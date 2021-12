‘Bereid u voor op een voedingsrevolutie’

‘De voedingsindustrie zit op hetzelfde punt als de energiesector enkele jaren geleden. Beleggers kunnen daar vandaag al op inspelen’, zegt Yashica Reddy van de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Dat fondsenhuizen duurzame voeding beschouwen als een beleggingsthema is niet nieuw. Op de Belgische markt zijn al zeven fondsen geregistreerd die zich richten op het langetermijnthema. Schroders voegt zich bij de groep met de lancering van een Sustainable Food & Water Fund.

‘De voedingsindustrie wordt geconfronteerd met enkele fundamentele trends. De eerste is dat de bevolking fors blijft groeien’, zegt Yashica Reddy. ‘De verwachting is dat de wereldbevolking tegen 2050 groeit van 7 naar 10 miljard mensen. Dat betekent dat 3 miljard extra monden gevoed moeten worden. Tel daar de voedseltekorten bij in sommige regio’s en we moeten tegen 2050 70 procent meer voeding en water produceren dan vandaag om alle honger uit de wereld te bannen.’

Schaarse grondstoffen

Die hogere productie moet gebeuren tegen een achtergrond van schaarsere grondstoffen, en het landbouwareaal zit aan zijn limieten. De tijd dat we nieuwe landbouwgrond creëerden door ontbossing is definitief voorbij. ‘En ook de klimaatdoelstellingen, waarbij de koolstofuitstoot gevoelig naar beneden moet, hebben een grote impact’, zegt Reddy. ‘Bij koolstofuitstoot denken we spontaan aan vervuilende fabrieken, maar de landbouw is wel degelijk een van de grootste uitstoters van koolstof.’

Daarnaast kampt de voedingsindustrie nog met tal van andere uitdagingen. Er is nood aan meer biodiversiteit. ‘De helft van de gewassen komt vandaag van vier soorten, en 70 procent komt van amper tien soorten. Biodiversiteit is nochtans noodzakelijk om de evenwichten in de natuur te behouden’, zegt Reddy.

Een andere beproeving is de enorme afvalberg die de voedingsindustrie creëert. ‘Jaarlijks bedraagt die 2 miljard ton, waarvan 62 procent afkomstig is van voeding en drank.’

Ook het waterverbruik moet naar beneden. ‘Landbouw neemt 65 procent van het waterverbruik voor zijn rekening, waarvan 45 procent eigenlijk verloren gaat. Dat moet dringend aangepakt worden’, zegt Reddy. De industrie moet ook meer aandacht besteden aan gezonde voeding. ‘Het verminderen van suiker en vet in ons eten speelt een grote rol voor onze gezondheid. Het aantal mensen met obesitas is sinds 1975 verdrievoudigd.’

Revolutie

Tel al die uitdagingen op, en het is duidelijk dat een revolutie in de voedingsindustrie nodig is om de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2050 te halen. Dat noopt tot forse investeringen. ‘Alles samen hebben we 30.000 miljard dollar nodig om de waardeketens in de sector tegen 2050 duurzaam te maken. Dat betekent dat onze investeringen in alle segmenten van de voedingsketen ruimschoots moeten verdubbelen om de klimaatdoelstellingen te halen’, zegt Reddy.

Die extra investeringen komen niet vanzelf. Net zoals bij de energietransitie zijn regels nodig om de beweging te versnellen. Hier en daar is er al regelgeving, maar die is nog niet altijd bij de consument doorgedrongen. ‘Wees gerust, er is meer op komst. We zitten in een fase vergelijkbaar met die van de energietransitie enkele jaren geleden. Toen was ook sprake van prille regelgeving, vandaag is die al veel prominenter aanwezig. De overheid zal steeds meer aandacht hebben voor een duurzamere landbouw. Het huidige systeem van prijsondersteuning moet voor een groot deel op de schop. Dat zal uiteraard een impact hebben op de prijzen’, zegt Reddy.

De prijzen van vele landbouwgrondstoffen staan op het laagste niveau in 30 jaar, en reflecteren vaak niet de werkelijke productiekosten. ‘Nieuwe regelgeving en een groeiend consumentenbewustzijn zullen de prijzen hoger duwen. We verwachten dat dat ook doorsijpelt in de aandelenkoersen van bedrijven die op die trends inspelen.’ Daarom heeft het thema volgens Schroders ook voor beleggers veel potentieel.

Genen van een koe

De vermogensbeheerder richt zich in zijn fonds op drie segmenten. ‘Ten eerste moet de efficiëntie in de landbouw omhoog. We moeten meer voeding creëren met minder grondstoffen. Technologie en productinnovaties spelen daar een leidende rol in. Denk aan bedrijven die technologie ontwikkelen waardoor alleen de genen van een koe volstaan om vlees te maken.’

‘Ook in de noodzakelijke reductie van koolstofuitstoot kan technologie helpen’, zegt Reddy. ‘We beleggen bijvoorbeeld in bedrijven die additieven voor veevoeder maken waardoor die de methaanuitstoot van het vee met 40 procent doen afnemen. Of in bedrijven die groene ammoniak produceren. Ammoniak speelt een belangrijke rol in de productie van voeding, maar veroorzaakt wel 1 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Met groene ammoniak daalt het gebruik van fossiele brandstoffen.’

Een tweede segment waar de fondsbeheerder zich op richt, is op bedrijven die inzetten op een grondige wijziging van onze eetpatronen. ‘Vleesvervangers staan vandaag in voor 1 procent van de vleesmarkt. De komende tien jaar moeten we daar minstens een vertienvoudiging zien. Als we minder afhankelijk worden van vlees, heeft dat ook een grote impact op het milieu, want runderen springen erbovenuit als het aankomt op waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen en landgebruik’, zegt Reddy.

Volgens Schroders heeft de coronacrisis de focus op gezonde voeding nog vergroot. ‘Er wordt soms smalend gedaan over de mentaliteit van de millennials, maar voor gezonde voeding zijn ze toch een duidelijke voorloper. Zij maken ons bewust van de nood aan een gezondere levensstijl.’

Een derde aspect heeft te maken met de structurele vermindering van onze afvalberg. ‘We moeten af van plastic verpakkingen.’

Door te beleggen in die drie segmenten zit het fonds vooral in nichesectoren, die een belang van amper 3 procent hebben in de wereldwijde aandelenindex MSCI World. Zo kan dit fonds, dat volgens de regels van Europa thuishoort in de meest duurzame categorie, een diversificatierol spelen.