Door de energiecrisis en de torenhoge inflatie lijkt het debat over de verbreding van het aanvullend pensioen van de regeringsagenda verdwenen. ‘Maar we mogen het niet lossen. De tweede pensioenpijler is meer dan ooit nodig als we willen dat mensen later een rusthuis kunnen betalen’, zegt Brigitte Bocqué, de nieuwe voorzitster van Pensioplus, de vereniging van pensioenfondsen.