‘Handelsoorlog draait rond technologisch leiderschap'

Niet het grote Amerikaanse handelstekort met China is de oorzaak van de handelsoorlog, wel het groeiend populisme en de wil van de VS om hun technologisch leiderschap te bewaren, meent Christophe Donay, hoofdstrateeg bij Pictet Wealth Management.

De aandelenmarkten waren de voorbije maanden bijzonder volatiel. Op de correctie in het vierde kwartaal van 2018 volgde een opmerkelijk herstel in de eerste vier maanden van het jaar, gevolgd door een terugval in mei. De voornaamste motoren achter die bewegingen waren de Federal Reserve, die begin dit jaar plots een u-bocht maakte, en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en haar weerslag op de wereldeconomie.

Zolang de Amerikaans-Chinese handelsoorlog duurt, zullen de financiële markten tegen een plafond aanbotsen. Christophe Donay Hoofdstrateeg Pictet Wealth Management

Het handelsgeschil zorgt nog steeds voor veel onzekerheid en volatiliteit. ‘Zolang de Amerikaans-Chinese handelsoorlog duurt, zullen beleggers kampen met een slechte visibiliteit en zullen de financiële markten tegen een plafond aanbotsen’, zegt Christophe Donay, verantwoordelijk voor asset-allocatie en macro-economisch onderzoek bij de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet Wealth Management.

Volgens de officiële versie heeft president Trump de importtarieven op een groot pakket Chinese producten verhoogd, omdat hij het handelstekort met China wil verkleinen. De Chinezen zouden meer Amerikaanse producten moeten kopen, de Amerikanen meer voor producten uit eigen land moeten kiezen.

Technologisch leiderschap

Donay ziet dat helemaal anders en schrijft het handelsconflict toe aan twee andere, structurele oorzaken. De eerste is de groei van het populisme, waarachter volgens hem vooral een aantrekkend nationalisme schuilgaat. Overal waar het populisme de kop opsteekt ziet je twee trends terugkeren, merkt hij op: anti-immigratie en protectionisme.

Een tweede oorzaak is de strijd tussen de Verenigde Staten en China om het wereldwijd technologisch leiderschap. ‘Als eerste hyperimperium van het moderne kapitalisme hebben de VS decennia lang de wereld gedomineerd op economisch, financieel, technologisch, militair en cultureel vlak. De militaire dominantie zijn ze kwijt sinds de Vietnamoorlog.'

'De inzet is nu dat China het technologisch leiderschap van de VS in gevaar dreigt te brengen. In artificiële intelligentie en big data zijn ze al heer en meester en op andere domeinen lopen ze in op de VS. Met hun ‘one belt one road’-politiek breiden ze bovendien hun wereldwijde invloed snel uit.’

Schermvullende weergave De Amerikaanse president Donald Trump speelt het hard in de handelsoorlog met China. De inzet is volgens Christophe Donay het technologisch leiderschap in de wereld. ©REUTERS

Met China als challenger van de VS zitten we voor het eerst in een bipolaire kapitalistische wereld, meent Donay. De handelsoorlog ziet hij overigens nog een hele tijd aanhouden. ‘De onzekerheid kan blijven duren tot de volgende Amerikaanse verkiezingen, al zijn er wel pauzes mogelijk.’

Pricing power

Hoe kan een belegger zich in deze omstandigheden opstellen? Op de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten zijn de waarderingen ‘stretched’ (aan de hoge kant) en staan ze weer rond het niveau van voor de correctie van eind vorig jaar. ‘Om nog hoger te gaan heb je cijfers nodig die aangenaam verrassen’, zegt Donay, maar dat zit er momenteel niet in. De economische groei is momenteel niet fantastisch en de winstverwachtingen zijn neerwaarts bijgesteld.

Toch ziet Pictet WM hier en daar potentieel, onder meer in bedrijven die de negatieve gevolgen van duurdere grondstoffen, hogere lonen of de importtarieven kunnen doorrekenen zonder marktaandeel te verliezen – die met andere woorden over ‘pricing power’ beschikken. Concrete namen wil Donay echter niet noemen.

Illiquide activa

Ook bedrijven die sterk innovatief zijn of inspelen op demografische evoluties - de sterke bevolkingsgroei in landen als Nigeria of Turkije en de vergrijzing in veel westerse landen - kunnen interessant zijn.

Overheidsobligaties vallen dan weer grotendeels uit de boot. ‘De rente zal de komende 6 tot 12 maanden laag blijven. Om groei te bewerkstelligen is kredietverlening absoluut noodzakelijk.’ Ook cash en goud vinden ze bij Pictet WM niet interessant.