Spaarpot voor oude dag dikt met 12 procent aan

De pensioenspaarfondsen hebben in 2021 hoge rendementen geboekt. Vooral de fondsen die veel in aandelen investeren kunnen een mooi rapport voorleggen.

De bijna 1,8 miljoen Belgen die via een pensioenspaarfonds een extra pensioen opbouwen hebben een goed jaar achter de rug. De stijging van de beurzen en de instroom van vers geld hebben hun spaarpot doen aangroeien tot zowat 25 miljard euro.

Dankzij de sterke klim van de aandelenmarkten boekten de pensioenspaarfondsen in 2021 een rendement van gemiddeld ruim 12 procent. Daardoor werd de gemiddelde pensioenspaarder, die eind 2020 een spaarpot van 12.794 euro had, 1.570 euro rijker.

Maar gemiddelden verbergen grote verschillen. Dynamische pensioenspaarfondsen, die doorgaans 65 tot 70 procent van hun activa in aandelen investeren, boekten een rendement van gemiddeld bijna 16 procent. De Stoxx600, een brede index van Europese aandelen, leverde het voorbije jaar een return op van 25 procent.

16 procent Dynamische pensioenspaarfondsen, die doorgaans 65 tot 70 procent van hun activa in aandelen investeren, boekten een rendement van gemiddeld bijna 16 procent.

Die beurshausse was vooral te danken aan het krachtig herstel van de Europese economie en het stimulerend monetair en begrotingsbeleid. Pensioenspaarfondsen moeten minstens 80 procent van hun middelen in euro beleggen. Ze kunnen dus slechts in beperkte mate profiteren van de nog grotere koersstijgingen op Wall Street.

Bij de defensieve fondsen, die ongeveer 70 procent van hun activa in obligaties beleggen, bedroeg het gemiddeld rendement 5,9 procent. Dat is nauwelijks meer dan de inflatie van 5,7 procent in december. Bij twee fondsen was het rendement lager dan de inflatie.

Lees meer Veel Belgen kraken pensioenspaarpot

Het relatief bescheiden rendement van de defensieve fondsen is grotendeels zo niet volledig te danken aan het beperkte aandelenluik van de portefeuille, want de Europese obligatiemarkten hebben een zwak jaar achter de rug. De toenemende inflatievrees en het vooruitzicht van een minder soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank hebben de koersen van de meeste Europese obligaties doen dalen.

Interbeurs Hermes Pensioenfonds, het fonds van de private bank Dierickx Leys, boekte in 2021 met 21 procent veruit het hoogste rendement. ‘Dat is in hoofdzaak te danken aan de forse koersstijging van D’Ieteren, Brederode en Sofina’, zegt Werner Wuyts, de beheerder van het fonds. ‘Buitenlandse aandelen die flink stegen waren Alphabet (de moeder van Google) en LVMH.’

Uitblinker D’Ieteren

De holding D’Ieteren leverde een rendement op van liefst 155 procent. Ze was de grootste stijger van alle grote, gediversifieerde investeringsmaatschappijen, blijkt uit een onderzoek van De Tijd. Belgische holdings wegen zwaar in de portefeuille van het fonds van Dierickx Leys.

Dat fonds profiteerde volgens Wuyts ook van de korte looptijd van zijn obligatieportefeuille. ‘Dat was in 2021 een voordeel, maar de vorige jaren een nadeel.’ Hoe korter de looptijd van een obligatie, hoe kleiner de koersdaling als de rente stijgt. De rente steeg in 2021 nadat ze de vorige jaren was gedaald.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Ook de fondsen van VDK en Argenta, die worden beheerd door Degroof Petercam Asset Management, presteerden beter dan gemiddeld. ‘We waren het hele jaar positief over aandelen’, zegt beheerder Olivier Van Haute. ‘In het eerste halfjaar hebben we ingezet op herstel- en cyclische aandelen. Kinepolis profiteerde van de heropening van de economie. In de tweede helft van het jaar hebben we ingezet op bedrijven met prijszettingsmacht en bedrijven die profiteren van de stijgende investeringen.’

In het obligatieluik van de portefeuille koos Van Haute net als Wuyts voor korte looptijden. ‘Onze positie in inflatiegelinkte obligaties heeft gerendeerd.’ De angst voor inflatie heeft de vraag naar dat soort obligaties aangewakkerd.

Star Fund, dat wordt verdeeld door ING, boekte een lager rendement dan de andere dynamische fondsen. ‘Omdat onze neutrale positie 60 procent aandelen is, ligt ons risicoprofiel tussen dat van evenwichtige en dynamische concurrenten’, zegt Pierre Nicolas, portfoliomanager van NNIP, de beheerder van het fonds. ‘In een goed beursjaar zoals 2021 zit onze prestatie tussen die twee in.’ Evenwichtige of gemengde pensioenspaarfondsen investeren zo’n 50 procent in aandelen, dynamische fondsen doorgaans 65 tot 70 procent.

We hadden behoorlijke posities in de Chinese bedrijven Alibaba en New Oriental Education. Die zijn zwaar afgestraft. Bart Van Poucke Beheerder pensioenspaarfondsen BNP Paribas AM

Ook de fondsen van BNP Paribas Asset Management presteerden minder dan gemiddeld, maar op de langere termijn blijven ze goed scoren. De relatief lage rendementen in 2021 zijn vooral te wijten aan de selectie niet-Europese aandelen, zegt beheerder Bart Van Poucke. ‘We hadden behoorlijke posities in de Chinese bedrijven Alibaba en New Oriental Education. Die zijn zwaar afgestraft.’

De koers van het onderwijsbedrijf New Oriental Education zakte uitgedrukt in euro met 88 procent, omdat Peking besliste dat aanbieders van privéonderwijs geen winst meer mogen maken. Ook Alibaba kreeg klappen. De e-commercereus publiceerde slechte cijfers, kreeg een recordboete en stichter Jack Ma kwam in aanvaring met de overheid. Van Poucke behoudt de positie in Alibaba. ‘De waardering is nu veel te laag.’ De aandelen van New Oriental Education zijn verkocht.

Lees meer Een grand cru beursjaar dankzij een select techclubje

Ook kleinere aandelen hadden een negatieve impact. Van Poucke: ‘We hebben een behoorlijke positie in small en midcaps. Die hebben zwakker dan gemiddeld gepresteerd. Onze Belgische aandelen, met onder meer Lotus Bakeries en WDP, haalden goede rendementen.’ Behalve de eigen pensioenspaarfondsen beheert BNP Paribas ook de fondsen van Crelan.

Strategie in 2022

‘Onze strategie blijft kwaliteitsaandelen zoeken voor een redelijke prijs’, zegt Wuyts van Dierickx Leys. De grootste posities van het Interbeursfonds zijn D’Ieteren, Sofina, Brederode, LVMH en Ackermans & van Haaren.

Van Haute van Degroof Petercam AM blijft positief over aandelen, hoewel hij meer volatiliteit verwacht. ‘De economische groei blijft hoog, de consument heeft veel gespaard en kan veel uitgeven, de verwachte winstgroei zal wellicht opwaarts worden herzien, de bedrijven blijven investeren en de overheden plannen meer investeringen. Het monetair beleid wordt minder soepel, maar de centrale banken zullen voorzichtig zijn omdat in het financieel systeem veel schulden zitten.’

Lees meer Inflatie eurozone stijgt naar record van 5 procent

De beheerder van de VDK- en Argentafondsen focust op bedrijven die relatief gemakkelijk hun prijzen kunnen verhogen. Hij merkt op dat technologiebedrijven en producenten van kapitaalgoederen relatief veel pricing power hebben. Voor chemiebedrijven en toeleveringsbedrijven van de autosector is dat minder het geval.

Het gewicht van aandelen blijft hoger dan normaal, dat van obligaties lager dan normaal. ‘We hebben ook een gezonde cashpositie om te kunnen inspelen op opportuniteiten op de aandelenmarkten’, zegt Van Haute.

Nicolas van NNIP is ‘gematigd positief’ over aandelen. ‘De winstverwachtingen van analisten voor 2022 zijn vrij voorzichtig in vergelijking met de economische groei. Omdat de waarderingen hoog maar zeker niet extreem zijn, is er ruimte voor positieve verrassingen. Bovendien hebben beleggers bij de huidige rente geen alternatief.’ Net zoals Van Haute verwacht Nicolas meer volatiliteit wegens de grotere onzekerheid over de pandemie.

Omdat de waarderingen hoog maar zeker niet extreem zijn, is er in 2022 ruimte voor positieve verrassingen. Pierre Nicolas Portfoliomanager NNIP, beheerder Star Fund

In het obligatieluik verkiest de beheerder van Star Fund bedrijfsobligaties boven kwaliteitsvolle staatsobligaties. Het rendement van die laatste is erg laag en vaak negatief. Vanwege de toegenomen onzekerheid is de looptijd en dus rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille wat opgetrokken, maar ze blijft iets lager dan normaal.

Ook Van Poucke blijft positief over aandelen. ‘We verwachten voldoende economische groei om de bedrijfswinsten te ondersteunen en investeren meer dan normaal in aandelen. De grootste risico’s zijn de inflatie en een stijging van de reële rente. We kijken naar regio’s waar de impact van een rentestijging minder groot zal zijn. Dat is vooral Europa, maar ook Japan.’