Braziliaanse aandelen: bodemvissen voor gevorderden

Beleggers rekenen erop dat Luiz Inacio 'Lula' da Silva in oktober 2022 opnieuw president van Brazilië wordt.

Ondanks de beurscorrectie van de voorbije twee jaar en de aantrekkelijk ogende waarderingen staat de Braziliaanse aandelenmarkt de komende twaalf maanden voor grote uitdagingen. Voor bodemvissers blijft het water zeer troebel.

Braziliaanse aandelen blijven teleurstellen. Sinds begin dit jaar kijken de fondsen die in het belangrijke groeiland beleggen al tegen een verlies van meer dan 20 procent aan. In 2020 waren er ook al verliezen tussen 25 en 33 procent.

Voor fondsen die in Latijns-Amerikaanse aandelen beleggen, maken de Braziliaanse aandelen het leeuwendeel van de activa onder beheer uit. En dus kenden die fondsen, ondanks een grotere diversificatie in onder meer Chili en Mexico, ook een forse daling.

‘De economische groei in Brazilië is de voorbije maanden teleurstellend geweest, en zal dat de komende maanden ook blijven.’ LIONEL BERNARD FONDSBEHEERDER AMUNDI

Zelfs over een periode van drie en vijf jaar boekten de meeste van die fondsen verlies. Het fonds van Schroders is over een periode van vijf jaar het beste van de klas met een negatief rendement van -0,2 procent.

Vaccinatie

Er zijn veel redenen voor de neergang sinds het begin van de pandemie, maar de vertraging die de regering-Bolsonaro heeft opgelopen bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is zeker een belangrijke factor. Met 22 miljoen officieel geregistreerde covidgevallen telt Brazilië relatief nog altijd het op een na hoogste aantal covidsterfgevallen. De officiële statistieken spreken van 615.000 coronadoden. In het zog daarvan krijgt ook de economische activiteit al verscheidene kwartalen zware klappen.

Lionel Bernard, de beheerder van het Amundi Latin America Equity Fund, zegt dat de Braziliaanse economische groei ‘teleurstellend was, en de komende maanden blijft teleurstellen.’ Volgens hem kan het vooruitzicht van de terugkeer van voormalig president Lula in zijn ambt - de verwachting is dat dat gebeurt in oktober 2022 - ‘aanvaardbaar lijken voor het Braziliaanse bedrijfsleven, aangezien hij een meer centrumgericht economisch beleid zou kunnen voeren dan verwacht’.

Toch merkt Bernard op dat de regio als geheel naar links opschuift, met relatief bescheiden economische vooruitzichten op middellange termijn. ‘Dat komt ook tot uiting in de prestaties van de Latijns-Amerikaanse aandelenmarkten en de huidige risicopremies.’

Juliette Alves, de beheerder van het Comgest Growth Latin America Fund, wijst op de weinig hoopgevende economische situatie in Brazilië. ‘De vooruitzichten zijn slecht en veel economen verwachten een recessie in 2022, gevolgd door een zwak herstel in de volgende twee jaar.’

Nieuwe hoogtepunten

Tegelijk bereikt de inflatie met 10 procent nieuwe hoogtepunten, ruim boven de streefcijfers van de centrale bank. Daarom werd de basisrente al met 5,75 procentpunten verhoogd sinds begin dit jaar tot 7,75 procent. ‘De basisrente zou tegen eind volgend jaar 11 procent moeten bereiken, met een inflatie die dan eindelijk begint te dalen’, zegt Alves.

Het begrotingstekort van Brazilië nadert het niveau van 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld bereikt in de loop van volgend jaar waarschijnlijk 90 procent van het bbp. Ondanks de sterke toename van de export - als gevolg van de stijging van de grondstoffenprijzen - blijft het land geconfronteerd met een tekort op de lopende rekening.

De economische context is dus moeilijk, en niemand verwacht een aanzienlijke verbetering voor de komende kwartalen.

Terugkeren of niet

De Braziliaanse en Latijns-Amerikaanse fondsen hebben de sombere economische vooruitzichten al grotendeels ingeprijsd. De vraag is of beleggers na een dergelijke correctie moeten terugkeren naar het grote groeiland.

Tom Wilson, de fondsbeheerder van Schroders ISF Latin America, wijst erop dat verschillende indicatoren de jongste maanden positiever zijn geworden. 63 procent van de bevolking is nu gevaccineerd en 77 procent van de mensen heeft ten minste één dosis van het vaccin gekregen. ‘De economische gevolgen van de pandemie zouden dus geleidelijk moeten afnemen’, zegt hij.

Maar Wilson wijst ook op de inflatiedruk die moeilijker te beteugelen blijkt dan verwacht, terwijl er in de komende maanden veel politieke onzekerheden zijn met verkiezingen in Chili, Colombia en Brazilië.

Brazilië is een van de weinige landen waar de waarderingen zeer aantrekkelijk zijn in vergelijking met zowel ontwikkelde als opkomende markten. Waarschijnlijk is er alleen goed nieuws nodig om de prijzen aanzienlijk te zien stijgen na twee jaar die voor beleggers bijzonder uitdagend zijn geweest.

Zeer goede kansen

Alves wijst erop dat er in deze markt zeer goede kansen liggen bij specifieke aandelen. ‘We investeren in bedrijven die in staat zijn een winstgroei van meer dan 10 procent te realiseren en die een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten.’

In Brazilië rekent ze Localiza (autoverhuur), Natura (verzorgingsproducten) en WEG (elektromotoren) tot haar favoriete aandelen. ‘Ook de Argentijnse groep MercadoLibre, die vooral actief is op de Braziliaanse markt, neemt een prominente plaats in onze portefeuille in.’