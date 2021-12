Voorzichtige pensioenspaarder ruilt veiligheid in voor rendement

Wie via een verzekering aan pensioensparen doet, kiest steeds minder voor de veilige tak21-verzekering. In 2020 verliep 9 procent van de stortingen in een verzekering al via een tak23-fonds. In 2019 was dat nog 6 procent, leren cijfers van de sectorfederatie Assuralia.

Wie fiscaal voordelig aan pensioensparen doet, heeft de keuze tussen producten van zijn bank of van zijn verzekeraar. Meer dan 1,7 miljoen Belgen kiezen voor een pensioenspaarfonds bij hun bank en bijna 1,5 miljoen Belgen sparen via een verzekering.

Die pensioenspaarverzekeringen bestaan vandaag nog grotendeels uit veilige tak21-producten. Die bieden een gegarandeerde rente, zodat sprake is van kapitaalgarantie. Maar door de ultralage rentes brengen die tak21-producten te weinig op om de inflatie te compenseren. Daarom zetten verzekeraars steeds meer hun tak23-fondsen in de etalage. Die hebben geen kapitaalgarantie. Maar omdat ze meer in aandelen beleggen, bieden ze op termijn een potentieel hoger rendement.

793 EURO Gemiddeld stortten de pensioenspaarders 793 euro in een verzekering in 2020.

Meer en meer pensioenspaarders kiezen voor de tak23-formule. Eind 2020 bedroegen de totale reserves in pensioenspaarverzekeringen 16,5 miljard euro, waarvan 6 procent in tak23. In 2019 was dat nog 5 procent.

De trend lijkt dit jaar nog te versnellen, leert een rondvraag bij verzekeraars. Bij AG Insurance gaat 20 procent van de stortingen in pensioenspaarverzekeringen naar tak23-fondsen. Bij Athora, dat over een groot aanbod aan tak23-fondsen beschikt, gaat 86 procent van de premies in nieuwe contracten naar tak23. Ook AXA Verzekeringen, Allianz en Vivium melden een verhoogde interesse voor de fondsen.

Jongeren

De interesse in tak23 loopt ook samen met een verjonging van de pensioenspaarders die voor verzekeringen kiezen. De meerderheid van de spaarders, 60 procent, is ouder dan 45 jaar, maar 20 procent van de spaarders is jonger dan 35, zegt de sectorfederatie Assuralia.

Gemiddeld stortten de pensioenspaarders 793 euro in een verzekering in 2020, wat onder de drempel van 990 euro ligt. Onder die drempel krijgen spaarders een belastingvermindering van 30 procent. Wie tussen 990 en 1.270 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 25 procent op het volledige bedrag. Amper 4 procent van de spaarders kiest voor een bedrag dat hoger ligt dan 990 euro, blijkt uit de cijfers van Assuralia.

