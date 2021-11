‘Aandelen beschermen alleen op lange termijn tegen inflatie’

Wall Street geeft Europa al 13 jaar het nakijken. En wat de steraandelen betreft, blijft Wall Street ‘the place to be’. Maar voor Martyn Hole, beleggingsveteraan bij de vermogensbeheerder Capital Group, zijn er bij de iets kleinere bedrijven ook voor ‘koop Europa’-adepten zaakjes te doen.

Inflatie. Het is hét woord van 2021 nu de westerse wereld het tijdens de pandemie opgepotte steungeld wil laten rollen en die ‘wall of money’ op 1.001 logistieke flessenhalzen stoot. Iedereen in de beurswereld lijkt er gerust op, maar dat is misschien omdat niemand oud genoeg is om zich echte inflatie te herinneren. Enter Martyn Hole. Hij is de Europese chef aandelenstrategie bij de Amerikaanse fondsenreus Capital Group en is met zijn 40 jaar ervaring voldoende veteraan om de inflatoire late jaren 70 en vroege jaren 80 van nabij meegemaakt te hebben.

Beleggers lijken redelijk relaxed over de inflatieopstoot, mogelijk omdat aandelen historisch gezien een goede bescherming tegen inflatie bieden.

Martyn Hole: ‘Hmm. Die visie klopt maar ten dele. Ja, op lange termijn zijn aandelen een goede indekking tegen inflatie. Maar geloof me vrij: ik ben oud genoeg om te weten dat inflatie op korte termijn lelijk huis kan houden bij bedrijven. Inflatie kan vernietigend zijn voor de cashflow. Daarom zie je soms extreme koersreacties. Neem Reckitt Benckiser (bekend van merken als Durex, Strepsils, Dettol en Harpic, red.). Dat aandeel verloor deze zomer na een waarschuwing voor inflatiedruk een kwart van zijn waarde.’

U ziet de inflatieopstoot niet snel milderen?

Hole: ‘Niet echt, nee. De verstoring van de logistieke keten is echt groot. De industrie schakelt over van ‘just in time’ (net op tijd, red.) naar ‘just in case’ (voor het geval dat, red.). Je ziet dat effect zeker in de autosector. Het resultaat is dat bedrijven meer voorraden aanleggen. En grotere voorraden vertalen zich in meer werkkapitaal en een lagere cashflow.’

‘Even belangrijk is wat zich afspeelt op de arbeidsmarkt. Duitse vakbonden, decennialang het toonbeeld van soberheid, beginnen bij een krappe arbeidsmarkt en oplopende inflatie hun eisen te stellen. Je ziet dat overal. Mijn vrouw vertelde onlangs een verhelderende anekdote. De Britse restaurantcriticus Giles Coren vertelde dat veel obers niet langer vrede nemen met een loon van 25.000 pond (29.000 euro) per jaar en zich dan maar tot vrachtwagenchauffeur omscholen. Of het klopt, weet ik niet, maar het illustreert perfect hoezeer de krappe arbeidsmarkt een opwaartse druk op de lonen zet en de inflatie mogelijk nog enkele jaren boven de doelstelling van de centrale banken kan blijven. Of er productiviteitswinsten komen, die een deel van de impact van de hogere lonen kunnen counteren, is onzeker.’

Je hebt dus bedrijven nodig met ‘pricing power’, de macht om de hogere inputprijzen meteen door te rekenen.

Hole: ‘Absoluut. Een schoolvoorbeeld is ASML, de Nederlandse wereldmarktleider in complexe chipassemblageapparatuur. Toen we dat aandeel twaalf jaar geleden in portefeuille namen - waar het nog altijd zit - noteerde het tussen 15 en 20 euro. Intussen noteert ASML tegen bijna 700 euro.’

‘Twaalf jaar geleden had ASML twee grote rivalen, Nikon en Canon. Nu zijn die behalve in enkele goedkopere niches geen concurrenten meer. Het aandeel illustreert wat ik altijd het Spice Girls-effect noem.’

ASML en Spice Girls? Verklaar u nader.

Hole: ‘Toen ik in 1996 de Spice Girls op ‘Top of the Pops’ zag, dacht ik: ‘Best leuk, over naar het volgende.’ Intussen zijn ze zowat de best verkopende band uit de Britse popgeschiedenis.’

‘Het voorbeeld illustreert hoe we het heden overschatten en de toekomst onderschatten. Bedrijven kunnen op basis van de verwachte winst over de komende twee jaar duur ogen, maar goedkoop zijn als je probeert in te schatten hoe de winst over tien jaar zal evolueren.’

En dan komen we bij bedrijven die consistent hun marktaandeel en hun prijzen kunnen verhogen.

Hole: ‘Exact. In Europa is dat de sector van de luxe, met onder meer het Franse LVMH. Volgens mij zijn wat luxe betreft de zorgen over de nieuwe soberheid in China overdreven. Het gaat niet om de aankoop van met bladgoud belegde Bentleys, hè. Wel om de aankoop van pakweg een handtas voor het leven. Dat is volgens ons eerder de ambitie van de groeiende middenklasse in China dan van de miljardairs. Welnu: de nieuwe soberheid van de Chinese president Xi Jinping draait net om de bredere middenklasse en is volgens ons daarom positief.’

Zijn er nog voorbeelden van Europese bedrijven met sterke vooruitzichten voor de komende tien jaar?

Hole: ‘Zeker, al moet je meestal naar midcaps - aandelen met een beurswaarde tot 20 miljard euro - kijken. Een voorbeeld is Genus, een Britse wereldmarktleider in dierengenetica. Denk aan koeien die duurzaam goede melk afleveren, belangrijk in groeimarkten als India en Pakistan. Of varkens die minder vatbaar zijn voor ziektes, van belang voor China, dat heel vaak van varkenspest te lijden heeft. In de groeisector van de dierenvoeding speelt ook het Nederlandse DSM een belangrijke rol.’

De Europese steraandelen gaan volgens mij alleen beter doen dan de Amerikaanse als Washington echt onverwacht werk maakt van een grotere regulering van big tech.

‘Je kunt ook structurele groeiers hebben in klassieke sectoren. In de bouw zijn we een fan van Sika. De Zwitserse marktleider in bouwchemie speelt dubbel in op de vergroening van de economie. Hij heeft voor zijn productie een pak minder water nodig dan zowat alle andere spelers. En vooral: zijn beschermende coatings zijn essentieel om gebouwen te dichten en dus energie-efficiënter te maken.’

Wat de steraandelen betreft, moet Europa onverminderd het veld ruimen voor Wall Street.

Martyn Hole Directeur aandelen- investeringen bij Capital Group.

38 jaar ervaring in financiële markten, waarvan 17 bij Capital Group.

Werkte voordien bij JPMorgan Asset Management.

Behaalde een diploma in ‘natural and engineering science’ aan Cambridge University en is houder van een CFA-diploma.

Hole: ‘Ik vrees het. Dat Wall Street al 13 jaar Europa klopt, ligt vooral aan de samenstelling van de grote indexen. Wall Street is big tech en die boekt een sterkere winstgroei. Er is een bijna een-op-eenrelatie tussen de outperformance van Wall Street in winstgroei en in rendement.’

‘In Europa wegen sectoren als banken, energie en mijnbouw nog altijd zwaar door. Dat zijn vaak sectoren die op duurzaamheid gefocuste beleggers niet in hun portefeuille willen. Niet altijd terecht. Neem koper. In een gemiddelde auto met een verbrandingsmotor zit 15 kilo koper. In een gemiddelde elektrische auto is dat 80 kilo. Die enorme hoeveelheid koper moet geleverd worden. Maar hoe lager de beurskoersen van de mijnbouwers, hoe hoger de kapitaalkosten en hoe minder mijnbouwers staan te springen om nieuwe investeringen te doen.’