De favoriete fondsen van Frédéric Degembe (ING)

Frédéric Degembe is bij ING verantwoordelijk voor het beheer van de dakfondsen, die in andere (externe) fondsen beleggen. Hij selecteerde drie fondsen van verschillende fondsenhuizen.

Aandelenfonds: NN (L) European Sustainable Equity

Duurzaamheid staat steeds meer centraal bij bedrijven, consumenten en overheden. Europa loopt daarin op vele fronten voorop, waardoor Europese bedrijven goede kansen bieden voor de opbouw van een duurzame portefeuille. Bedrijven die zich bezighouden met duurzame transitie zijn zeer complementair in een portefeuille die belegt in waardeaandelen, en meer bepaald in aandelen met een hoog dividendrendement.

Het fonds zal ook voordeel halen uit de Europese SFDR-regels, die fondsen opdelen naargelang hun duurzaamheid. European Sustainable Equity behoort tot de beste leerlingen van de klas. De Europese regels leiden ertoe dat de meest duurzame strategieën zich zullen kunnen onderscheiden dankzij de transparante duurzaamheidsmeting.

Obligatiefonds: BlackRock BGF Euro Short Duration

Dit fonds komt in aanmerking wegens de zeer lage rentevoeten. Het risico op een daling lijkt vandaag minder waarschijnlijk dan een geleidelijke stijging tot minder extreem lage niveaus.

Die stijging kan er komen als het economisch herstel aanhoudt of als de inflatie langer hoog blijft dan verwacht. Daarom kan deze strategie, die gericht is op schuldinstrumenten met een korte looptijd, interessant zijn. Zeker in een gediversifieerde portefeuille, als diversificatie in het obligatiegedeelte.

Als de gezondheidscrisis aanhoudt en gevolgen heeft voor het economisch herstel, is dit fonds waarschijnlijk niet het meest geschikte. Vandaar het belang van diversificatie.

Gemengd fonds: AXA IM AXA WF Global Optimal Income

Een flexibel fonds kan een interessante oplossing zijn omdat het - in theorie althans - snel kan reageren op allerlei gebeurtenissen. Dit wereldwijde fonds kan vrij tussen 0 en 100 procent beleggen in verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. De samenstelling hangt af van de macro-economische ontwikkelingen en de marktdynamiek.

