeding, een auto, gezondheidszorg, vrije tijd. Innovatieve bedrijven die zich op die consumenten richten, hebben er rugwind door de demografie. In Latijns-Amerika zijn we niet geïnteresseerd. De politieke situatie is er vaak chaotisch. Europa komt af en toe op de radar. Zo zitten we in het Italiaanse IT-bedrijf Sesa.’

Wat zijn uw belangrijkste posities?

Dalrymple: ‘Nummer één is Sea uit Singapore, een e-commerceplatform dat in Zuidoost-Azië onder meer games verdeelt en nu in de VS actief wordt. Tencent is met 28 procent een grote aandeelhouder. De ruime cashflow laat toe sterk te groeien. Cashflows zijn van groot belang om een aandeel te selecteren. We mijden bedrijven die voor hun groei zwaar moeten lenen of kapitaalverhogingen moeten doorvoeren.’

We mijden bedrijven die voor hun groei zwaar moeten lenen of kapitaalverhogingen moeten doorvoeren. Andrew Dalrymple Fondsbeheerder Aubrey Capital

‘De nummer twee is SiTime. Het bedrijf specialiseert zich in precieze en robuuste tijdmeting, door kwarts te vervangen door silicium. De elektronica zit in smartphones, tablets, camera’s en de cockpits van vliegtuigen. Het aandeel is in minder dan twee jaar bijna vervijftienvoudigd.’

Hebt u Belgische aandelen in uw fondsen?

Dalrymple: ‘Slechts één in ons Europees fonds: Melexis . Auto’s worden hoe langer hoe meer rijdende computers en daar zijn chips voor nodig. Bovendien is de balans stevig. De waardering is redelijk.’

‘Voor corona hadden we ook Barco in portefeuille. Maar bij de start van de pandemie hebben we de zwaarst getroffen aandelen vervangen door bedrijven die sterk zouden kunnen groeien en die door de correctie aantrekkelijk gewaardeerd waren. Barco ging door zijn grote blootstelling aan de cinema- en entertainmentsector in de verkoop.’

Uw fonds scoorde goed in 2019 (+39%) en 2020 (+35%), maar hinkt met een klim van 14 procent iets achterop dit jaar. Hoe komt dat?