'Prosus is almaar minder een monoholding'

De techinvesteerder Prosus zet zijn groeipad voort. Het aandeel heeft volgens Degroof Petercam een opwaarts potentieel van meer dan 50 procent.

In de eerste helft van het gebroken boekjaar - van april tot eind september - heeft Prosus zijn groei doorgezet. De Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering in Amsterdam meldde een omzetstijging van 29 procent tot 16,6 miljard dollar. 'In het eerste halfjaar leverden onze internetactiviteiten een sterke prestatie. Onze vooruitgang zie je in de toenemende waarde van onze e-commerce-portefeuille', klinkt het in een persbericht. De inkomsten uit e-commerce klommen met een stevige 53 procent tot 4,2 miljard dollar. De e-commerceportefeuille heeft nu een omvang van 50 miljard dollar.

Ambitie

Joren Van Aken, analist van Degroof Petercam, wijst erop dat de private-equityportefeuille (niet-beursgenoteerde ondernemingen) sterker is gegroeid dan hij had verwacht. 'We schatten de waarde van die portefeuille nu op 39,2 miljard dollar of 26,9 euro per aandeel. Het bedrijf heeft ook duidelijk de ambitie herhaald om dat portfolio uit te breiden tot 100 miljard dollar tegen 2025. Daarmee zou dat deel van de portefeuille groeien tot 35 procent van het totaal. Het gewicht van de Chinese e-commercereus Tencent zou dalen van 78 procent nu naar 61 procent. Daarmee kan de veelgehoorde kritiek dat Prosus een monoholding is wegvallen. Ook de korting op de waarde zou moeten dalen.'

We denken dat de korting van 45 procent excessief is. Een korting van 24 procent is fair. Joren Van Aken Analist Degroof Petercam

De analist benadrukt dat de korting nu buitengewoon hoog is. 'We schatten die op 45 procent, dicht bij een recordhoogte. Dat is excessief. Wij vinden een korting van 24 procent fair. De markt waardeert Prosus op dezelfde manier als bijvoorbeeld Peugeot Invest en Wendel, maar beleggers vergeten blijkbaar dat elke afdeling van Prosus meer dan 40 procent omzetgroei laat zien.'

'Alleen al de deelneming in Tencent is goed voor 107,6 euro per aandeel en dat is al 39 procent hoger dan de beurskoers', vervolgt Van Aken. Daarnaast reageert de analist op de zorgen over de harde Chinese aanpak van de techsector. 'We denken dat de zorgen over de regulering in China tijdelijk zijn en dat die zullen vervagen op de middellange tot lange termijn. Hoewel het aandeel Tencent sinds het dieptepunt in augustus met 20,3 procent hersteld is, noteert het nog altijd 36 procent onder het hoogtepunt van 775,5 Hongkongse dollar.'