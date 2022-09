Sinds 2 augustus peilen banken naar uw duurzame voorkeuren voor u in een fonds stapt. Om hun aanbod op uw behoeften af te stemmen maken ze gebruik van een EET-file, die voor alle fondsen de duurzame informatie zou moeten bevatten. ‘Zou’, want de file bevat in afwachting van duidelijkere regels opvallend veel lege velden.