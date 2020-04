‘Een tweede correctie blijft mogelijk'

Het herstel van de beurzen in de voorbije maand stoelt vooral op gulle overheden die al het mogelijke doen om de klappen van de coronacrisis op te vangen. De Franse fondsenbeheerder Jean-Charles Mériaux (DNCA) betwijfelt echter of dat gerechtvaardigd was.

Sinds het dieptepunt van 18 maart zijn de Europese beurzen - op basis van de Euro Stoxx 50 - al circa 23 procent gestegen. Hoewel de meeste landen op het oude continent voorzichtig werk beginnen te maken van het afbouwen van de lockdowns, is de coronacrisis nog lang niet voorbij, waarschuwt Jean-Charles Mériaux, de chief investment officer (CIO) van de Franse vermogensbeheerder DNCA Investments. Mériaux heeft niet alleen een lange staat van dienst in de sector, hij geniet bij onze zuiderburen ook heel veel aanzien in de beleggerswereld.

We weten niet hoe de toestand is van de bedrijven. Jean-Charles Mériaux CIO DNCA Investments

‘We naderen fase 2, waarin de lockdownmaatregelen beetje bij beetje worden teruggeschroefd. Dat is de delicaatste fase en het zal een lange fase zijn’, zei Mériaux maandag tijdens een webseminarie voor beleggers. Het probleem is dat veel bedrijven, zoals vorige week al bleek uit de kwartaalupdates, ervan afzien vooruitzichten te geven voor de komende maanden of het hele jaar. ‘We weten niet hoe de toestand is van de bedrijven. En niemand weet hoe ‘le monde après’ er zal uitzien.’

Soberder

Een belangrijke factor is hoe de consumptie, goed voor circa 60 procent van het bruto binnenlands product, zal evolueren eens het coronavirus helemaal onder controle is. ‘Misschien zullen we van een wereld van hyperconsumptie belanden in een wereld waarin de consument zich soberder en zuiniger opstelt’, oppert Mériaux.

Geprojecteerd op het beleggersuniversum zou dat betekenen dat de positieve trend doorzet voor alles wat met de primaire behoeften van wonen, lichaamsverzorging en voeding te maken heeft. Daarentegen zal de consument wellicht iets voorzichtiger worden bij discretionaire consumptie zoals luxewaren, auto’s, hotels en restaurants.

Digitale wereld

Een andere trend die Mériaux ziet - en die al duidelijk tot uiting kwam in de sectorale beursbewegingen van de voorbije weken - is dat het coronatijdperk een versnelling kent richting digitale wereld ten nadele van de mobiliteit. ‘We leven in een meer geconnecteerde en minder mobiele wereld’, vat de DNCA-man samen. Bedrijven die digitale diensten of producten leveren of telecombedrijven die instaan voor de (mobiele) connectie lijken dus interessant. Daarentegen lijdt de hele mobiliteitssector vreselijk, van autobouwers over luchtvaartmaatschappijen tot touroperators en hoteluitbaters.

Ik ben verrast dat de beurzen niet nog dieper zijn gedoken, omdat de crisis dat had gerechtvaardigd. Jean-Charles Mériaux CIO DNCA Investments

In de vastgoedsector ziet de investeringsstrateeg de zwaarste impact bij het commercieel vastgoed. Mede door de boomende onlinehandel verwacht hij daar waardeverminderingen van 10 tot 20 procent. Ook het kantorensegment zal worden getroffen door de groei van thuiswerken, wat de waarde van de panden met naar schatting 5 tot 10 procent kan uithollen. Residentieel vastgoed zou het best weerstand moeten bieden. Wat niet wegneemt dat de coronacrisis ‘een gigantische waarde-uitholling’ van vastgoed veroorzaakt.

Op zijn hoede

En waar staan de markten nu? Is een tweede algemene baisse van de beurzen mogelijk? Mériaux is sterk op zijn hoede. ‘Ik ben verrast dat de beurzen niet nog dieper zijn gedoken, omdat de crisis dat had gerechtvaardigd.’ Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan de bedrijfsresultaten die er aankomen. Valt het eerste kwartaal nog min of meer mee, dan zal het tweede kwartaal heel andere koek zijn. Dan zullen sommige bedrijven omzetdalingen van 30 à 40 procent of nog meer moeten opbiechten.

‘Rekening houdend met het slechte nieuws dat we mogen verwachten, hebben de markten nog relatief goed standgehouden’, vindt Mériaux. Iets wat hij toeschrijft aan de massale ingrepen van overheden en centrale banken in Europa en de Verenigde Staten. Het is echter niet zeker of de koersen zullen standhouden als de resultaten van de ‘bedrijven met een bevoorrecht statuut’ - denk aan de technologiereuzen - tegenvallen. Hij verwacht dan ook eerder een waardeherverdeling in de markten.