Bescherm uw portefeuille voor een onzeker 2022...

Inflatie en de omikronvariant nopen Belgische fondsenhuizen tot meer voorzichtigheid. Aandelen blijven nog wel de favoriete activaklasse, maar de ideale portefeuille voor 2022 vertoont meer defensieve accenten.

In de zesmaandelijkse rondvraag bij Belgische fondsenhuizen peilen we naar hun verwachtingen voor de financiële markten. Toen we hen in juni polsten, verwezen de beursexperts naar de opflakkerende inflatie, maar dat weerhield hen niet om de modus op risk-on te houden. Voor een neutraal risicoprofiel (50 procent aandelen) kenden ze een extra gewicht van 6 procentpunten toe aan aandelen. Cash bleef op 4 procent steken.

Vandaag bouwen de fondsenhuizen iets meer voorzichtigheid in. Het overgewicht aandelen bedraagt nog 4 procentpunten en het percentage cash stijgt naar 7 procent. Veel heeft te maken met de covidcrisis, die minder onder controle lijkt dan zes maanden geleden.

‘Door de uitbraak van de omikronvariant stellen we ons voorzichtiger op. Waakzaamheid lijkt geboden, want de uitbraak is een grote onbekende die de onzekerheid nog doet toenemen’, zegt Tom Mermuys van KBC Asset Management.

Naast de gezondheidscrisis baart ook de oplopende inflatie de experten zorgen. De fondsenhuizen noemen het zelfs hét beleggingsthema van 2022. ‘Inflatie zal nog even in de kijker blijven’, zegt Michaël De Man van Econopolis. De meeste strategen voorspellen een piek van de inflatie in het eerste kwartaal, om daarna langzaam te dalen. ‘Maar het risico bestaat ook dat de hogere inflatie minder tijdelijk is dan verwacht’, zegt Wim D’Haese van Deutsche Bank.

Te sterk reageren

Steven Steyaert van NNIP acht het niet uitgesloten dat centrale banken volgend jaar te sterk reageren op de inflatie. ‘Een forsere verstrakking dan verwacht van het monetaire beleid zou ertoe kunnen leiden dat we eind 2022 in een groeivertraging belanden, met een vlakkere rentecurve tot gevolg’, zegt hij.

In het licht van al die onzekerheden zijn de experts het erover eens dat 2022 een heel volatiel beursjaar kan worden. ‘De vele onzekerheden zullen zich vertalen in flink wat koersschommelingen’, zegt Steyaert. Zijn basisscenario voor volgend jaar is dat zowel de obligatierentes als de aandelenmarkten uiteindelijk hoger zullen eindigen. ‘Maar in vergelijking met andere jaren is de waarschijnlijkheid die we aan ons basisscenario koppelen een stuk kleiner. Anders gezegd, de kans op een heel ander scenario is groter dan normaal.’

Tegen die achtergrond is het logisch dat de strategen iets meer veiligheid inbouwen in hun portefeuilles. ‘We hebben ons voorbereid op onzekerheid’, zegt ook Ken Van Weyenberg van Candriam.

We zetten enkele defensieve accenten van de beursstrategen op een rij.

1/ Selectief in aandelen

Als inflatie een belangrijk thema blijft in 2022, kunnen beleggers zich daar het best tegen beschermen met aandelen. ‘Aandelen blijven op middellange termijn de aangewezen activaklasse’, zegt Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management. ‘Ze zullen er het meest in slagen de hogere inflatie door te rekenen, waardoor de winstgevendheid niet echt onder druk komt te staan. Dat zal positieve gevolgen hebben voor de aandelenkoersen.’

Door de omikron-variant stellen we ons voorzichtiger op. TOM MERMUYS KBC ASSET MANAGEMENT

Toch is selectiviteit cruciaal. De nadruk moet liggen op kwaliteit, menen de strategen. ‘Je moet kiezen voor aandelen van bedrijven met een zeer sterke concurrentiepositie omdat die vlotter de inflatie kunnen doorrekenen’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys. Ook Van Weyenberg benadrukt het belang van selectiviteit. ‘Aandelen van kwaliteitsbedrijven die een goed zicht bieden op toekomstige winstcijfers en die prijszettingskracht hebben, zijn the place to be.’

2/ Voorzichtig met groeimarkten

Ook regionaal gaan beursexperts voor minder risico. Zes maanden geleden waren de groeimarkten nog een favoriete regio voor aandelen, vandaag is dat niet langer het geval. Van Rossem kiest voor Europa en verwijst naar de rentegevoeligheid van de groeimarkten.

Kwaliteitsbedrijven die prijszettingsmacht hebben zijn the place to be. KEN VAN WEYENBERG CANDRIAM

‘Europa is relatief aantrekkelijk qua waardering en de kans op renteverhogingen is kleiner dan in andere regio’s. Daarom valt de keuze niet op de groeimarkten. Die zijn qua waardering wel aantrekkelijk en zijn dit jaar duidelijk achtergebleven. Maar ze zijn gemiddeld gesproken ook een pak gevoeliger voor renteverhogingen. Ook de vaccinatiegraad is in de regio een pak lager, wat kan wegen op de groei’, zegt Van Rossem.

Ook Luc Aben van Van Lanschot Kempen en Erik Joly van ABN AMRO Private Banking zijn voorzichtiger voor de groeimarkten. ‘We zijn wat bezorgd over het economisch momentum in China. Dan hebben we het niet alleen over de vastgoedsector, maar ook over de strakkere ideologische houding sinds deze zomer’, zegt Aben.

Steyaert verwijst nog naar een andere factor om voorzichtig te zijn met groeimarkten. ‘De inflatieopstoot en mogelijke kapitaalvlucht zetten vele van de opkomende landen ertoe aan hun monetair beleid al te verstrakken. Daardoor verwachten we dat het groeiverschil tussen de opkomende landen en de geïndustrialiseerde economieën in 2022 op het laagste peil van de afgelopen 20 jaar zal liggen. De Chinese groei zal richtinggevend zijn. We zien een uitbodeming, maar de kracht van de Chinese groeiversnelling is heel onzeker, onder meer door de druk in de vastgoedsector.’

Het verschil in groei tussen groeimarkten en het Westen zal in 2022 op het laagste peil in 20 jaar liggen. STEVEN STEYAERT NNIP

3/ Uitkijken met groeiaandelen

Technologie behoort nog wel tot de favoriete sectoren, maar daalt een plaats in de ranking in vergelijking met zes maanden geleden. ‘Groei-aandelen, zoals die van de technologiebedrijven, zullen meer lijden onder de geleidelijke stijging van de rentevoeten’, zegt Pol Pierret van AXA Investment Managers.

De experts raden aan voorzichtig te zijn met die sectoren van de aandelenmarkt waar we dit jaar een hype hebben gezien. ‘2022 wordt mogelijk een jaar waar winstgevende bedrijven met een stevige balans opnieuw het mooie weer gaan maken in plaats van de overgehypete, overgewaardeerde en vaak verlieslatende ‘meme-aandelen’, zegt Steyaert.

Als favoriet voor 2022 schuiven de analisten de bankensector naar voren. ‘Financiële aandelen zullen als eerste profiteren van de geleidelijke stijging van de langetermijnrente. Bovendien zijn de waarderingen redelijk’, zegt Pierret. Volgens Aben zullen vooral Europese banken profiteren van een licht steilere rentecurve.

Ten slotte is er ook nog de (defensieve) farmasector. Joly ziet daar vooral kansen door innovatie. ‘In het verleden bleef de zorgsector vaak achter op andere sectoren als het ging om de integratie van technologische hulpmiddelen. In de komende maanden en jaren zien we beleggingskansen in bedrijven die de technologische transformatie van de gezondheidszorg mogelijk maken. Denk aan IT-dienstverleners, dataleveranciers en producenten van medische apparatuur.’

CO2-emissie- rechten zijn een nieuwe activaklasse. We verwachten dat de prijzen ervan blijven stijgen. STEVEN STEYAERT NNIP

4/ Bescherm uw obligatieportefeuille

Ook in de obligatieportefeuille doen de beursexperts bijsturingen. ‘Obligatiebeleggers moeten vooral de rentegevoeligheid (duratie) van hun portefeuille onder controle houden, zodat het mogelijke verlies niet te hoog oploopt bij stijgende rentes’, zegt D’Haese. Obligaties met een lage duratie zien hun koersen minder dalen bij stijgende rentes. Ook Aben pleit voor kortere looptijden. ‘We kiezen voor een gemiddelde duratie van vier à vijf jaar’, zegt hij.

Meer en meer experts kiezen ook voor inflatiegelinkte obligaties. Erwin Deseyn van CapitalatWork en Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management zijn uitgesproken voorstanders. ‘We beleggen voor een belangrijk gedeelte in linkers, omdat ze een bescherming vormen als de inflatie - tegen onze verwachtingen in - zou beginnen te ontsporen’, zegt Van Rossem.

5/ Alternatieven als diversificatie

Niet elke beursexpert is er voorstander van, maar de meerderheid schuift toch alternatieve beleggingen naar voren als een manier om de portefeuille te diversifiëren. ‘Als de inflatie de kop opsteekt, kan het helpen te investeren in reële activa zoals onroerende goederen’, zegt Pierret. ‘Beleggers die zich willen beschermen tegen onverhoopt hoge inflatie kunnen kijken naar reële activa zoals onroerende goederen, land en infrastructuur’, zegt ook Aben.

Ook grondstoffen lijken voor de hand te liggen in een klimaat van stijgende prijzen. ‘Grondstoffen verdienen een beperkte plaats in de portefeuille’, zegt Steyaert. ‘Momenteel hebben we een mix van goud en CO₂-emissierechten in sommige portefeuilles. Goud doet dienst als diversificator en biedt bescherming tegen een stagflatiescenario. Het edelmetaal kan ook een toevluchtsoord zijn als het beleggersoptimisme wat terugvalt.’

‘CO₂-emissierechten zijn een nieuwe subactivaklasse’, legt Steyaert uit. ‘Ze vormen een cruciale factor in het klimaatbeleid van de Europese Unie en worden gebruikt om de transitie van fossiele naar alternatieve energiebronnen te stimuleren. We verwachten dat er de komende jaren een onevenwicht blijft bestaan tussen vraag en aanbod van deze emissierechten. Daardoor zou de prijs verder de hoogte in gaan.’

Toch klinken ook waarschuwingen over investeren in grondstoffen. ‘Olie en gas kunnen nog steun krijgen mocht het een koude winter worden, maar de balans tussen vraag en aanbod lijkt zich te herstellen. Industriële metalen missen een sterke Chinese vastgoedsector en edele metalen krijgen het vaak moeilijk bij een klimmende Amerikaanse rente’, argumenteert Mermuys zijn keuze om niet in grondstoffen te beleggen.