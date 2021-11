De favoriete fondsen van Vincent Morel (Financière Arbevel)

Vincent Morel is verantwoordelijk voor de selectie van externe fondsen bij de Franse onafhankelijke vermogensbeheerder Financière Arbevel. De groep is gespecialiseerd in small- en midcaps.

Aandelenfonds: Seilern World Growth

Seilern World Growth belegt in grote kwaliteitsvolle internationale ondernemingen die leider zijn in hun markten, veel prijszettingsmacht hebben en een duurzame groei voorleggen. Bij de selectie van de bedrijven kijken de beheerders naar de strategische visie van het management, de sterkte van de balans, de vrije cashflow en de groeivooruitzichten op de lange termijn. Bij veel beleggers zien we nog te veel aandacht voor de vooruitzichten op de korte termijn.

De beheerders gaan ook op zoek naar mogelijke omslagpunten in de groeiverwach- tingen die de aandelenkoers onder druk kunnen zetten. Die strategie is een van de sterkste punten.

Obligatiefonds: Corum Butler Credit Opportunities

Corum Butler Credit Opportunities is een long-shortfonds - een fonds dat niet alleen winst probeert te halen uit koersstijgingen, maar ook speculeert op koersdalingen - dat belegt in Europese hoogrentende obligaties. Het fonds streeft een aantrekkelijk rendement na, maar ook kapitaalbehoud in een periode van marktturbulentie. Het team dat het fonds beheert, is sinds de lancering van de strategie in 2009 zeer stabiel gebleven en heeft tot nu volledig aan de verwachtingen voldaan, met geen enkel jaar met een negatief rendement.

De beheerders baseren hun keuzes op fundamentele analyse. De mogelijkheden om risico’s af te dekken in een volatiele rente- omgeving en de kwaliteit van het beheer maken het fonds tot een sterke keuze.

Gemengd fonds: Mainfirst Absolute Return Multi Asset

Het team dat dit fonds beheert, heeft ook de regie in handen van een succesvol internationaal aandelenfonds. De beheerders zijn sterk op het vlak van fundamentele aandelenselectie, met een multithema-aanpak (kunstmatige intelligentie, big data, robotica) die inzet op structurele groei.

