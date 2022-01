De fondsen die u moest hebben in 2021

Wie fondsen bezit, mag over het algemeen zeer tevreden terugkijken op 2021. Maar dit zijn de vijf categorieën die vorig jaar uitblonken.

We selecteerden de 100 beleggingsfondsen die in 2021 het best hebben gepresteerd. Daarbij hielden we alleen rekening met fondsen die in België zijn verdeeld, die geen indexen schaduwen en die niet zijn voorbehouden voor institutionele beleggers. We sloten ook de fondsen uit die minder dan 10 miljoen euro beheren. De zo bekomen 100 fondsen realiseerden een gemiddeld rendement van 39 procent.

1. De Verenigde Staten boven, again

Met niet minder dan 30 fondsen blijven de VS de eerste viool spelen in het jaarlijkse overzicht van beleggingsfondsen. Dat was ook in 2019 en 2020 het geval. Toch zien we een verschuiving binnen de fondsen. Vooral Amerikaanse aandelenfondsen met een focus op waarde-aandelen en op kleinere aandelen (small & midcaps) blonken uit. Beide categorieën realiseerden daarmee een inhaalbeweging tegenover de groei-aandelen (lees: technologie). Ter illustratie: de fondsen die zich op Amerikaanse groeiaandelen focussen realiseerden de voorbije vijf jaar een jaarrendement van 17 procent, tegenover een jaarrendement van 8,4 procent voor Amerikaanse small -en midcaps.

2. Liever India dan China

Azië is de tweede best presterende regio in onze rangschikking, al gaat het om specifieke landenfondsen. Als belegger moest je China vermijden door de campagne die de Chinese president Xi Jinping ontketende tegen private bedrijfsgiganten en hun miljardair-eigenaars. De Chinese beurs gaf vorig jaar in lokale munt 5,6 prijs. Indiase aandelen lieten daarentegen een herstel zien waardoor 10 India-fondsen in onze top-100 opduiken. Ze bezorgden de beleggers een gemiddeld jaarrendement van 41,5 procent. Het stimulerende overheidsbeleid en de hogere marktwaarderingen maken van de beurs van Bombay een magneet voor nieuwkomers. Vorig jaar telde Bombay meer dan 60 beursintroducties. De grootste Indiase beursgang ooit, van de betaalgigant Paytm in november, was evenwel een flop.

3. Exotische oorden

Fondsen die exotische oorden opzoeken, denk aan 'frontier markets' (kleine ontwikkelingslanden zoals Kazachstan, Pakistan en Argentinië) en de MENA-regio (Midden-Oosten/Noord-Afrika), schoten meer dan 40 procent hoger. De prestatie vormt een inhaalbeweging want over een periode van vijf jaar presteren bijvoorbeeld de Afrika/Midden-Oosten-fondsen (8% per jaar) nog een stuk slechter dan de fondsen die in de Westerse markten beleggen (13% per jaar).

4. Olie & grondstoffen

De inhaalbeweging van de beurzen uit het Midden-Oosten heeft veel te maken met de glansprestatie van olie het afgelopen jaar. Het zwarte goud werd vorig jaar meer dan 50 procent duurder. De zes fondsen uit onze top100 die zich toeleggen op de oliesector wonnen vorig jaar gemiddeld 48 procent. Geen enkel andere sector of thema deed beter. Ook hier kunnen we over een inhaalbeweging spreken, want over vijf jaar is de prestatie nog zeer negatief (-5% per jaar).

5. Water

Wat de thema's betreft die in 2021 goed presteerden, springt de watersector in het oog met liefst 4 fondsen en een gemiddeld rendement van 36 procent. Beleggen in water is populair bij beleggers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. De VN stelde proper water en toegang tot sanitair als een van haar ontwikkelingsdoelen.