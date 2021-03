5 favoriete aandelen van Charles Estourgie en Willem de Vlugt

De beheerders van EValuation Management Capital hebben D'Ieteren en Fagron als Belgische favorieten.

Willem de Vlugt en Charles Estourgie van EValuation Management Capital zijn gespecialiseerd in kleinere aandelen uit de Benelux en Duitsland.

D’Ieteren | Holding

Belron (Carglass) is veruit de belangrijkste activiteit van D’Ieteren . Daarnaast is de onderneming actief als importeur en verdeler van Volkswagen in België. Belron vertoont een sterke groei, mee dankzij de toename van de vervanging van ADAS-autoruiten (ruiten met camera’s en sensoren). Die leveren hogere marges op dankzij de complexiteit en de hogere verkoopprijs. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig omdat ADAS-ruiten verplicht worden bij nieuwe auto’s. Daarnaast beschikt D’Ieteren over een aanzienlijke kaspositie.

JustEatTakeaway.com | Platform

JustEatTakeaway.com is een van de grootse onlinemarktplaatsen voor de bestelling en de bezorging van eten. De onderneming maakte al voor de uitbraak van Covid-19 een sterke ontwikkeling door. Door de pandemie is een deel van de bezorging van maaltijden aan bedrijven tijdelijk stilgevallen. De aanhoudende groei van de thuisbezorging heeft dat ruimschoots gecompenseerd. JustEatTakeaway heeft de afgelopen jaren zijn positie in Israël, Duitsland, het VK en de VS geconsolideerd. De integraties verlopen volgens plan en de investeringsprogramma’s resulteren in stijgende marktaandelen.

Fagron | Farma

Fagron is wereldwijd actief in farmaceutische bereidingen en rekent ziekenhuizen en apotheken tot zijn klanten. Onder leiding van de huidige CEO heeft Fagron de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de verkoop van eigen merkconcepten, de uitbreiding van de producten en een fabriek voor steriele bereidingen voor ziekenhuizen in de VS. Dat moet de groei doen versnellen en de winstmarges doen oplopen. Het bedrijf biedt een voorspelbare winstgroei en kent een hoge cashgeneratie. Dat biedt ruimte voor extra groei door strategische overnames.

Schermvullende weergave Willem de Vlugt (links) en Charles Estourgie.

Sligro | Foodservice

Sligro Food Group belevert in Nederland en België klanten vanuit haar bezorgcentra en heeft daarnaast zelfbedieningsgroothandels. Als leverancier aan de horeca en de cateringbedrijven kent Sligro lastige tijden. Maar de omzetgroei in de zelfbedieningsvestigingen biedt compensatie. Sligro weet het totale omzetverlies redelijk te beperken en de kosten zijn goed onder controle. Inmiddels zijn de van Heineken overgenomen distributielocaties geïntegreerd. Zodra de horeca weer open mag en de samenleving normaliseert, kan Sligro profiteren van een sterk omzetherstel bij een gezonde kostenbasis.

Exasol | Data-analyse