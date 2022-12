City-veteraan Van den Heiligenberg: ‘Deze crisis voelt niet zo existentieel als die van 2008’

‘Elke belegger, groot of klein, kan het best overwegen gewoon in de markt te blijven.’ De Nederlandse City-veteraan Emiel van den Heiligenberg (LGIM) is een welgekomen rustgevende stem na een manisch-depressief beursjaar. Maar om echt voluit te gaan, moet de recessie die nodig is om de inflatie te counteren eerst duidelijker in de koersen zitten en moet het bedrijfsleven een paar knoerten van winstwaarschuwingen uitsturen.