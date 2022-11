De controversieelste speech van dit jaar kwam van Stuart Kirk, die als hoofd duurzaam beleggen bij HSBC de 'hype' over klimaatrisico's hekelde. Het kostte hem zijn job, terwijl hij enkel wil dat de nieuwste fondsenmelkkoe geen lege doos is. ‘Het is immoreel je aandelen van een vervuilend bedrijf te dumpen.’