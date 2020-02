5 favoriete aandelen van Pascale Nachtergaele

CFE | Bagger/bouw

Orpea | Woonzorgvastgoed

Orpea is een vooraanstaande speler in de woonzorgsector. De groep is geëvolueerd van een lokale operator in Frankrijk tot een Europees leider. Orpea zit in een markt die immuun is voor economische en geopolitieke onzekerheden. De expansie naar Latijns-Amerika is een nieuwe mijlpaal en creëert groeiopportuniteiten. De komende jaren mikt het management op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10 procent. De efficiëntie resulteert in een mooie rendabiliteit. Daarnaast profiteert de groep van het gunstige renteklimaat, want ze is eigenaar van 48 procent van het vastgoed.