'Het ergste wat je kan doen, is niet van je beleggersfouten leren'

Het Duitse fondsenhuis Mainfirst herschikt zijn team voor groeimarktobligaties. Bezieler Cornel Bruhin (59 jaar) komt opnieuw aan boord.

Op welke leeftijd deed u uw eerste belegging?

Ik was 17 jaar en belegde het geld dat ik verdiende als jobstudent in de Noorse oliespeler Norsk Hydro. Het was 1978 en de inflatie was torenhoog.

Hebt u een favoriete fondsbeheerder?

Neen, ik volg geen andere beheerders. Ik ben een tegendraadse belegger en ik wil als eerste in een beleggingsverhaal stappen.

Wat was uw beste belegging ooit?

Ik belegde in een grote Amerikaanse producent van aardgas. Ik kocht het aandeel voor 2,25 dollar in 2019 en vandaag noteert het aan 19 dollar. En er is nog veel potentieel omdat de gasprijzen in de VS lager zijn dan die in de rest van de wereld.

Wat was uw slechtste belegging ooit?

Een Australische goudgroep in 1986. Het aandeel steeg eerst, maar stortte helemaal in in 1987 en herstelde niet meer. Ik kocht het op advies van een vriend. Sindsdien vertrouw ik alleen nog mijn eigen onderzoek.

Gelooft u dat u de markt kunt timen?

Enkele jaren geleden geloofde ik alleen in fundamentele analyse. Maar ik heb geleerd dat fundamentele analyse gecombineerd met technische analyse tot betere resultaten leidt.

Wat is uw levensmotto?

Ik heb op jonge leeftijd een ernstig verkeersongeval gehad, later kreeg ik kanker. Ik leerde hoe snel alles kan veranderen. Ik probeer te genieten van elk klein ding in het leven.

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?