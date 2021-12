Wanneer blinkt goud opnieuw in uw portefeuille?

Hoewel de inflatie fors aantrekt, scheert de goudprijs geen hoge toppen. Beleggers omarmen een andere ‘vluchthaven’: de bitcoin. Maar net de cryptomunt kan de vraag naar goud fors doen toenemen, merken beleggingsspecialisten op.

In tegenstelling tot bij obligaties en aandelen incasseert een goudbelegger geen tussentijdse inkomsten via een coupon of dividend. ‘Goud en andere grondstoffen genereren geen cashflow. Hun prijs hangt puur af van vraag en aanbod, en niets is zo vergankelijk als vraag of aanbod. Daarom laten we goud in onze beleggingsstrategie links liggen’, zegt Erwin Deseyn, hoofdstrateeg bij CapitalAtWork.

Toch zijn er manieren om ook met goudbeleggingen een inkomen te genereren. ‘Wie via aandelen van goudmijnbedrijven in goud belegt, incasseert wel cashflows dankzij de dividenden die ze uitkeren’, merkt David Finger, fondsbeheerder bij Allianz Global Investors, op.

Hij verwacht dat de inflatie de komende maanden de prijs van goud de hoogte gaat injagen. ‘De langetermijnrente in de Verenigde Staten stijgt weliswaar, maar de inflatie stijgt harder. Daardoor blijft de reële rente heel laag en verliest goud zijn aantrekkingskracht niet ten opzichte van beleggingen die inkomsten uitkeren.’

Door vele overnames fusies en is de financiële gezondheid van de goudmijnbedrijven fors verbeterd. DAVID FINGER FONDSBEHEERDER ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Finger geeft toe dat de volatiliteit van goudmijnaandelen veel groter is dan die van goud, omdat je onderliggend in bedrijven investeert die, zoals elk bedrijf, blootstaan aan economische en financiële risico’s. ‘Maar de afgelopen jaren vonden heel wat fusies en overnames plaats in de goudmijnsector. Daardoor is de financiële gezondheid van de goudmijnbedrijven fors verbeterd.’

Dat goudmijnbedrijven geen al te beste reputatie hebben voor duurzaamheid, (schending mensenrechten, vervuiling...) beaamt hij. ‘Maar als aandeelhouder laten we onze stem horen. We manen de bedrijven aan om veel duurzamer te worden. Die invloed kan je niet laten gelden als je rechtstreeks in goud belegt’, zegt Finger.

Glans

Paul Jackson, hoofdstrateeg bij Invesco, zet in op goud en niet op goudmijnbedrijven. Hij wijst op de bedrijfsspecifieke risico’s en stelt vast dat verschillende goudmijnbedrijven ook in andere edele metalen beleggen. ‘Van alle edele metalen is goud het meest geschikt om zich in te dekken tegen stijgende prijzen. Andere zoals zilver, platina of rodium worden veel gebruikt in de industrie. Hun prijzen zijn meer gelinkt aan de conjuncturele evolutie. Als de inflatie blijft aantrekken, gaat dat wegen op de conjunctuur, en dus ook op de prijzen van die andere edele metalen’, zegt Jackson.

'Beleg in trackers die onderliggend ook beleggen in fysiek goud, niet in trackers die de goudprijs volgen met afgeleide producten.' Paul Jackson Hoofdstrateeg Invesco

Hij adviseert beleggers in goud te investeren via goudtrackers, beursgenoteerde beleggingsfondsen die de prijs van goud volgen. ‘Beleg wel in trackers die onderliggend ook beleggen in fysiek goud, niet in trackers die de goudprijs volgen met afgeleide producten. Bij die laatste kan het gebeuren dat een stijgende goudprijs toch niet leidt tot een hogere koers van de tracker.’

Aanbod

Grondstoffenexperts wijzen nog naar een andere ondersteunende factor voor goud. ‘De beperkte hoeveelheid goud die beschikbaar is, heeft tot gevolg dat het edel metaal niets van zijn glans verliest’, zegt Hartwig Kos, hoofdstrateeg Multi Asset & Solutions bij de Duitse vermogensbeheerder DWS.

‘Volgens de World Gold Council, dé autoriteit in de goudsector, beslaat de totale hoeveelheid gedolven goud wereldwijd minder dan 200.000 ton. Dat aanbod zal niet veel meer verhogen, want de goudhoeveelheid die nog niet ontgonnen is, bedraagt maar circa 54.000 ton’, zegt Kos.

Ook hij verkiest goudtrackers die onderliggend een indekking hebben in fysiek goud. ‘Ook goudstaven en gouden munten zijn een mogelijkheid, maar die moeten ergens opgeborgen worden, en dat leidt tot extra kosten.’

Bitcoins

Kos vermoedt dat de belangstelling voor goud de jongste jaren wat naar de achtergrond verschoven is door de opkomst van cryptomunten zoals de bitcoin. ‘Veel beleggers, voornamelijk jongere, verkiezen de bitcoin als diversificatie boven goud. Maar nu de inflatie na bijna een halve eeuw weer serieus de kop opsteekt en de geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China gaan toenemen - denk maar aan de discussies over Taiwan - gaat goud opnieuw in de belangstelling komen. Een stijgende vraag in een markt met een beperkt aanbod leidt dan automatisch tot prijsstijgingen’, redeneert Kos.

Bernard Busschaert, goudspecialist en onafhankelijk beursmakelaar, verwacht zelfs dat de digitale munt de goudprijs net een extra injectie zal geven. Hij verwijst naar de plannen van de Chinese overheid om een eigen digitale munt te lanceren, allicht in februari volgend jaar.

‘De Chinese overheid wil die munt onderliggend indekken met goud. De Amerikaanse dollar zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van zijn marktaandeel verliezen als wereldmunt, want de dollar heeft geen waardevaste indekking. De nieuwe Chinese digitale munt zal de vraag naar goud in ieder geval fors aanwakkeren. Ik denk dan ook dat goud voor een enorme sprong voorwaarts staat.’