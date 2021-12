Dit waren de populairste fondsen van 2021

De actieve fondsenbelegger was in 2021 vooral op zoek naar fondsen die voordeel halen uit de energietransitie. Dat blijkt uit de lijst van fondsen en trackers die het meest over de toonbank gingen bij twee grote fondsensupermarkten in ons land.

Het aanbod van de grootste fondsensupermarkten in ons land bevat honderden fondsen van uiteenlopende beheerders. We vroegen hen welke fondsen in 2021 het meest over de toonbank zijn gegaan. Op basis van die lijstjes blijkt duidelijk dat beleggers munt proberen te slaan uit de fors toegenomen aandacht voor duurzaamheid en alles wat met de energietransitie te maken heeft.

1/ Aandelen boven

De actieve fondsenbelegger ging ook in 2021 op zoek naar aandelen. In de toplijstjes noteert maar één gemengd fonds, R-Co Valor van Rothschild & Co. En ook dat is eigenlijk een veredeld aandelenfonds. Het fonds, dat de beheerder de volledige vrijheid geeft om te beslissen over de aandelenblootstelling, belegde de voorbije vijf jaar systematisch meer dan 80 procent in aandelen.

De fondsenlijstjes maken ook duidelijk dat de fondsenbelegger vooral op zoek is naar thema’s, en niet zozeer naar breed gespreide aandelenfondsen. Voor die laatste doelstelling neemt hij meer zijn toevlucht tot trackers (zie punt 5).

2/ Consumptie

Robeco Global Consumer Trends, dat inspeelt op wijzigende consumptiebehoeften, ging ook dit jaar opnieuw vlot over de toonbank. Het fonds belegt wereldwijd in consumentengerelateerde bedrijven zoals toonaangevende digitale platforms, mediabedrijven, onlinereisbureaus, fabrikanten van luxegoederen en sterke consumentenmerken.

De interesse voor het fonds, dat meer dan 8 miljard euro onder beheer heeft, is ook te danken aan de goede resultaten vorig jaar. In 2020 haalde het een rendement van 36 procent, maar sinds begin dit jaar bleef het duidelijk achter op de markt.

3/ Energie

De hoge energieprijzen hebben bij beleggers de aandacht voor de duurzame-energiesector aangewakkerd. Dat resulteerde in een toegenomen interesse voor fondsen die zich op het thema richten. BlackRock Global Sustainable Energy belegt in bedrijven die inzetten op alternatieve energie en energietechnologie. Het fonds zette zijn goede prestatie van 2020 (rendement van 38 procent) ook in 2021 voort (26 procent sinds begin dit jaar). RobecoSAM Smart Energy belegt wereldwijd in bedrijven die oplossingen bieden voor duurzame en betaalbare energievoorzieningen.

Breder dan het energiethema gingen fondsenbeleggers ook op zoek naar ESG-fondsen. Dat zijn fondsen die uitsluitend beleggen in aandelen van bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, met respect voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.

4/ Water

Al vele jaren spelen themabeleggers in op de toenemende waterschaarste. Pictet Water is een van de grootste en oudste waterfondsen op de Belgische markt. In 2020 was er een tegenvallend rendement van 4 procent, maar tijdens de eerste elf maanden van 2021 scoorde het fonds stevig met een return van 34 procent.

5/ Brede indexen

Bij de trackers trekken beleggers duidelijk de kaart van brede aandelenmarkten. Trackers op de wereldwijde aandelenindex MSCI World gingen het meest over de toonbank. Ook Amerikaanse aandelen (S&P500 en Nasdaq) zaten in de toplijstjes. Voorts kiezen sommige beleggers voor trackers om het energie- en waterthema te bespelen.