Kies de juiste formule voor uw pensioenspaarpot

December is voor velen de maand waarin ze hun pensioensparen in orde brengen. In de zoektocht naar rendement ruilen sommigen daarbij hun veilige tak21-verzekering voor een tak23-fonds. Maar voor u die stap zet, neemt u best ook de bankfondsen mee in de vergelijking.

Wie fiscaal voordelig aan pensioensparen doet, heeft de keuze tussen producten van zijn bank of van zijn verzekeraar. Meer dan 1,7 miljoen Belgen kiezen voor een pensioenspaarfonds bij hun bank en bijna 1,5 miljoen Belgen sparen via een verzekering. Die pensioenspaarverzekeringen bestaan grotendeels uit veilige tak21-producten. Dat zijn een soort spaarrekeningen waarop de rente jaarlijks kan variëren, maar waarop u altijd een gegarandeerde rente krijgt van minstens 0 procent. Daardoor hebt u een kapitaalgarantie.

Door de ultralage marktrentes brengen die tak21-producten vandaag te weinig op om de inflatie te compenseren. Daarom zetten verzekeraars steeds meer hun tak23-fondsen in de etalage. Die fondsen bieden geen kapitaalgarantie, maar in ruil krijgt u op termijn een potentieel hoger rendement.

Steeds meer beleggers vinden de weg naar tak23-fondsen, blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Assuralia. In 2020 ging 9 procent van de stortingen in een pensioenspaarverzekering naar een tak23-fonds. In 2019 was dat 6 procent. Volgens verzekeraars is de trend in 2021 nog versneld. Bij AG Insurance gaat 20 procent van de stortingen in pensioenspaarverzekeringen naar tak23-fondsen. Bij Athora, dat over een groot aanbod aan tak23-fondsen beschikt, gaat 86 procent van de premies in nieuwe contracten naar tak23.

Switchen van tak21 naar tak23 voor pensioensparen kan niet zomaar bij elke verzekeraar.

Let wel, switchen van een tak21-contract naar een tak23-fonds ligt niet altijd voor de hand. Zo mag u maar één pensioenspaarcontract per verzekeraar hebben. Bij sommige verzekeraars kunt u binnen hetzelfde pensioenspaarcontract zowel in tak21 als in tak23 storten, maar bij andere verzekeraars is er een strikte opdeling. Wie dan van tak21 naar tak23 wil overstappen, moet zijn opgebouwde reserves in tak21 volledig overzetten naar tak23 als hij bij dezelfde verzekeraar wil blijven.

Al zijn er alternatieven. Zo kan de spaarder zijn reserves in tak21 laten staan en een tak23-contract bij een andere verzekeraar openen. Of hij kan een pensioenspaarcontract bij een bank openen en daar kiezen voor een fonds. Op die manier blijven de opgebouwde reserves defensief belegd, en komen nieuwe stortingen in een fonds terecht. Uiteraard is de beleggingshorizon belangrijk. Wie zijn pensioenleeftijd nadert, overweegt de overstap naar fondsen beter niet meer, en zeker niet naar de meest risicovolle fondsen.

Weet ook dat u in hetzelfde jaar maar in één pensioenspaarcontract kunt storten. U kunt per fiscaal jaar slechts de premies van één contract fiscaal in mindering brengen. Hebt u een tak21-contract bij een verzekeraar, en een fonds bij de bank, dan moet u elk jaar de keuze maken in welk product u stort.

Wie de overstap naar een fonds overweegt of wil starten met pensioensparen, moet de keuze maken tussen zijn bank en zijn verzekeraar. Die keuze ligt niet voor de hand, omdat de verschillen groot zijn. De belangrijkste verschillen tussen bancaire pensioenspaarfondsen en tak23-fondsen op een rij.

1 Aanbod

Bij de meeste banken in België kunt u aan pensioensparen doen. Vijf banken (KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius, Crelan en Fintro) bieden drie verschillende fondsen aan, opgedeeld volgens risicoprofiel. De fondsen beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties. Afhankelijk van het risicoprofiel beleggen de fondsen tussen 30 en 80 procent in aandelen.

Bij de verzekeraars hebt u doorgaans de keuze uit meerdere tak23-fondsen binnen hetzelfde contract.

Bij de verzekeraars hebt u doorgaans de keuze uit meerdere tak23-fondsen binnen hetzelfde contract. De fondsen beleggen zelf meestal in fondsen van externe fondsbeheerders. Bij Athora kan de belegger kiezen uit 43 externe fondsen. Het gaat om fondsen van 25 gerenommeerde fondsenhuizen zoals Flossbach von Storch, Nordea, Carmignac en Fidelity. Eenzelfde verhaal bij Allianz, dat 24 tak23-fondsen aanbiedt. Ook hier fondsen beheerd door externe fondsenhuizen zoals JPMorgan, DPAM, Nordea en DNCA. Verder biedt de verzekeraar drie lifecyclefondsen aan. Daarin gebeurt elk kwartaal een automatische herbalancering in functie van het gekozen risicoprofiel en de resterende looptijd. Naarmate de pensioenspaarder ouder wordt, wordt steeds defensiever belegd.

Vivium biedt binnen pensioensparen vijf tak23-fondsen aan. Vier ervan beleggen onderliggend in een gemengd fonds beheerd door DPAM, één fonds wordt beheerd door de specialist in duurzame beleggingen Funds for Good. Bij AG Insurance heeft de belegger de keuze uit vijf fondsen voor verschillende risicoprofielen. Sommige van die fondsen beleggen onderliggend in andere fondsen.

Bij AXA Verzekeringen en DVV bestaat het tak23-aanbod uit één fonds. Bij AXA is dat AXA Plan Multifund, een flexibel fonds dat gemiddeld 50 procent in aandelen belegt. Dat gebeurt door onderliggend te beleggen in verschillende AXA-fondsen.

2 Flexibiliteit

Niet alleen het aanbod is ruimer bij de tak23-fondsen, ook de flexibiliteit is doorgaans groter. Wie bij zijn bank een pensioenspaarcontract afsluit, moet kiezen uit één fonds dat de bank aanbiedt. Bij een verzekeraar kunt u meestal voor meerdere fondsen binnen hetzelfde pensioenspaarcontract kiezen. En u kunt doorgaans vrij bewegen tussen de fondsen. Bij Athora kunnen tijdens de loop van het contract fondsen toegevoegd worden, fondsen verwijderd worden of reserves overgeschreven worden van het ene fonds naar het andere.

Bij AXA Verzekeringen is er één tak23-fonds, maar zit de flexibiliteit in de switch die u kunt maken van tak21 naar tak23, of omgekeerd. Wie een contract Pension Plan Fisc onderschrijft, kan ofwel voor 100 procent tak21, voor 100 procent tak 23 of voor een combinatie tussen tak21 en tak23 kiezen. Die combinatie kan ook altijd aangepast worden. Ook bij Vivium worden de tak23-fondsen aangeboden in een combiproduct met tak21, waarbij de klant de vrijheid heeft over de samenstelling van de portefeuille.

Let op, ook bij de bank hebt u de mogelijkheid om uw portefeuille defensiever of dynamischer te maken. Wie altijd in een dynamisch fonds heeft gestort, kan bijvoorbeeld vanaf 55-jarige leeftijd voor de defensieve variant bij dezelfde bank kiezen. De opgebouwde reserves moeten dan wel overgezet worden naar de defensieve variant. Bij dezelfde bank is de overdracht van reserves van het ene naar het andere fonds gratis. Wie een nieuw contract bij een andere bank opent, kan zijn reserves in het oude contract laten staan of zijn reserves naar dat nieuwe contract overdragen. Bij zo’n overdracht worden meestal transferkosten aangerekend door de bank die u verlaat. Maar met wat geluk neemt de ‘nieuwe’ bank die voor haar rekening. U betaalt geen instapkosten bij de nieuwe bank voor overgedragen reserves.

3 Kosten

Een belangrijk verschil tussen de bankfondsen en de tak23-fondsen zit in de kosten. De eenmalige instapkosten, die aangerekend worden bij elke storting, liggen bij de banken tussen 0 en 3 procent (zie tabel). Doorgaans gaat het om vaste kosten waarover niet onderhandeld kan worden. Bij verzekeraars is dat anders. Daar kan de pensioenspaarder bij zijn makelaar lagere instapkosten onderhandelen. Omdat de maximale instapkosten beduidend hoger liggen dan bij de bankfondsen is onderhandelen cruciaal. Bij Vivium liggen de maximale instapkosten op 7 procent, maar komen ze gemiddeld op 3 procent uit, luidt het bij de verzekeraar.

Een tweede type kosten zijn de jaarlijks terugkerende kosten voor het beheer, de distributie en de administratie van het fonds. Die kosten merkt u zelf niet omdat ze dagelijks proportioneel afgehouden worden van de inventariswaarde van het fonds. Bij de bankfondsen liggen de jaarlijkse kosten tussen 1 en 1,7 procent.

Bij tak23-fondsen liggen die gevoelig hoger. Het is ook niet altijd evident om de exacte kosten te weten te komen. Soms zijn wel de beheerskosten van de verzekeraar weergegeven, maar niet de kosten die de onderliggende externe fondsen aanrekenen. De belegger betaalt de som van beide. In vele gevallen komen die totale kosten boven 2 procent uit, zoals ook blijkt uit de tabel. In extreme gevallen gaat het zelfs over meer dan 3 procent. Dat betekent dat de beheerder jaarlijks minstens 3 procent rendement moet halen om de kosten te compenseren. De vraag is dan of de meerwaarde die de externe fondsen bieden niet volledig afgeroomd wordt door hogere kosten. Uitkijken is de boodschap.